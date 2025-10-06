Țara din UE unde e interzis să pornești centrala mai devreme de data stabilită. Temperatura maximă admisă în casă: 19°C

Pe măsură ce temperaturile încep să scadă pe continent, gospodăriile din Uniunea Europeană se pregătesc pentru sezonul rece, iar mulți se întreabă când pot acționa sistemele de încălzire. Spre deosebire de majoritatea statelor membre, unde decizia aparține, în mare parte, proprietarilor sau asociațiilor de locatari, o țară importantă din sudul Europei a adoptat reguli clare și stricte, impuse prin lege, care vizează atât momentul pornirii centralelor, cât și temperatura maximă admisă în interior.

Temperatura maximală și risc de sancțiuni

Reglementările italiene nu se opresc doar la calendarul de utilizare. Un aspect esențial, valabil pentru orice locuință, este temperatura maximă permisă în interior. Locatarii din case și apartamente trebuie să respecte o limită de 19°C. Legea permite o toleranță minimă de , ceea ce înseamnă că temperatura în casă nu trebuie să depășească 21°C.

Limita este și mai strictă în spațiile de lucru: în clădirile industriale sau ateliere, temperatura maximă admisă este de doar 17°C. Nerespectarea acestor plafoane, fie prin pornirea centralei mai devreme, fie prin setarea unei temperaturi mai mari, expune cetățenii la sancțiuni usturătoare, avertizează Corriere della Sera.

Cei care încalcă aceste prevederi legale riscă amenzi cuprinse între 500 și 3.000 de euro, potrivit Assoutenti, o organizație italiană de protecție a consumatorilor. Pe lângă această sumă, autoritățile locale sau primăriile pot impune sancțiuni suplimentare, de până la 800 de euro.

Calendarul stabilit în funcție de cele șase zone climatice

Pentru a reglementa accesul la căldură, Italia este divizată în șase zone climatice (A, B, C, D, E și F), delimitarea fiind realizată pe baza temperaturii medii anuale a fiecărei regiuni. Fiecare zonă are un calendar oficial care stabilește data exactă de pornire a încălzirii și numărul maxim de ore în care centrala poate funcționa zilnic.

Locuitorii sunt sfătuiți să cunoască exact zona climatică în care se află reședința lor pentru a evita penalizările. Calendarul impune următoarele restricții:

Zona A (incluzând Lampedusa): Cea mai scurtă perioadă, între 1 decembrie și 15 martie, cu un maximum de 6 ore pe zi.

Zona B (cuprinzând orașe mari ca Palermo și Catania): Perioada se extinde până pe 31 martie, dar cu un maximum de 8 ore pe zi.

Zona C (ex: Napoli, Taranto): Încălzirea este permisă între 15 noiembrie și 31 martie, pentru un maximum de 10 ore pe zi.

Zona D (incluzând capitala Roma și Florența): Perioada este mai lungă, de la 1 noiembrie la 15 aprilie, cu o limită zilnică de 12 ore.

Zona E (marile orașe nordice: Milano, Torino, Veneția): Aici, încălzirea poate fi pornită cel mai devreme, începând cu 15 octombrie și până pe 15 aprilie, cu un maximum de 14 ore pe zi.

Zona F (ex: Belluno, Trento): Aceste zone montane nu au restricții de timp, probabil din cauza condițiilor climatice severe.

În acest context, respectarea reglementărilor locale este esențială pentru orice locatar sau călător pe timpul sezonului rece.

Cum pot locatarii să economisească fără a încălca legea

Pentru a ajuta cetățenii să gestioneze costurile și să respecte în același timp legea, Agenția Națională pentru Eficiență Energetică (ENEA) a emis un set de recomandări simple. Aceste sfaturi vizează reducerea consumului de încălzire: