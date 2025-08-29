Tânărul care a făcut din păpușa Labubu un fenomen a strâns o avere de 27,5 miliarde de dolari. Cine este Wang Ning și cum a început Pop Mart

În ultimele luni, Labubu a sărit din „bula” colecționarilor asiatici direct în mainstream-ul global: vedete îl poartă ca accesoriu, cozile la lansări se întind pe străzi, iar cutiile „blind box” se epuizează în minute. De la Tokyo la Madrid și de la Stockholm la New York, personajul „ugly-cute” creat de artistul Kasing Lung a devenit simbolul unei febre care îmbină surpriza, raritatea și cultura fanilor dispuși să vâneze ediții-limitate.

Valul a ajuns vizibil și în România. Magazine online locale listează serii Labubu, apar grupuri de colecționari pe Facebook, iar micile „licitații” între fani sunt tot mai frecvente. Pentru unii cumpărători, este suvenirul perfect; pentru alții, investiție emoțională sau chiar un mic „asset” de schimb. Pe scurt, Labubu nu mai este doar o jucărie: a devenit un limbaj comun al culturii pop și un test de nervi pentru cei care vor „setul complet”.

De la Henan la Pop Mart: începuturile

Wang Ning, fondatorul Pop Mart, a urcat fulminant în topul bogaților lumii pe valul acestei manii globale. La 38 de ani, antreprenorul chinez a transformat un personaj „ugly-cute” într-un motor de creștere pentru o companie listată la Hong Kong, iar averea sa estimată a explodat în 2025. Povestea nu ține de inteligență artificială sau de software, ci de instinctul comercial pentru obiecte colecționabile, raritate controlată și o comunitate de fani dispuși să plătească premium pentru „cutii oarbe”.

Născut în provincia Henan, Wang Ning a studiat publicitate și a lucrat scurt timp în media digitală, înainte să plece pe cont propriu. Ideea Pop Mart s-a conturat în urma unor vizite în magazine din Hong Kong, unde a observat potențialul produselor virale. În 2010 a deschis primul magazin la Beijing, iar după câțiva ani de încercări și repoziționări, a decis să mizeze exclusiv pe jucării și art-toys.

Labubu, scânteia creativă din spatele fenomenului

Personajul Labubu nu a fost „inventat” de Wang, ci de artistul Kasing Lung, cu care Pop Mart a creat o colaborare de manual. Designul deliberat neconvențional — urechi mari, dinți la vedere, expresii hiperbolice — a devenit recognoscibil instantaneu. Serii limitate, culori speciale, ediții aniversare și licitații au alimentat dorința de a „prinde” piesele rare.

În paralel, brandul a construit o cultură a comunității: lansări cu cozi la magazine, evenimente pentru fani, schimburi și grupuri dedicate. Pe piețele din Asia, dar și în SUA și Europa, Labubu a depășit granița dintre jucărie și obiect fashion/lifestyle, bifând colaborări, vitrine pop-up și un calendar de release-uri care menține tensiunea și FOMO-ul colectorilor.

Ascensiune pe bursă și avere care „explodează”

Pe fondul cererii uriașe, acțiunile Pop Mart au înregistrat o performanță spectaculoasă în 2025, iar capitalizarea a „sărit” în rapoartele financiare drept consecință directă a febrei Labubu. Pentru Wang Ning, care controlează aproape jumătate din companie, impactul s-a tradus în saltul averii la aproximativ 27,5 miliarde de dolari — una dintre cele mai mari creșteri de avere din lume în acest an.

Pe linie operațională, primul semestru al anului a adus triplarea veniturilor la circa 13,9 miliarde de yuani și un multiplu semnificativ al profitului operațional, semn că fenomenul nu se vede doar în prețul acțiunilor, ci și în contul de rezultate. Magazinele, aplicația proprie și extinderea internațională (cu noi piețe anunțate) au susținut ritmul, în timp ce oferta de produse a rămas orientată pe serii, raritate și storytelling, scrie publicația economică Forbes.com.

De ce funcționează modelul Pop Mart

Psihologia „cutiei surpriză” contează enorm: incertitudinea controlată activează dopamina, iar „setul complet” devine un obiectiv social. Blind box-urile reduc comparația strictă de preț și mută discuția spre experiență, comunitate și statutul de colecționar. Ciclurile rapide de lansare mențin atenția, iar edițiile limitate creează piață secundară vibrantă.

La fel de important, Pop Mart a tratat artiștii ca pe niște „showrunners”, construind IP-uri care pot fi extinse cross-category — de la figurine la modă, expoziții și eventual conținut media. Astfel, compania nu vinde doar plastic bine turnat, ci universuri cu personaje și povești.

Riscuri și ce urmează

Orice „febra” de consum poate suferi corecții. Pop Mart trebuie să evite supra-saturația, să păstreze raritatea credibilă și să gestioneze calitatea pe măsură ce scala crește. Piața gri și contrafacerile, deja vizibile în Europa, pot afecta încrederea dacă nu sunt combătute ferm. Pe bursă, volatilitatea este inerentă fenomenelor bazate pe hype, iar investitorii vor urmări dacă marjele se mențin după vârful de entuziasm.

Pe termen scurt, compania pare decisă să accelereze internațional: magazine, parteneriate și noi IP-uri pe același „motor” de produs-comunitate-raritate. Dacă managementul reușește să diversifice în timp ce protejează „aurul” Labubu, povestea poate trece de la norocul unui hit la un portofoliu durabil de francize.