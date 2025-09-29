Ultima ora
Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare

Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare
Pensia pentru limită de vârstă reprezintă dreptul garantat de stat persoanelor asigurate care, la data solicitării, îndeplinesc cumulativ două condiții esențiale: vârsta standard de pensionare prevăzută de lege și stagiul minim de cotizare contributiv. Aceasta este forma de pensionare „de bază” la care pot apela asigurații dacă au contribuit suficient în sistem și au atins vârsta reglementată.

Limitele de vârstă pentru pensionare în 2025

Legea prevede un sistem de eşalonare pentru vârsta standard de pensionare, în funcție de anul și luna nașterii persoanei. În prezent, pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este 65 de ani și nu este prevăzută o majorare suplimentară la momentul actual. Pentru femei, procesul este unul de creștere graduală a vârstei standard de pensionare – de la 62 de ani și câteva luni spre 65 de ani, în funcție de data nașterii.

Această creștere eșalonată este prevăzută în anexa nr. 5 la legea pensiilor (Legea nr. 127/2019 și modificările ulterioare) și urmărește să armonizeze vârsta de pensionare pentru ambele sexe pe parcursul următorilor ani.

Ce este stagiul de cotizare și care este stagiul minim

Stagiul de cotizare reprezintă întreaga perioadă recunoscută legal ca fiind relevantă pentru drepturile de pensie. Acesta se compune din:

  • Stagiul de cotizare contributiv – perioade pentru care au fost plătite contribuții sociale efective.
  • Perioade asimilate / necontributive recunoscute – perioade prevăzute prin lege (studii, servicii militare, concediu de creștere copil etc.) care se echivalează parțial sau total cu stagiul de cotizare.

Stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut de lege este 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Acesta este pragul de la care o persoană devine eligibilă pentru pensie pentru limită de vârstă (dacă îndeplinește și vârsta).

Pe de altă parte, există și conceptul de stagiul complet de cotizare – perioada de contribuție pe care legea o consideră ca referință pentru calculul pensiei „integrale”. Acest stagiu complet este, conform normelor actuale, de 35 de ani pentru ambele sexe. Totuși, pentru femei acest prag este încă în proces de creștere graduală conform legii de tranziție.

Pensia anticipată și reducerile de vârstă

Legea prevede posibilitatea pensiei anticipate – adică ieșirea la pensie înainte de vârsta standard – cu anumite condiții legate de stagiul de cotizare și reduceri aplicate la cuantum. De exemplu, pensia anticipată poate fi obținută cu maximum 5 ani înainte de vârsta legală, dacă persoana are stagiul complet de cotizare.

Pentru cei care nu au realizat stagiul minim de 15 ani, legea prevede opțiuni de completare – „cumpărarea vechimii” – prin plata contribuțiilor pentru perioade anterioare neasigurate, dar cu limite (de regulă până la 6 ani retroactiv). De exemplu, în 2025, pentru a cumpăra un an de vechime este necesară plata a 25% din salariul minim brut (tot anul), ceea ce reprezintă suma de 1.012,5 lei pe lună (pentru salariul minim brut de 4.050 lei).

În concluzie, pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă în 2025, este esențial să se îndeplinească două condiții cumulative: atingerea vârstei standard reglementate prin lege și realizarea stagiului minim de cotizare de 15 ani.

