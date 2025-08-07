Samsung vine la Summer Well cu activări speciale și experiențe interactive pentru fani

Samsung va fi prezent și anul acesta la Summer Well, festivalul care transformă Domeniul Știrbey din Buftea într-un spațiu vibrant de muzică, artă și tehnologie. Gigantul tech coreean își așteaptă vizitatorii în zona Orange, amplasată chiar pe aleea principală a festivalului, cu o serie de activări speciale și experiențe interactive.

Participanții vor putea testa cele mai noi modele din gama Galaxy Z – Flip7 și Fold7 –, într-un decor creat special pentru interacțiune, fotografie și descoperire. Întregul spațiu este gândit ca o punte între tehnologie și lifestyle, în stilul deja consacrat al brandului, iar vizitatorii vor avea parte de surprize, sesiuni foto personalizate și alte activări interesante.

Flip, fold și explorează: cum arată experiența Samsung la festival

Zona dedicată Samsung din cadrul Summer Well 2025 este concepută pentru a le permite participanților să descopere în mod practic cele mai noi inovații ale brandului. Accentul este pus pe seria Galaxy Z, cu noile Flip7 și Fold7, smartphone-uri pliabile care combină eleganța cu performanța.

Samsung promite nu doar un spațiu de prezentare, ci o experiență digitală completă, menită să aducă tehnologia mai aproape de generația care își exprimă stilul prin gadgeturi.

Prezența la Summer Well vine în contextul în care noile telefoane pliabile de la Samsung au fost lansate recent, iar festivalul reprezintă o ocazie ideală pentru testarea în premieră de către publicul larg. Dacă ești curios cum funcționează un Flip sau un Fold și vrei să vezi diferențele între generații, aici este locul perfect să le descoperi.

Summer Well 2025: line-up, program și acces

Ediția din acest an a Summer Well are loc în perioada 8-10 august 2025, pe Domeniul Știrbey din Buftea, și propune un line-up eclectic, cu nume internaționale și artiști români din zona indie, alternative, electronic și hip-hop.

Ziua 1 (8 august 2025)

Orange Main Stage

18:15 – Ari Abdul

19:45 – Isabel LaRosa

21:15 – Seafret

23:00 – Snow Patrol

Sunset Stage

19:15 – Cireșan

21:00 – COJO

22:30 – Soft Play

Electro Punk Club

19:00 – On The Block

21:15 – Special Performance

22:00 – The HELLP

Ziua 2 (9 august 2025)

Orange Main Stage

18:15 – Chloe Slater

19:45 – Balu Brigada

21:30 – Saint Levant

23:15 – Son Mieux

Sunset Stage

19:15 – Simona Deleanu

21:00 – MRCY

22:30 – Carpetman

Electro Punk Club

20:00 – Tedi

21:00 – D.E.N.I.S.

22:15 – Ekkstacy

Ziua 3 (10 august 2025)

Orange Main Stage

18:00 – Banners

19:30 – La Femme

21:15 – Palaye Royale

23:15 – Empire of the Sun

Sunset Stage

18:30 – Bianca Oance

20:30 – Lana Lubany

22:15 – The Dare

00:30 (11 august) – Elderbrook

Electro Punk Club

19:30 – Special Performance

21:00 – Plant

22:15 – Karen Dió

Samsung și Summer Well: o colaborare care definește generația digitală

Samsung nu este la prima prezență la Summer Well, dar în 2025 experiența propusă este mai amplă și mai personalizată ca oricând. Colaborarea cu Orange, partener de tradiție al festivalului, aduce un plus de tehnologie accesibilă în mijlocul distracției.

Publicul Summer Well este format în principal din tineri care caută experiențe autentice, dar și din profesioniști creativi care folosesc tehnologia nu doar ca instrument, ci ca extensie a stilului lor de viață. Samsung înțelege această nevoie și oferă nu doar device-uri, ci contexte reale în care acestea pot fi descoperite — cu muzică, artă, prieteni și vibe de festival.

Prin zona interactivă de pe aleea principală, brandul le oferă participanților posibilitatea de a „trăi” tehnologia în timp real, de a o testa fără presiune, într-un context relaxat, care stimulează curiozitatea și creativitatea.

Dacă vrei să îți personalizezi un Flip, să vezi cum se simte un Fold în mână sau doar să-ți faci poze cool cu fundaluri digitale, treci prin zona Samsung de la Summer Well. Este mai mult decât un stand – este o experiență pentru generația care vrea totul pe loc, pe stilul ei.

Summer Well 2025 se anunță din nou un festival complet – muzică, artă, tehnologie, explorare. Iar dacă vii, Samsung te așteaptă să descoperi viitorul, în format flip & fold.