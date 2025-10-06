TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței

Odată cu apropierea sezonului rece, tot mai mulți români încep să se întrebe cât îi va costa încălzirea în această iarnă. Prețul gazelor naturale rămâne un subiect sensibil, iar consumul diferă mult în funcție de suprafața locuinței și de cât timp este folosită centrala termică zilnic. Estimările de mai jos sunt orientative, dar pot oferi o imagine realistă asupra costurilor lunare, în funcție de cât de mare este locuința și câte ore pe zi funcționează centrala.

Cât costă metrul cub de gaz și cât consumă o centrală termică

În prezent, prețul mediu pentru gazul natural pentru consumatorii casnici este de aproximativ 0,35 lei/kWh (inclusiv taxe). O centrală termică pe gaz are un randament mediu de 90–95%, iar consumul de energie pentru încălzirea unui apartament obișnuit variază între 6 și 15 kWh/oră, în funcție de izolație, temperatură dorită și suprafață.

Pentru estimări, vom lua în calcul un consum mediu de 10 kWh/oră, ceea ce înseamnă aproximativ 3,5 lei/oră de funcționare a centralei. În funcție de mărimea locuinței și de intervalul în care centrala funcționează pentru a încălzi spațiul, la final de lună costurile ar putea fi următoarele:

Cum poți reduce factura la gaz

Diferențele de cost sunt semnificative, mai ales dacă centrala funcționează 6–8 ore zilnic. Pentru a menține cheltuielile sub control, poți aplica o serie de măsuri simple:

Setează temperatura între 20–21°C, nu mai mult; fiecare grad în plus crește consumul cu aproximativ 6%.

Folosește un termostat programabil, care oprește centrala automat atunci când atingi temperatura dorită.

Aerisește scurt și eficient, pentru a evita pierderea căldurii acumulate.

Verifică izolarea ferestrelor și ușilor, iar dacă locuiești la casă, asigură-te că pereții și acoperișul sunt bine izolați.

Setează temperaturi mai mici în camerele în care nu stai și închide ușile, pentru a evita pierderea căldurii.

Noaptea, temperatura poate fi mai scăzută cu 1-2 grade decât în timpul zilei.

Facturile la gaz în sezonul rece pot varia de la 80–100 de lei pe lună pentru o garsonieră, până la peste 400 de lei pentru o casă mare, în funcție de câte ore este folosită centrala zilnic. Înainte de venirea frigului, o revizie tehnică și un consum atent pot face diferența între o iarnă confortabilă și una costisitoare.