Tabel: Noile vârste standard de pensionare pentru femei și bărbați, potrivit noii Legi a Pensiilor. Stagiile complete și minime de cotizare

Reforma sistemului de pensii aduce schimbări importante pentru toți românii. Noua Lege a Pensiilor stabilește vârste egale de pensionare pentru femei și bărbați, dar introduce și o serie de facilități pentru mamele cu copii și pentru persoanele care au cotizat perioade mai lungi. Noile reguli urmăresc să asigure sustenabilitatea financiară a sistemului și echitatea între contribuabili.

De ce s-a schimbat vârsta standard de pensionare în România

Modificarea vârstelor de pensionare a fost determinată de evoluțiile demografice și economice din ultimii ani. Creșterea speranței de viață și scăderea natalității au pus presiune asupra bugetului asigurărilor sociale, ceea ce a impus o reformă profundă a sistemului. Înaintea acestor modificări, femeile se pensionau la 60 de ani, iar bărbații la 65 de ani.

Noua Lege a Pensiilor prevede o egalizare treptată a vârstei standard de pensionare la 65 de ani pentru ambele sexe, măsură care se va aplica complet până în anul 2030. Autoritățile susțin că această ajustare reflectă schimbările demografice și menține echilibrul între generațiile active și cele retrase din activitate.

Ce avantaje vor avea femeile și persoanele cu mulți ani de cotizare

Pentru a recunoaște rolul social al mamelor, noua lege introduce reduceri de vârstă la pensionare în funcție de numărul de copii crescuți. Astfel, femeile cu un copil vor putea ieși la pensie cu șase luni mai devreme, iar cele cu doi copii – cu un an. Reducerea crește gradual, până la trei ani și șase luni pentru mamele cu șapte sau mai mulți copii.

Totodată, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare de 35 de ani pot beneficia de bonusuri și chiar de reducerea vârstei de pensionare. Cei care au contribuit peste 25 de ani vor primi sporuri procentuale la punctajul final, măsură care recompensează munca îndelungată și contribuția la sistem.

Care sunt noile stagii minime și complete de cotizare

Potrivit noii legi, stagiul minim de cotizare contributiv rămâne de 15 ani pentru toți cetățenii, indiferent de sex. În schimb, stagiul complet de cotizare va fi de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Aceste praguri vor fi atinse gradual, conform unui calendar de implementare prevăzut în lege. Documentul legislativ prevede și un tabel detaliat cu vârstele standard de pensionare, precum și cu stagiile minime și complete de cotizare, valabile pentru următorii ani. Scopul este ca sistemul să devină mai predictibil, transparent și corelat cu realitățile economice actuale.

Noua lege a pensiilor se bazează pe principiul solidarității și contributivității, urmărind să răspundă echitabil atât nevoilor pensionarilor actuali, cât și celor ai generațiilor viitoare.