Tabel cu noile reguli pentru concediul medical și procentele de plată în funcție de boală

Începând cu data de 1 august 2025, a intrat în vigoare Legea nr. 141/2025, care aduce modificări semnificative la Ordonanța de Urgență 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Indemnizațiile pentru concediul medical cauzat de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, care până acum se calculau în mod uniform (75% din baza de calcul), vor avea un cuantum variabil, în funcție de durata episodului de boală.

Principalele schimbări privind concediile medicale

Aceste reguli nu s-au aplicat concediilor medicale deja în derulare la 1 august 2025 – ele au rămas sub legea valabilă la data eliberării inițiale a certificatului medical inițial.

Indemnizația pentru bolile cardiovasculare continuă să fie de 75% din baza de calcul, indiferent de cât durează concediul medical. Modificările nu afectează alte categorii de concedii medicale: maternitate, îngrijirea copilului bolnav, accidente de muncă, boli profesionale, risc maternal etc.

Tabel cu procentele de plată în funcție de boală / durata concediului

Până la 7 zile – episod scurt (boli obișnuite) 55%

Între 8 și 14 zile – episod mediu 65%

Peste 15 zile – episod lung 75%

Bolile cardiovasculare, indiferent de durata episodului de boală 75%

Alte detalii importante

Legea nr. 141/2025 nu schimbă condițiile de acordare a concediilor medicale: stagiul de cotizare, procedurile de obținere a certificatului medical etc. rămân în mare parte aceleași.

Angajatorii/domeniul de salarizare trebuie să recalculeze indemnizația dacă același episod de boală presupune certificate medicale inițiale și ulterior certificate de continuare, inclusiv dacă acestea acoperă perioade care trec peste granițele lunilor calendaristice. Numărul total de zile din episod contează.

Certificatul medical cod „01 – Boală obișnuită” va avea rubrici/mențiuni legate de procentul aplicabil (55%, 65%, 75%) conform duratei episodului.

Modificările au fost adoptate în cadrul Legii nr. 141/2025, ca parte a unor măsuri fiscal-bugetare. Autoritățile au justificat noile reguli prin nevoia de susținere a sistemului de sănătate, în contextul creșterii numărului de concedii medicale și al creșterii costurilor asociate.

Exemplu simplificat de aplicare

Să presupunem că un angajat are o boală obișnuită și primește două certificate medicale într-un episod de boală:

Primul certificat: 5 zile (eliberat la sfârșitul unei luni)

Urmează un certificat de continuare: 10 zile în luna următoare

Totalul zilelor pentru episod este de 15 zile, deci se aplică procentul de 75% pe întreaga perioadă, inclusiv pentru cele 5 zile din primul certificat.

Ăe scurt, modificările legislative intrate în vigoare de la 1 august 2025 aduc diferențiere la cuantumul indemnizației pentru concedii medicale “cod 01 – boli obișnuite / accidente în afara muncii”, în funcție de durata episodului de boală. Aceasta înseamnă: