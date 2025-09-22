Ultima ora
Lucrări la rețeaua de termoficare în București. Sute de blocuri și Spitalul Malaxa rămân temporar fără apă caldă

Lucrări la rețeaua de termoficare în București. Sute de blocuri și Spitalul Malaxa rămân temporar fără apă caldă
Lucrări la rețeaua de termoficare din Bucureşti (Foto: Profimedia)

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat că, în perioada 22–26 septembrie 2025, vor avea loc lucrări de înlocuire, modernizare și reparații la rețeaua de termoficare din cinci sectoare ale Capitalei. Intervențiile au durate diferite, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, și vor afecta sute de blocuri, unități industriale, agenți economici și Spitalul Malaxa.

Lucrări la rețeaua de termoficare. Zonele vizate

Compania Municipală Termoenergetica București a informat că, între 22 și 26 septembrie 2025, vor fi efectuate lucrări de reparații, modernizare și înlocuire pe rețeaua de termoficare din cinci sectoare ale Capitalei. Zonele vizate:

Sector 2 – Bulevardul Chișinău. Deficiența apărută în perioada de garanție va fi remediată de firma SICOR. Vor fi afectați consumatorii alimentați de 21 de puncte termice (259 blocuri, o unitate industrială și Spitalul Malaxa), în perioada 22 septembrie, ora 09:00 – 26 septembrie, ora 23:00.

Sector 3 – Nicolae Grigorescu, Brâncuși, Lucrețiu Pătrașcanu. Se fac reparații la o conductă pusă în funcțiune în 2002. Vor fi afectați clienții racordați la 22 puncte termice (237 blocuri), în perioada 22–26 septembrie.

Sector 3 – Strada Matei Basarab. Conducta datând din 1993 intră în reparații. Furnizarea apei calde va fi sistată pentru 8 puncte termice (65 blocuri), între 22–26 septembrie.

Sector 4 – străzile V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu-Motru și Calea Văcărești. Se fac lucrări la o porțiune de rețea pusă în funcțiune în 1992. Vor fi afectați consumatorii din 6 puncte termice (129 blocuri și 2 agenți economici), în perioada 23–26 septembrie.

Alte zone afectate şi precizări CMTEB

Sector 5 – Strada Turnescu. Lucrări la racordul punctului termic Turnescu/Marinescu. Vor fi afectați locatarii din 2 blocuri, în perioada 22–26 septembrie. Conducta datează din 1989.

Sector 6 – Bulevardul Constructorilor. Reparații la o conductă pusă în funcțiune în 1980. Vor fi sistate 5 puncte termice (127 blocuri și un punct industrial), între 22 septembrie, ora 09:00 – 25 septembrie, ora 23:00.

Sector 6 – Bulevardul 1 Mai, intersecție cu Strada Brașov. Se fac lucrări la o conductă din 1970, însă clienții nu vor fi afectați.

Compania transmite că echipele de intervenție și dispeceratele lucrează permanent pentru soluționarea problemelor. Termenele de repunere în funcțiune sunt orientative, fiind stabilite înainte de deschiderea șantierelor. Finalizarea lucrărilor depinde de starea reală a conductelor, adesea grav degradate.

