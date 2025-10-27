Sute de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă şi căldură. Intervențiile vor afecta mai multe sectoare din Capitală

Locuitorii mai multor cartiere din București se confruntă din nou cu probleme la rețeaua de termoficare. În următoarele zile, sute de blocuri vor fi afectate de întreruperi ale apei calde și căldurii, ca urmare a unor lucrări ample de reparații derulate de Compania Municipală Termoenergetica. Intervențiile vizează conducte vechi de zeci de ani, iar durata acestora depinde de starea avansată de degradare a instalațiilor.

Lucrări extinse pe mai multe artere importante

Potrivit Termoenergetica, peste 500 de blocuri din Capitală vor fi afectate de lucrările de remediere programate între 27 și 31 octombrie, termenul de finalizare fiind unul estimativ. Cele mai mari intervenții se desfășoară pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2, unde 79 de blocuri vor rămâne fără agent termic, dar și pe Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacul Tei, unde 102 imobile vor fi deconectate temporar.

În Sectorul 4, lucrările afectează Bulevardul Alexandru Obregia, unde 106 blocuri nu vor avea apă caldă și căldură, dar și strada Sg. Nițu Vasile, unde 95 de imobile se află în aceeași situație. Probleme similare vor fi și pe Șoseaua Pantelimon, unde 98 de blocuri vor fi afectate de reparațiile la rețeaua termică primară.

Conducte vechi de peste șase decenii

Compania a precizat că lucrările sunt necesare din cauza uzurii avansate a conductelor. Rețeaua de termoficare a Capitalei include tronsoane instalate în urmă cu mai bine de șase decenii. Cea mai veche conductă aflată acum în reparații a fost pusă în funcțiune în anul 1963, pe Bulevardul Timișoara, în Sectorul 6.

Durata lucrărilor depinde de evaluarea stării conductelor, care se face după deschiderea șantierelor. Termoenergetica subliniază că termenele de repunere în funcțiune sunt orientative, iar echipele de intervenție acționează pentru a reduce la minimum disconfortul locatarilor.

Mii de bucureșteni afectați de întreruperi temporare

Întreruperile vin într-un moment în care temperaturile au început să scadă, iar disconfortul resimțit de locatari este tot mai mare. Deși reprezentanții companiei susțin că lucrează la foc continuu pentru remedierea defecțiunilor, mii de familii din sectoarele afectate rămân fără apă caldă și căldură pentru mai multe zile consecutive.

Locuitorii sunt sfătuiți să consulte site-ul oficial al Termoenergetica pentru a verifica zonele afectate și termenul estimat de reluare a serviciilor, întrucât programul de intervenție poate suferi modificări în funcție de complexitatea lucrărilor.

O problemă veche a Capitalei

Rețeaua de termoficare din București este una dintre cele mai mari și mai vechi din Europa, dar și una dintre cele mai afectate de avarii. În fiecare an, mii de bucureșteni se confruntă cu probleme similare, în special în sezonul rece, din cauza infrastructurii depășite tehnic.

Deși autoritățile au promis investiții și modernizări etapizate, procesul este unul de durată, iar lucrările de amploare provoacă, inevitabil, întreruperi temporare. Termoenergetica transmite că intervențiile actuale sunt parte a unui program mai amplu de înlocuire a conductelor vechi, menită să reducă pierderile din rețea și să îmbunătățească distribuția agentului termic în lunile următoare.