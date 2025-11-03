Tabel actualizat 2025: la ce vârstă se pensionează militarii, polițiștii și angajații SRI

În 2025, regulile de pensionare pentru personalul cu statut special (militari, polițiști, funcționari publici cu statut special, inclusiv angajaţii SRI) rămân stabilite în principal prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și normele aplicabile sectorial. În cadrul acestui material clarificăm care este vârsta „standard” de pensionare, ce excepţii există (pensie anticipată, reducere de vârstă în funcţie de grad/vechime) și ce modificări administrative sau fiscale au impact în 2025.

Vârsta standard pentru cadrele militare, polițiști și SRI

Pentru cadrele militare (inclusiv personalul din înzestrare, apărare și instituțiile cu statut militar) vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă este, în 2025, 60 de ani pentru bărbaţi şi femei, conform Legii nr. 223/2015 și precizărilor instituțiilor sectoriale (inclusiv SRI). Aceasta reprezintă referinţa generală, dar există multiple excepţii bazate pe grad, categorie de muncă şi perioade contributive.

Pentru polițiști, regulile sunt armonizate cu Legea 223/2015 și anexele sale: vârsta standard este tot 60 de ani pentru limita de vârstă, dar condițiile concrete (vechimea în serviciu, gradul și grupa/condițiile muncii) pot permite ieșiri anticipate sau diferenţieri în pensie.

vârstă standard cadre militare: 60 de ani (bărbaţi şi femei).

vârstă standard poliţie: 60 de ani, cu excepţii în funcţie de vechime şi grupă de muncă.

vârstă standard angajaţi SRI: aplică Legea pensiilor militare (majoritatea personalului cu statut special iese la 60 de ani).

Condiţii, excepţii şi pensionarea anticipată

Legea 223/2015 prevede mecanisme prin care cadrele militare şi de ordine publică pot beneficia de pensie în condiţii anticipate (de exemplu: pensie de serviciu anticipată parţială) dacă îndeplinesc perioade minim necesare de stagiu militar/serviciu sau condiţii specifice de sănătate ori expunere la riscuri. Totodată, există posibilitatea ca, în practică, unele persoane să iasă mai devreme pe baza cumulului de ani în activitate şi a prevederilor privind grupele de muncă.

Important: orice calcul individual depinde de elemente tehnice — ani de activitate în funcţii de răspundere, sporuri pentru condiţii de muncă, perioade recunoscute etc. Din acest motiv, solicitați întotdeauna o verificare la casa de pensii sectorială (MAI, MAPN, SRI) pentru calculul exact.

Modificări şi impacturi fiscale/aplicative în 2025

Anumite acte normative şi hotărâri administrative din 2024–2025 au influenţat modul de plată sau cuantumul pensiilor de serviciu în 2025 (de exemplu, aplicarea unor reţineri sau contribuţii pentru anumite componente ale pensiei începând cu 2025). De asemenea, au existat iniţiative legislative şi proiecte (debateri publice şi propuneri de OUG) care urmăresc, printre altele, posibilitatea de a rămâne în activitate la cerere până la 65 de ani sau ajustări temporare pentru sustenabilitate bugetară — aceste propuneri trebuie urmărite în Monitorul Oficial şi pe paginile instituţiilor pentru a cunoaște forma finală.

reţineri/contribuţii aplicate anumitor pensii începând cu 2025 (ex. contribuţia de sănătate). (cps.mapn.ro)

propuneri de OUG/legislaţie privind rămânerea în activitate până la 65 de ani (în dezbatere/proiect). (AvocatNet)

Cum verifici drepturile şi calculele în 2025

Pentru confirmări oficiale contactați: Casa de Pensii sectorială a instituţiei (MAI, MAPN, SRI/sectoare specifice) sau consultaţi textul consolidat al Legii nr. 223/2015 şi actualizările publicate în Monitorul Oficial. Platformele instituţionale oferă ghiduri şi formulare pentru calculul anticipat al drepturilor.