Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 20:17
de Vieriu Ionut

Sute de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă şi căldură. Intervențiile vor afecta mai multe sectoare din Capitală

Social
Sute de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă şi căldură. Intervențiile vor afecta mai multe sectoare din Capitală
Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură

Locuitorii mai multor cartiere din București se confruntă din nou cu probleme la rețeaua de termoficare. În următoarele zile, sute de blocuri vor fi afectate de întreruperi ale apei calde și căldurii, ca urmare a unor lucrări ample de reparații derulate de Compania Municipală Termoenergetica. Intervențiile vizează conducte vechi de zeci de ani, iar durata acestora depinde de starea avansată de degradare a instalațiilor.

Lucrări extinse pe mai multe artere importante

Potrivit Termoenergetica, peste 500 de blocuri din Capitală vor fi afectate de lucrările de remediere programate între 27 și 31 octombrie, termenul de finalizare fiind unul estimativ. Cele mai mari intervenții se desfășoară pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2, unde 79 de blocuri vor rămâne fără agent termic, dar și pe Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacul Tei, unde 102 imobile vor fi deconectate temporar.

În Sectorul 4, lucrările afectează Bulevardul Alexandru Obregia, unde 106 blocuri nu vor avea apă caldă și căldură, dar și strada Sg. Nițu Vasile, unde 95 de imobile se află în aceeași situație. Probleme similare vor fi și pe Șoseaua Pantelimon, unde 98 de blocuri vor fi afectate de reparațiile la rețeaua termică primară.

Vezi și:
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru mai multe zile. Ce cartiere sunt vizate
Peste 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă! Lista cartierelor unde Termoenergetica face reparații

Conducte vechi de peste șase decenii

Compania a precizat că lucrările sunt necesare din cauza uzurii avansate a conductelor. Rețeaua de termoficare a Capitalei include tronsoane instalate în urmă cu mai bine de șase decenii. Cea mai veche conductă aflată acum în reparații a fost pusă în funcțiune în anul 1963, pe Bulevardul Timișoara, în Sectorul 6.

Durata lucrărilor depinde de evaluarea stării conductelor, care se face după deschiderea șantierelor. Termoenergetica subliniază că termenele de repunere în funcțiune sunt orientative, iar echipele de intervenție acționează pentru a reduce la minimum disconfortul locatarilor.

Mii de bucureșteni afectați de întreruperi temporare

Întreruperile vin într-un moment în care temperaturile au început să scadă, iar disconfortul resimțit de locatari este tot mai mare. Deși reprezentanții companiei susțin că lucrează la foc continuu pentru remedierea defecțiunilor, mii de familii din sectoarele afectate rămân fără apă caldă și căldură pentru mai multe zile consecutive.

Locuitorii sunt sfătuiți să consulte site-ul oficial al Termoenergetica pentru a verifica zonele afectate și termenul estimat de reluare a serviciilor, întrucât programul de intervenție poate suferi modificări în funcție de complexitatea lucrărilor.

O problemă veche a Capitalei

Rețeaua de termoficare din București este una dintre cele mai mari și mai vechi din Europa, dar și una dintre cele mai afectate de avarii. În fiecare an, mii de bucureșteni se confruntă cu probleme similare, în special în sezonul rece, din cauza infrastructurii depășite tehnic.

Deși autoritățile au promis investiții și modernizări etapizate, procesul este unul de durată, iar lucrările de amploare provoacă, inevitabil, întreruperi temporare. Termoenergetica transmite că intervențiile actuale sunt parte a unui program mai amplu de înlocuire a conductelor vechi, menită să reducă pierderile din rețea și să îmbunătățească distribuția agentului termic în lunile următoare.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament
Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz
Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz
Inteligența artificială consumă mai mult decât dă: centrele de date lasă spitale și școli fără resurse în localitățile sărace
Inteligența artificială consumă mai mult decât dă: centrele de date lasă spitale și școli fără resurse în localitățile sărace
Ce înseamnă vitezele simetrice la internet și când merită să faci upgrade
Ce înseamnă vitezele simetrice la internet și când merită să faci upgrade
Volvo oferă un an de electricitate gratuită pentru cumpărătorii de mașini electrice – dar numai celor care locuiesc la casă
Volvo oferă un an de electricitate gratuită pentru cumpărătorii de mașini electrice – dar numai celor care locuiesc la casă
Scandal uriaș în gimnastică. Denisa Golgotă acuză că a fost hărțuită la antrenamente
Scandal uriaș în gimnastică. Denisa Golgotă acuză că a fost hărțuită la antrenamente
Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV
Alertă de securitate Gmail: parole și conturi au apărut online, Google explică pașii de protecție
Alertă de securitate Gmail: parole și conturi au apărut online, Google explică pașii de protecție
Revista presei
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Playtech Știri
Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...