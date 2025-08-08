Ultima ora
08 aug. 2025 | 08:29
de Ozana Mazilu

Orange România aduce tehnologia 5G+ și inovația digitală la Summer Well 2025

Orange România aduce tehnologia 5G+ și inovația digitală la Summer Well 2025

Orange România revine la Summer Well în 2025 cu o prezență care depășește simpla susținere a unui festival de muzică. Sub sloganul „Trăiește experiența de festival la puterea 5G+”, compania își reafirmă angajamentul față de tehnologie, comunitate și conexiuni autentice. A 14-a ediție a festivalului de pe Domeniul Știrbey se anunță nu doar o celebrare a muzicii live, ci și un spațiu al inovației, responsabilității digitale și divertismentului interactiv.

Pe scena principală, muzica se împletește cu tehnologia de vârf. Trupa Banners, cunoscută publicului din campaniile Orange, va cânta live alături de nume sonore care ajung pentru prima oară în România, precum Empire of the Sun sau Snow Patrol. Festivalul se transformă astfel într-un hub în care muzica și conectivitatea se completează, oferind participanților un weekend memorabil, susținut de cea mai bună rețea din țară.

Experiențe digitale, provocări de gaming și cinema în aer liber

Orange propune un mix impresionant de activări pentru toate gusturile. De la pasionații de tehnologie și gaming, până la cinefili sau pur și simplu amatori de relaxare, fiecare participant va găsi ceva care să-i reflecte interesele.

Competiția Fortnite – Speed Race by Orange este una dintre principalele atracții pentru gameri. O hartă nouă, cu un decor futurist, a fost concepută special pentru festival, iar premiile includ dispozitive de ultimă generație: Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G, Galaxy Z Fold7 5G și Galaxy Watch Ultra 2025. Este un moment în care creativitatea virtuală și viteza 5G+ îți dau un avantaj real în competiție.

Caravana Orange devine un spațiu de auto-descoperire prin tehnologie. Printr-un test interactiv, poți afla ce te definește în raport cu pasiunile tale și cum internetul prin fibră – Fibra 2300 – îți poate susține aspirațiile. Tot aici, ai șansa de a câștiga un set Fiber Fit, creat pentru a menține echilibrul între activitate digitală și cea fizică.

Un element inedit este oglinda AR, care generează un avatar pe baza unor întrebări rapide. Avatarul poate fi distribuit instant pe rețele sociale, adăugând un plus de personalizare și divertisment festivalului. Iar dacă ești în mijlocul mulțimii și vrei să-ți găsești rapid prietenii, noul look de festival al lentilei Orange FindFriends din Snapchat te va ajuta să te reconectezi cu gașca ta.

Grijă față de device-uri și mediu, prin Orange Care și proiectul Re

Componenta de sustenabilitate și responsabilitate nu lipsește nici anul acesta. Programul Re, parte din inițiativele Orange pentru economie circulară, este prezent în zona Orange Care & Service, unde vizitatorii își pot pregăti telefoanele pentru festival într-un mod complet gratuit. Serviciile oferite includ instalare de aplicații, montare folie de protecție, curățare profesională și diagnostic rapid.

Această zonă transformă experiența festivalului într-una fără griji, încurajând în același timp extinderea duratei de viață a dispozitivelor. E un gest concret prin care Orange le amintește utilizatorilor că sustenabilitatea poate începe cu pași mici, dar semnificativi.

Tot aici, tehnologia se îmbină cu grija față de realitatea cotidiană. Orange lansează inițiativa For Good Connections, o platformă dedicată părinților și copiilor care doresc să înțeleagă mai bine relația cu tehnologia. În Safe Zone, o cabină telefonică interactivă, poți răspunde la un quiz pe teme actuale – de la timpul petrecut online, la cyberbullying sau limite digitale sănătoase. La final, primești un mic premiu și sfaturi utile care să te încurajeze să te bucuri mai mult de viața offline.

Muzică live, proiecții sub cerul liber și conexiuni dincolo de ecrane

În fiecare seară de festival, Orange Pop-up Cinema oferă un program de filme atent selectate, într-un decor relaxant, cu pufuri și ecran de mari dimensiuni. Vineri, 8 august, vei putea urmări în aer liber producții așteptate precum Deadpool & Wolverine sau Captain America: Brave New World. Sâmbătă urmează documentare și premiere românești și internaționale, iar duminică seara e dedicată thrillerelor de acțiune precum The Amateur și Black Bag.

Pentru cei care nu pot ajunge fizic la Domeniul Știrbey, Orange oferă opțiunea de a urmări festivalul prin aplicația Orange TV Go, cu transmisiuni live ale concertelor și imagini de atmosferă. Astfel, experiența Summer Well devine accesibilă oriunde ai fi, fără a pierde legătura cu ceea ce se întâmplă în timp real.

Orange România transformă participarea la Summer Well într-o aventură multisenzorială, care nu se rezumă doar la muzică, ci creează un spațiu în care tehnologia, responsabilitatea socială și distracția coabitează natural. Ediția din 2025 este încă o dovadă că un festival poate fi, în același timp, o platformă pentru conversații importante, un laborator de inovații digitale și un refugiu al conexiunilor reale. Dacă ajungi pe Domeniul Știrbey în acest august, nu uita: fiecare moment contează – mai ales atunci când e trăit live.

