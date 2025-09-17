Țara din fosta URSS care va depăși Rusia și China la PIB pe cap de locuitor. Bogăția neașteptată care schimbă clasamentul Eurasiei

Kazahstanul este pe cale să devină cea mai bogată țară din spațiul post-sovietic după statele baltice, dacă ne uităm la PIB-ul pe cap de locuitor în prețuri curente: 14.770 de dolari în 2025, peste Rusia (14.260 de dolari) și China (13.690 de dolari), potrivit celor mai recente tabele ale Fondului Monetar Internațional, citate și de presă internațională. Dincolo de simbolistica regională, diferența marchează o repoziționare economică pentru această țară din Asia Centrală, care mizează pe resurse, infrastructură și diversificare pentru a urca în ierarhie.

Acest salt vine pe fondul unor investiții majore în petrol și gaze, dar și al extinderii transporturilor, logisticii și construcțiilor, sectoare care au susținut creșterea veniturilor și consumului intern. Chiar dacă tabloul rămâne dependent de ciclurile materiilor prime, progresele de până acum au fost suficient de puternice pentru a împinge PIB-ul pe cap de locuitor peste cel al vecinului rus și peste media chineză, confirmă analize economice care interpretează datele FMI, scrie Intelnews.com.

Ce arată cifrele și de ce contează

Datele nominale în dolari prezintă o fotografie relevantă pentru puterea de cumpărare externă, comparabilă între țări. Conform hărților interactive ale FMI (World Economic Outlook, aprilie 2025), Kazahstanul atinge 14.770 de dolari/locuitor, depășind Rusia (14.260) și China (13.690). Diferența nu este uriașă, dar are greutate geopolitică: pentru prima dată, un stat central-asiatic membru al Uniunii Economice Eurasiatice își depășește „fratele mai mare” la acest indicator.

În același timp, comparația trebuie privită nuanțat. Țările baltice — Estonia, Lituania și Letonia — rămân net înaintea Kazahstanului la același indicator, cu niveluri de peste 24.000–32.000 de dolari/locuitor. Cu alte cuvinte, „vârful” post-sovietic este încă dominat de economiile integrate în UE, iar ascensiunea Kazahstanului este mai ales o performanță în interiorul grupului de state din Eurasia non-UE.

Motorul creșterii: energie, coridoare de transport și diversificare

Pe termen scurt, energia rămâne principalul propulsor. Țara a beneficiat de producția în creștere din câmpul Tengiz și de coridoarele de export care leagă Asia Centrală de piețele europene, într-un context global volatil. În 2025, oficialii au indicat livrări peste plan, ceea ce susține veniturile bugetare și balanța externă. Totuși, volatilitatea prețului petrolului și constrângerile OPEC+ sunt riscuri greu de ignorat.

Al doilea pilon este infrastructura: proiecte de transport, logistică și urbanism care reduc costurile economice și atrag investiții private. Al treilea pilon — deseori trecut cu vederea — ține de diversificare: metalurgie, chimie, servicii și construcții, segmente care au dinamizat piața muncii și au adus stabilitate în afara ciclului energetic. Din această combinație rezultă o bază mai largă pentru creștere, explicând de ce indicatorul pe cap de locuitor a urcat peste Rusia și China în acest an.

Ce umbre persistă: dependența de resurse și scenariile pe termen mediu

Faptul că performanța este măsurată în dolari nominali înseamnă că și cursul de schimb, inflația sau prețurile globale la energie pot influența clasamentul de la un an la altul. În paralel, orice încetinire în China sau șocuri pe piețele de mărfuri pot reduce avantajul obținut în 2025. FMI însuși avertizează că tabloul global rămâne fragil, deși prognozele pe termen scurt pentru economiile emergente au fost îmbunătățite în vară, notează Reuters.

Pentru a transforma câștigul într-o tendință, Kazahstanul are nevoie să mențină investițiile în educație, sănătate, inovare și guvernanță economică. O diversificare mai profundă — în tehnologie, prelucrare avansată și servicii cu valoare adăugată ridicată — ar diminua dependența de ciclul petrolului și ar stabiliza venitul pe cap de locuitor în fața șocurilor externe, consolidând noul loc în clasament.