Păpușile Labubu contrafăcute, un nou pericol pentru copii. Cum să nu cazi în plasa falsurilor atunci când cumperi online sau din magazine

Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 10:42
de Badea Violeta

Papusile Labubu false, un risc tot mai mare pentru siguranta copiilor. Sursa foto: Profimedia

Părinții trebuie să fie foarte atenți la păpușile Labubu cumpărate pentru cei mici, după ce mai multe jucării false au fost descoperite și confiscate în Regatul Unit. Popularitatea acestor personaje din seria ”The Monsters” a atras comercianți fără scrupule care vând produse de calitate îndoielnică, ce pot pune în pericol siguranța copiilor. În acest articol vă explicăm cum să recunoașteți o păpușă Labubu originală și să evitați cumpărarea unui fals.

Popularitatea Labubu și riscurile păpușilor false

Labubu, o colecție de păpuși inspirate de elfe feminine din seria ilustrată de cărți ”The Monsters”, create de artistul hong-konghez Kasing Lung, a devenit un adevărat fenomen printre copii, adolescenți și tineri adulți.

În ultimele luni, popularitatea lor a crescut atât de mult încât au devenit ținta falsificatorilor. Echipa pentru Standardele Comerciale din Hull a atras atenția asupra unor versiuni contrafăcute ale păpușilor, care conțin piese mici ce se pot desprinde ușor și pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

În cadrul unei operațiuni din Yorkshire, sute de astfel de jucării au fost confiscate, însă se crede că multe alte exemplare contrafăcute încă circulă pe piață, relatează dailymail.co.uk.

Cum recunoști o păpușă Labubu falsă

Păpușile Labubu originale se vând în general între 17 lire sterline (aproximativ 100 de lei) și câteva mii de lire sterline (până la 15.000 – 20.000 de lei), în funcție de ediție, dimensiune și raritate.

Falsurile se diferențiază prin ambalajul mat, spre deosebire de cel lucios al originalelor, iar detalii precum numărul dinților (mai mult sau mai puțin de 9) sau forma gurii pot trăda autenticitatea.

De asemenea, calitatea materialelor folosite la păpușile false este mult mai slabă: membre șubrede și culori neobișnuite sunt semne clare ale unei imitații.

Pentru a verifica originalitatea, cumpărătorii pot căuta pe piciorul drept un sigiliu special vizibil sub lumină UV, care reprezintă silueta modelului specific de Labubu – o garanție a autenticității.

Mania Labubu și jafurile din magazine

Popularitatea acestor păpuși nu a trecut neobservată nici de către hoți. Recent, în California, o grupare de hoți mascați a dat o spargere ”smash-and-grab” într-un magazin mic de jucării, furând produse în valoare de aproximativ 30.000 de dolari.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată modul în care infractorii au pătruns rapid și au ocolit electronicele și casa de marcat pentru a fura cât mai multe păpuși Labubu.

Pentru siguranța copiilor și liniștea părinților, este esențial ca achizițiile să se facă doar din surse verificate, iar păpușile să fie atent inspectate înainte de cumpărare.

Reprezentanții Labubu au fost contactați de către jurnaliștii britanici pentru comentarii, dar până în prezent nu au venit declarații oficiale.

