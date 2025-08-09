Summer Well 2025. Momentul care i-a cucerit pe spectatori în prima seară: „Felicitări”. Un detaliu i-a nemulțumit, însă

Summer Well Festival, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii, a reunit din nou mii de oameni pe domeniul Știrbey din Buftea. Cu un line-up divers și promisiunea unei experiențe memorabile, festivalul a atras participanți din toată țara. Prima seară s-a încheiat cu un val de emoție, la concertul celor de la Snow Patrol, însă a existat și un detaliu care i-a nemulțumit pe unii participanți.

Prima seară de Summer Well 2025

Festivalul Summer Well a început promițător pentru participanți. Prima seară s-a încheiat cu emoții puternice pentru cei care au fost în public, în urma concertului celor de la Snow Patrol. Un fan a lăsat un mesaj entuziast pe rețelele sociale, pe pagina festivalului: „Mulțumim pentru Snow Patrol. S-a auzit atât de bine, au cântat așa de frumos, accesul și restul de condiții în festival au fost extraordinare încât nu cred că se poate mai sus de atât la un festival la noi. Niste mii de oameni și-au retrăit adolescența aseară. Și asta datorită vouă. Felicitări!”

Ca în fiecare an, Summer Well a reușit să adune laolaltă fani ai muzicii live și să creeze momente memorabile pentru unii, dar și motive de frustrare pentru alții. Una dintre nemulțumiri a fost legată de drumul aglomerat și de accesul îngreunat până la festival. Un participant a povestit: „Groaznic a fost drumul, dar asta e infrastructura Bucureștiului. De câte ori vine vinerea și începe exodul din Capitală, se blochează totul. De la Străulești până la Buftea am făcut aproape două ore cu STB-ul de 3 lei, în timp ce într-o zi obișnuită se fac 30 de minute.”

Cu toate acestea, majoritatea au fost de acord că experiența de la festival a șters cu buretele neplăcerile legate de detalii logistice.

Line-up-ul pentru cele trei zile

Vineri, 8 august, pe scena principală au urcat Ari Abdul, Isabel LaRosa, Seafret, iar seara s-a încheiat cu Snow Patrol. Pe scena Sunset by ING x VISA au cântat Cojo și Soft Play, în timp ce Electro Punk Club îi va găzdui pe The Hellp. Sâmbătă, 9 august, publicul îi va putea vedea pe Chloe Slater, Balu Brigada, Saint Levant și Son Mieux, iar pe scenele secundare vor urca MRCY, Carpetman, D.E.N.I.S. și Ekkstacy.

Ultima zi, duminică, 10 august, aduce în prim-plan trupele Banners, La Femme, Palaye Royale și mult așteptații Empire of the Sun. Sunset Stage va găzdui concerte cu Lana Lubany, The Dare și Elderbrook, iar Electro Punk Club îl va prezenta pe Karen Dió.

Bilete și abonamente

Abonamentele Full Pass, valabile pentru toate cele trei zile, au prețuri cuprinse între 450 și 525 de lei, în funcție de canalul de achiziție, la care se pot adăuga taxe de booking. Biletele pentru o singură zi pornesc de la 275 de lei și pot ajunge până la aproximativ 395 de lei pentru duminică, atunci când vor cânta Empire of the Sun și Palaye Royale. Copiii sub 12 ani au acces gratuit, însoțiți de un adult cu bilet valid.

Transport și acces

Festivalul pune la dispoziție autobuze dedicate din București, cu plecare din stația Străulești, la intervale de 15–30 de minute, costul unui bilet dus-întors fiind de 50 de lei. Participanții pot opta și pentru tren până în Buftea sau transport cu bicicleta, beneficiind de parcare special amenajată. Accesul se face pe bază de brățară electronică, care servește și ca metodă unică de plată în incinta festivalului.

Pe lângă concertele de pe cele trei scene, Summer Well 2025 oferă zone de relaxare, instalații de artă, food court cu opțiuni diverse, standuri de fashion și puncte medicale de prim-ajutor. Organizatorii anunță că este interzis accesul cu mâncare, băuturi sau animale de companie, iar echipamentele foto profesionale sunt permise doar cu acreditare.