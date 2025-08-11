Pensiile contributive și necontributive, în Spania. Diferenţa dintre cele două venituri, tot ce trebuie să ştii despre pensie, în 2025

Pentru mulți români stabiliți în Spania, securitatea financiară la vârsta a treia este un subiect de interes major. O serie de modificări legislative aprobate la începutul anului 2025 de către Consiliul de Miniștri al Spaniei aduc vești bune, prin majorarea a două tipuri esențiale de pensii: cele contributive și cele necontributive. Această mișcare are un impact direct asupra milioanelor de pensionari și a viitorilor beneficiari, oferind un context favorabil pentru o viață mai bună. Dar care sunt diferențele cheie între aceste două categorii și cum pot românii să acceseze aceste beneficii?

Pensiile contributive: un drept bazat pe muncă

Pensia contributivă, gestionată de Institutul Național de Securitate Socială, se adresează tuturor celor care au contribuit activ la sistemul de securitate socială spaniol. Această pensie nu este unică, ci poate lua diverse forme, de la pensia de limită de vârstă până la cele de invaliditate, văduvie, pentru orfani sau pentru alți membri ai familiei. Pentru a ilustra cuantumurile, pensia medie pentru limită de vârstă a atins în mai 2025 un nivel de 1.506,5 euro pe lună, în timp ce pensia de văduvie a ajuns la 935,35 euro pe lună.

Pentru a fi eligibil pentru o pensie de vârstă, este necesară o perioadă minimă de cotizare de 15 ani, dintre care cel puțin 2 ani trebuie să fie în ultimii 15 ani anteriori solicitării. Vârsta de pensionare variază în funcție de numărul total de ani lucrați: 66 de ani și 6 luni pentru cei care au cotizat sub 38 de ani, și 65 de ani pentru cei cu o vechime mai mare. Sistemul spaniol oferă și flexibilitate prin opțiuni speciale de pensionare, precum cea anticipată, parțială sau flexibilă.

Pensia necontributivă: un sprijin pentru cei fără contribuții

Spre deosebire de pensiile contributive, pensiile necontributive sunt destinate persoanelor care nu au cotizat suficient la sistemul de securitate socială sau care au venituri foarte mici. Acestea reprezintă o plasă de siguranță socială și includ atât pensiile pentru limită de vârstă, cât și pe cele de invaliditate. Pe lângă un beneficiu financiar anual de 7.905,80 euro pentru anul 2025, beneficiarii au acces la asistență medicală și farmaceutică gratuită și la servicii sociale complementare.

Gestionarea acestor pensii este atribuită organismelor competente din fiecare comunitate autonomă și direcțiilor provinciale ale Institutului pentru Persoane în Vârstă și Servicii Sociale (IMSERSO). Pentru a primi o pensie necontributivă de vârstă, solicitantul trebuie să aibă minim 65 de ani și să fi locuit legal în Spania cel puțin 10 ani, dintre care 2 ani imediat înaintea depunerii cererii.

Pentru pensia de invaliditate, cerințele includ o vârstă cuprinsă între 18 și 65 de ani și un grad de invaliditate de minimum 65%. Condiția esențială pentru ambele tipuri de pensii necontributive este lipsa veniturilor sau un venit anual sub pragul de 7.905,80 euro. Dacă solicitantul locuiește alături de rude, se iau în considerare veniturile anuale cumulate ale tuturor membrilor unității economice de conviețuire.

Majorări semnificative în 2025 și reguli de compatibilitate

Conform datelor oficiale publicate de Guvernul Spaniei și în Boletín Oficial del Estado, majorarea pensiilor în 2025 a fost de 3,8% pentru cele contributive și de 6,9% pentru cele necontributive. Aceste creșteri vin în sprijinul milioanelor de pensionari, inclusiv a comunității de români din Spania.

O altă regulă importantă de reținut se referă la compatibilitatea pensiilor. În general, nu este permisă primirea a două pensii din același sistem în același timp. Beneficiarii care ar avea dreptul la mai multe beneficii trebuie să opteze pentru unul singur, cu excepția pensiei de văduv, care reprezintă o excepție de la această regulă.