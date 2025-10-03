Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 15:18
de Badea Violeta

Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice

ACTUALITATE
Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice
Barbat suspectat de terorism, arestat in Romania. Sursa foto: Profimedia

Procurorii DIICOT au anunțat arestarea preventivă a unui bărbat de 33 de ani, acuzat de terorism, care pregătea un atentat în spații publice. Ancheta a scos la iveală producerea și testarea unor dispozitive explozive de mici dimensiuni, precum și acumularea de materiale pirotehnice și substanțe periculoase. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului Român de Informații.

Individ vizat pentru terorism, reținut în România

În perioada 2022–mai 2025, inculpatul a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia, potrivit comunicatului DIICOT.

Între august și octombrie, procurorii susțin că bărbatul a fabricat alte două dispozitive explozive, care au fost găsite și ridicate de la domiciliul său.

Percheziția a scos la iveală mai multe recipiente conținând substanțe chimice, precum și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă.

”În cursul percheziției efectuate la domiciliul său au fost identificate și ridicate mai multe recipiente conținând diferite substanțe, precum și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă”, se arată în comunicatul DIICOT, potrivit Digi 24.

Cum s-a documentat suspectul și ce planifica?

Procurorii au arătat că suspectul s-a documentat atât despre fabricarea și folosirea de explozivi și substanțe periculoase, cât și despre metodele specifice de săvârșire a unui act de terorism.

DIICOT precizează că scopul era ”de a pregăti și săvârși un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane și inducerea unei puternice stări de panică în rândul populației”.

Analiza comportamentului și a materialelor ridicate a indicat un grad ridicat de planificare, iar acumularea substanțelor chimice și a materialelor pirotehnice arată intenția concretă de a comite un act terorist, punând în pericol siguranța publică.

Ancheta și colaborarea instituțiilor

Cazul a fost investigat de DIICOT Bistrița-Năsăud, cu sprijinul Serviciului Român de Informații, pentru a preveni producerea atentatului și pentru a ridica probele necesare în vederea procesului penal. Măsurile au inclus percheziții la domiciliul suspectului, ridicarea materialelor explozive și documentarea activităților de cercetare în domeniul terorismului.

Areastarea preventivă a bărbatului de 33 de ani face parte din strategia autorităților de prevenire a actelor teroriste pe teritoriul României și demonstrează cooperarea între instituțiile judiciare și de informații. Prin acțiunea promptă, un posibil atentat a fost prevenit, protejând siguranța publică și reducând riscurile pentru populație.

