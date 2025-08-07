Samsung vine la Summer Well cu activări speciale și experiențe interactive pentru fani

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 12:20
de Ozana Mazilu

Samsung va fi prezent și anul acesta la Summer Well, festivalul care transformă Domeniul Știrbey din Buftea într-un spațiu vibrant de muzică, artă și tehnologie. Gigantul tech coreean își așteaptă vizitatorii în zona Orange, amplasată chiar pe aleea principală a festivalului, cu o serie de activări speciale și experiențe interactive.

Participanții vor putea testa cele mai noi modele din gama Galaxy Z – Flip7 și Fold7 –, într-un decor creat special pentru interacțiune, fotografie și descoperire. Întregul spațiu este gândit ca o punte între tehnologie și lifestyle, în stilul deja consacrat al brandului, iar vizitatorii vor avea parte de surprize, sesiuni foto personalizate și alte activări interesante.

Flip, fold și explorează: cum arată experiența Samsung la festival

Zona dedicată Samsung din cadrul Summer Well 2025 este concepută pentru a le permite participanților să descopere în mod practic cele mai noi inovații ale brandului. Accentul este pus pe seria Galaxy Z, cu noile Flip7 și Fold7, smartphone-uri pliabile care combină eleganța cu performanța.

Samsung promite nu doar un spațiu de prezentare, ci o experiență digitală completă, menită să aducă tehnologia mai aproape de generația care își exprimă stilul prin gadgeturi.

Prezența la Summer Well vine în contextul în care noile telefoane pliabile de la Samsung au fost lansate recent, iar festivalul reprezintă o ocazie ideală pentru testarea în premieră de către publicul larg. Dacă ești curios cum funcționează un Flip sau un Fold și vrei să vezi diferențele între generații, aici este locul perfect să le descoperi.

Summer Well 2025: line-up, program și acces

Ediția din acest an a Summer Well are loc în perioada 8-10 august 2025, pe Domeniul Știrbey din Buftea, și propune un line-up eclectic, cu nume internaționale și artiști români din zona indie, alternative, electronic și hip-hop.

Ziua 1 (8 august 2025)

Orange Main Stage
18:15 – Ari Abdul
19:45 – Isabel LaRosa
21:15 – Seafret
23:00 – Snow Patrol

Sunset Stage
19:15 – Cireșan
21:00 – COJO
22:30 – Soft Play

Electro Punk Club
19:00 – On The Block
21:15 – Special Performance
22:00 – The HELLP

Ziua 2 (9 august 2025)

Orange Main Stage
18:15 – Chloe Slater
19:45 – Balu Brigada
21:30 – Saint Levant
23:15 – Son Mieux

Sunset Stage
19:15 – Simona Deleanu
21:00 – MRCY
22:30 – Carpetman

Electro Punk Club
20:00 – Tedi
21:00 – D.E.N.I.S.
22:15 – Ekkstacy

Ziua 3 (10 august 2025)

Orange Main Stage
18:00 – Banners
19:30 – La Femme
21:15 – Palaye Royale
23:15 – Empire of the Sun

Sunset Stage
18:30 – Bianca Oance
20:30 – Lana Lubany
22:15 – The Dare
00:30 (11 august) – Elderbrook

Electro Punk Club
19:30 – Special Performance
21:00 – Plant
22:15 – Karen Dió

Samsung și Summer Well: o colaborare care definește generația digitală

Samsung nu este la prima prezență la Summer Well, dar în 2025 experiența propusă este mai amplă și mai personalizată ca oricând. Colaborarea cu Orange, partener de tradiție al festivalului, aduce un plus de tehnologie accesibilă în mijlocul distracției.

Publicul Summer Well este format în principal din tineri care caută experiențe autentice, dar și din profesioniști creativi care folosesc tehnologia nu doar ca instrument, ci ca extensie a stilului lor de viață. Samsung înțelege această nevoie și oferă nu doar device-uri, ci contexte reale în care acestea pot fi descoperite — cu muzică, artă, prieteni și vibe de festival.

Prin zona interactivă de pe aleea principală, brandul le oferă participanților posibilitatea de a „trăi” tehnologia în timp real, de a o testa fără presiune, într-un context relaxat, care stimulează curiozitatea și creativitatea.

Dacă vrei să îți personalizezi un Flip, să vezi cum se simte un Fold în mână sau doar să-ți faci poze cool cu fundaluri digitale, treci prin zona Samsung de la Summer Well. Este mai mult decât un stand – este o experiență pentru generația care vrea totul pe loc, pe stilul ei.

Summer Well 2025 se anunță din nou un festival complet – muzică, artă, tehnologie, explorare. Iar dacă vii, Samsung te așteaptă să descoperi viitorul, în format flip & fold.

