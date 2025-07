Cât costă o Dacia Duster cu cutie automată din 2017. SUV-ul second hand este vândut de Banca Transilvania

Pentru cei care caută un SUV fiabil, cu transmisie automată și costuri de întreținere accesibile, o Dacia Duster din 2017 ar putea fi o alegere interesantă. Un astfel de exemplar este acum scos la vânzare de BT Leasing, parte a Băncii Transilvania, ca parte a recuperării bunurilor de la clienți cu credite restante. Vorbim despre o configurație relativ rară: un Duster diesel cu cutie automată EDC, versiune produsă în ultima fază a primei generații.

Această mașină oferă o combinație echilibrată între motorizare economică, spațiu interior generos și confort în utilizare, grație transmisiei automate cu dublu ambreiaj. Nu este cel mai modern SUV de pe piață, dar are suficiente atuuri pentru a fi o alternativă viabilă în zona de vehicule rulate, mai ales pentru drumuri lungi sau utilizare cotidiană într-un buget rezonabil.

Ce oferă Dusterul vândut de BT Leasing

Exemplarul propus de BT Leasing este fabricat în 2017, anul în care Dacia a lansat ultima versiune restilizată a primei generații Duster. Sub capotă se află motorul diesel de 1.5 litri dCi, cu 109 cai putere, cuplat la transmisia automată EDC cu șase trepte. Această combinație a fost disponibilă o perioadă limitată și nu mai poate fi cumpărată în prezent, fiind apreciată pentru echilibrul dintre performanțe și consumul redus de combustibil.

Mașina are 174.865 km la bord, iar la exterior prezintă câteva imperfecțiuni vizuale: vopseaua este zgâriată în mai multe locuri, dar caroseria nu are elemente lovite. În habitaclu, scaunul șoferului dă semne de uzură avansată, însă mașina este echipată cu un sistem multimedia aftermarket cu Android și cameră de marșarier, adăugând un plus de utilitate în traficul urban.

Dusterul a fost dotat cu jante din aliaj, blocuri optice cu fundal negru și ceasuri de bord modernizate. Volanul este același folosit mai târziu și pe generația a doua de Duster. Toate aceste detalii conturează un model decent întreținut, dar care are nevoie de o revizie estetică și de o igienizare temeinică pentru a-și recăpăta atractivitatea.

Prețul și oportunitatea achiziției

Prețul de listare pentru această Dacia Duster este de 7.735 de euro, cu TVA inclus. Comparativ cu alte oferte de pe piața second-hand pentru modele similare, suma este competitivă, mai ales având în vedere configurația rar întâlnită cu transmisie automată. Având în vedere kilometrajul și necesitatea unor mici reparații estetice, cumpărătorul trebuie să ia în calcul un buget suplimentar pentru aducerea mașinii într-o stare vizuală optimă.

Dusterul din 2017 poate reprezenta o opțiune practică pentru cei care doresc un SUV robust, cu gardă la sol mare și transmisie automată, dar nu sunt dispuși să investească într-un model nou. Cu întreținerea corectă și recondiționarea necesară, acest exemplar poate fi folosit fără probleme încă mulți kilometri.