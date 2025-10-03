Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice

Procurorii DIICOT au anunțat arestarea preventivă a unui bărbat de 33 de ani, acuzat de terorism, care pregătea un atentat în spații publice. Ancheta a scos la iveală producerea și testarea unor dispozitive explozive de mici dimensiuni, precum și acumularea de materiale pirotehnice și substanțe periculoase. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului Român de Informații.

Individ vizat pentru terorism, reținut în România

În perioada 2022–mai 2025, inculpatul a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia, potrivit comunicatului DIICOT.

Între august și octombrie, procurorii susțin că bărbatul a fabricat alte două dispozitive explozive, care au fost găsite și ridicate de la domiciliul său.

Percheziția a scos la iveală mai multe recipiente conținând substanțe chimice, precum și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă.

Cum s-a documentat suspectul și ce planifica?

Procurorii au arătat că suspectul s-a documentat atât despre fabricarea și folosirea de explozivi și substanțe periculoase, cât și despre metodele specifice de săvârșire a unui act de terorism.

DIICOT precizează că scopul era ”de a pregăti și săvârși un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane și inducerea unei puternice stări de panică în rândul populației”.

Analiza comportamentului și a materialelor ridicate a indicat un grad ridicat de planificare, iar acumularea substanțelor chimice și a materialelor pirotehnice arată intenția concretă de a comite un act terorist, punând în pericol siguranța publică.

Ancheta și colaborarea instituțiilor

Cazul a fost investigat de DIICOT Bistrița-Năsăud, cu sprijinul Serviciului Român de Informații, pentru a preveni producerea atentatului și pentru a ridica probele necesare în vederea procesului penal. Măsurile au inclus percheziții la domiciliul suspectului, ridicarea materialelor explozive și documentarea activităților de cercetare în domeniul terorismului.

Areastarea preventivă a bărbatului de 33 de ani face parte din strategia autorităților de prevenire a actelor teroriste pe teritoriul României și demonstrează cooperarea între instituțiile judiciare și de informații. Prin acțiunea promptă, un posibil atentat a fost prevenit, protejând siguranța publică și reducând riscurile pentru populație.