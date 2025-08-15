Țara în care Duster se vinde ca pâinea caldă, cu liste de așteptare până în 2026

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 18:41
de Andrei Simion

AUTO
Duster - imagine reprezentativă de ilustrație.

Duster, SUV-ul cu reputație solidă pentru accesibilitate și fiabilitate, provoacă un adevărat fenomen auto într-o parte îndepărtată a lumii: Australia. Acolo, cererea este atât de mare încât primele loturi au fost epuizate rapid, iar doritorii sunt trecuți pe liste de așteptare ce se întind până în 2026. Situația amintește de lansările spectaculoase ale modelelor de top, dar aici vorbim despre o mașină care a cucerit publicul prin raportul excelent între preț și performanță.

Succes neașteptat pentru Renault Duster în Australia

În timp ce în Europa românii cunosc bine Dacia Duster, în alte piețe, precum Australia, același model este vândut sub marca Renault. Potrivit publicației CarsGuide, cererea a depășit cu mult așteptările producătorului. Glen Sealey, directorul general al Renault Australia, a recunoscut că primele loturi aduse au fost limitate, din cauza popularității uriașe a modelului în Europa și pe alte piețe internaționale.

„Este unul dintre cele mai bine vândute modele din Europa și suntem norocoși că am reușit să obținem alocarea inițială din timp. Dar nu am vrut să așteptăm până anul viitor pentru a obține o alocare mai mare”, a declarat Sealey. Chiar dacă stocurile sunt reduse, Renault a preferat să lanseze modelul cât mai repede pe piața australiană, pentru a răspunde interesului tot mai mare al clienților.

Renault Duster Australia

Renault Duster.

Modele și prețuri pentru piața australiană

În Australia, Renault Duster este disponibil în trei versiuni: Evolution 4×2, Evolution 4×4 și Techno 4×2. Prețurile pornesc de la 31.990 de dolari australieni (aproximativ 17.900 de euro) și ajung până la 37.990 de dolari australieni (circa 21.250 de euro). Acest interval de prețuri îl plasează în categoria SUV-urilor accesibile, un avantaj major într-o perioadă în care costurile automobilelor sunt în creștere peste tot în lume.

Clienții australieni apreciază în special varianta cu tracțiune integrală, datorită adaptabilității la terenuri dificile și la condițiile climatice variate din țară. De asemenea, posibilitatea de a opta pentru cutie manuală sau automată și prezența tehnologiilor moderne de asistență la condus fac din Duster o alegere competitivă față de rivali precum Suzuki Jimny și Subaru Crosstrek.

