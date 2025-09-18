Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 18:19
de Badea Violeta

Tot mai mulți oameni aleg să se pensioneze în străinătate, în căutarea unui stil de viață mai liniștit și a unor costuri mai reduse. Mai multe țări oferă vize speciale pentru pensionari, pentru a le facilita stabilirea în locurile dorite. Potrivit Global Retirement Report 2025, realizat de Global Citizen Solutions, există o destinație considerată de top pentru pensionare la nivel mondial.

Țara recunoscută la nivel mondial pentru condițiile excelente oferite pensionarilor

Portugalia a obținut un scor de 92,61 în clasamentul Global Retirement Report 2025, devansând toate celelalte țări analizate. Raportul a evaluat 44 de programe de viză pentru venit pasiv și pensionare, pe baza a 20 de indicatori grupați în șase sub-indici: procedură, cetățenie și mobilitate, economie, optimizare fiscală, calitatea vieții și siguranță.

Țara europeană oferă cetățenilor non-UE viza D7, care permite persoanelor cu venituri pasive stabile, precum pensii sau chirii, să se retragă în Portugalia. Pentru a solicita această viză, este necesar un venit minim de 870 de euro lunar. După cinci ani de rezidență, se poate aplica pentru rezidență permanentă sau chiar cetățenie.

Portugalia nu percepe taxe pe avere sau pe moștenire pentru membrii familiei apropiate și are un sistem fiscal mondial, care include veniturile obținute în străinătate. Portugalia oferă, de asemenea, un sistem de sănătate public și privat performant, iar conform World Peace Index, este cea mai sigură țară din Europa.

”Țara a început să investească în atragerea investitorilor, pensionarilor și nomazilor digitali. Portugalia este astăzi o țară care obține scoruri foarte bune la capitolul calitate a vieții”, a explicat dr. Laura Madrid Sartoretto pentru CNBC.

Avantaje pentru pensionari: siguranță, calitate a vieții și costuri reduse

Pensionarii aleg Portugalia și pentru stabilitatea politică, siguranța ridicată și standardul de viață peste medie. Sistemul de sănătate accesibil, clima plăcută și infrastructura bună contribuie la confortul vârstei a treia.

Programul de vize de aur (golden visa) permite, de asemenea, obținerea rezidenței sau cetățeniei prin investiții, fără a include doar investițiile imobiliare.

Exemple clare pentru a înțelege pensiunea medie necesară:

  • Un pensionar cu venituri pasive de 1.000 de euro lunar poate solicita viza D7 fără probleme.
  • După obținerea rezidenței temporare și cinci ani de trai în Portugalia, poate aplica pentru rezidență permanentă.

Alte destinații de top pentru pensionare

Pe lângă Portugalia, alte țări considerate ideale pentru pensionari includ:

1. Mauritius – scor 89,24, venit minim 2.000 dolari/lunar pentru persoanele peste 50 de ani.

2. Spania

3. Uruguay

4. Austria

5. Italia

6. Slovenia

7. Malta

8. Letonia

9. Chile

Aceste țări sunt apreciate pentru standardul de trai ridicat, siguranța și sistemele de sănătate eficiente. Alegerea unui astfel de loc permite pensionarilor să se bucure de o viață confortabilă, liniștită și activă în anii de după muncă, transformând pensia într-o perioadă cu adevărat fericită.

Între Portugalia și celelalte destinații de top, pensionarii au la dispoziție multiple opțiuni pentru un trai lipsit de griji, într-un mediu sigur, cu servicii medicale bune și costuri gestionabile. Alegerea depinde de stilul de viață dorit, dar Portugalia rămâne liderul incontestabil.

