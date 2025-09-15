Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia

În 2025, sistemul public de pensii din România prevede ca persoanele al căror capacitate de muncă este semnificativ redusă din cauza unor afecțiuni medicale să poată beneficia de pensia de invaliditate. Această formă de protecție socială este reglementată prin Legea pensiilor și prin normele specifice ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Mai jos găsești ce boli sunt acceptate, ce criterii medicale și legislativ-normative se aplică, precum și modul în care se stabilește cuantumul pensiei.

Ce boli și afecțiuni permit pensionarea pe caz de boală

Potrivit informațiilor oficiale:

Pensia de invaliditate se acordă persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă.

Cauzele medicale pot fi:

Accidente de muncă și boli profesionale, constatate conform legii.

Neoplazii (tumori), schizofrenie, SIDA.

Boli obișnuite și accidente care nu sunt legate de muncă.

De asemenea, elevii, ucenicii și studenții pot primi pensie de invaliditate dacă boala profesională sau accidentul de muncă survin în timpul sau ca urmare a practicii profesionale.

Cum se stabilește gradul de invaliditate

Pentru a se acorda pensia pe caz de boală, este necesară evaluarea medicală a capacității de muncă, realizată de comisia de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul CNPP.

Gradările sunt:

Gradul I: pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire.

Gradul II: pierderea totală a capacității de muncă, dar cu păstrarea capacității de autoîngrijire.

Gradul III: pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă; persoana poate presta activitate profesională corespunzătoare pentru cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Condiţii legale și stagiu de cotizare

Pentru a beneficia de pensia de invaliditate este necesar să fie îndeplinite următoarele:

Să fi realizat stagiu de cotizare contributiv în sistemul public de pensii, în funcție de vârstă. Stagiul minim cerut variază în funcție de vârsta la momentul deciziei medicale.

Persoanele cu gradul III de invaliditate pot beneficia de stagiu potențial doar în anumite situații, de exemplu când invaliditatea provine din accidente de muncă, boli profesionale, neoplazii, schizofrenie sau SIDA.

Stagiul potențial este diferența dintre stagiul complet de cotizare care ar fi necesar potrivit legii (conform anexelor la legea pensiilor) și stagiul deja realizat la data acordării pensiei de invaliditate.

Cum se calculează pensia de invaliditate

Cuantumul pensiei de invaliditate se determină pe baza mai multor factori:

Numărul total de puncte realizat de asigurat pe întreaga durată a activității sale. Aceste puncte reflectă contribuțiile de asigurări sociale și veniturile pe baza cărora s-au plătit cotizațiile.

Gradul de invaliditate — pensia este mai mare pentru gradul I și scade odată cu gradul II și III.

Stagiul de cotizare realizat efectiv până la emiterea deciziei medicale.

Stagiul potențial, acolo unde legislația permite, pentru a compensa parțial diferența dintre stagiul complet de cotizare și stagiul realizat.

Acest stagiu potențial nu poate depăși timpul care ar fi rămas până la vârsta standard de pensionare.

De asemenea, pensiile de invaliditate pot fi revizuite medical la intervale stabilite, în funcție de afecțiune. Revista poate conduce la menținerea gradului, modificarea lui sau redobândirea capacității de muncă.

În România, în 2025, pensionarea pe caz de boală — adică pensia de invaliditate — se acordă persoanelor care îndeplinesc un set precis de condiții medicale și legislative. Afecțiunile acceptate includ boli profesionale, neoplazii, schizofrenie, SIDA și alte boli obișnuite, accidente atât cu legătură, cât și fără legătură cu munca. Gradul de invaliditate, stagiul de cotizare și punctajul total determină cuantumul pensiei, iar în anumite cazuri se acordă și stagiu potențial. Pentru informații și dosarul necesar se recomandă contactarea Casei Naționale de Pensii Publice.