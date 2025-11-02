Singurele pensii care vor crește de la sine în 2025, confirmate de Casa de Pensii. Mulți pensionari vor trece la o pensie la alta

La final de an, nu toate pensiile vor rămâne la fel. Chiar dacă indexările generale au fost blocate, există o categorie care va vedea sume mai mari fără o cerere specială de majorare. Este vorba despre trecerea automată, la îndeplinirea condițiilor, de la pensia anticipată sau de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă. Procesul e deja în lucru la Casa Națională de Pensii, iar primele decizii au plecat încă din vară, odată cu actualizarea dosarelor și adăugarea vechimii lucrate după pensionare.

Pentru tine, asta înseamnă că, dacă ai depus cerere de trecere și îndeplinești condițiile de vârstă și stagiu, poți primi un talon mai mare în ultimele luni din 2025. Valoarea exactă depinde de istoricul de contribuții, de eventualele sporuri recunoscute și de perioadele asimilate.

Cine primește bani în plus și de ce

Creșterile vizează în principal persoanele aflate pe pensie anticipată sau pe pensie de invaliditate care ajung la vârsta standard. La trecerea la limită de vârstă, se recalculează punctajul pe toată cariera, se adaugă vechimea acumulată după ieșirea inițială din activitate și se elimină penalitățile aplicate anticipatelor. În multe dosare, doar dispariția acelor penalități înseamnă câteva sute de lei în plus la talon, mai ales acolo unde stagiul complet este bifat sau depășit.

Casa de Pensii a confirmat că lucrările sunt aproape la zi pe acest flux, cu accent pe dosarele unde ai mai muncit după deschiderea inițială a dreptului. Dacă ești în această situație, beneficiul vine „de la sine” după emiterea noii decizii, fără demersuri suplimentare, cu condiția să fi depus la timp actele pentru trecerea la limită de vârstă.

Când poate scădea suma la trecerea din invaliditate

Nu toate trecerile aduc automat bani în plus. Dacă vii din pensia de invaliditate, noua pensie poate rezulta mai mică în unele cazuri, pentru că nu se mai calculează stagiul potențial și anumite perioade asimilate. Practic, se iese din logica protecției specifice invalidității și se intră în calculul standard bazat strict pe contribuții efective.

Chiar și așa, regula de protecție rămâne clară: se păstrează în plată cuantumul cel mai avantajos. Dacă noua sumă este mai mică decât ce încasai ca invaliditate, vei continua să primești cuantumul mai mare. Astfel, tranziția nu te penalizează, chiar dacă formula de limită de vârstă nu te favorizează.

Ce ai de făcut ca să nu ratezi majorarea

În primul rând, verifică dacă ai depus cererea de trecere la timp și dacă dosarul tău are toate documentele de vechime, inclusiv perioadele lucrate după pensionare. Dacă ai venituri la zi declarate și adeverințe de sporuri, atașează-le pentru a fi recunoscute în punctaj.

În al doilea rând, urmărește decizia primită prin poștă sau în contul tău electronic, iar dacă observi erori, formulează contestație în termenul legal, cu documentele justificative. Dacă ai lucrat după pensionare, cere explicit valorificarea perioadelor suplimentare; ele pot muta pensia într-o clasă superioară. Iar dacă vii din invaliditate, e util să compari sumele, tocmai pentru a te asigura că rămâne în plată cuantumul cel mai avantajos.

Calendarul procesării și la ce să te aștepți

Casele teritoriale procesează trecerile gradual. Multe decizii au fost comunicate deja, altele se finalizează până la sfârșitul anului. Volumul e mare, însă instituția a indicat că este „aproape la zi” pe fluxul de limită de vârstă, cu excepțiile inerente. Asta înseamnă că, odată emisă decizia, diferența de pensie se vede în plata curentă, iar dacă există sume restante de la data îndeplinirii condițiilor, acestea se achită retroactiv conform deciziei.

Pe fond, 2025 confirmă o realitate: fără indexare generală, singurele pensii care „cresc singure” sunt cele care trec la limită de vârstă în condițiile legii și cele în care se valorifică vechimea ulterioară. Dacă te afli în această categorie, merită să fii atent la dosar, pentru ca fiecare lună lucrată și fiecare contribuție să fie puse corect în drepturi.