Summer Well 2025, un festival complet: muzică, tehnologie și experiențe memorabile

Ediția din 2025 a festivalului Summer Well a transformat din nou Domeniul Știrbey într-un loc unde muzica, arta și tehnologia au coexistat perfect. Între 8 și 10 august, publicul a avut parte de concerte live de excepție, zone interactive gândite cu atenție și o organizare impecabilă, care a făcut ca totul să curgă natural. Atmosfera a fost una efervescentă, cu momente memorabile atât pe scenă, cât și în spațiile dedicate brandurilor, unde experiențele propuse au depășit simpla expunere de produse.

Muzică live și vibe de festival

Pe scena principală, line-up-ul a adus un mix captivant de artiști internaționali și locali, de la trupa Banners – cunoscută deja publicului din campaniile Orange – până la Empire of the Sun și Snow Patrol, aflați la prima vizită în România. Concertele au fost susținute de un sunet impecabil și efecte vizuale care au ridicat nivelul spectacolelor la standarde internaționale.

Publicul a simțit că totul a fost gândit pentru a oferi o experiență completă: de la setlisturile atent alese, la pauzele care permiteau explorarea zonelor de activări. Fiecare seară s-a încheiat cu un entuziasm general, dovadă că line-up-ul variat a reușit să atragă atât fanii indie și alternative, cât și iubitorii de electronic sau pop.

Tehnologie și inovație în mijlocul distracției

Orange România a adus la festival tehnologia 5G+ sub sloganul „Trăiește experiența de festival la puterea 5G+”, iar rezultatul a fost un spațiu interactiv care a atras constant vizitatori. Competiția Fortnite – Speed Race a fost un magnet pentru gameri, cu o hartă futuristă creată special pentru festival și premii atractive precum Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G, Fold7 5G și Galaxy Watch Ultra 2025.

Zona Orange a inclus și o oglindă AR care genera avatare personalizate, lentila FindFriends din Snapchat pentru a regăsi rapid prietenii, dar și un test interactiv pentru a descoperi ce tip de pasionat digital ești. Caravana Orange a oferit seturi Fiber Fit, gândite pentru a echilibra activitatea online cu cea offline, iar componenta de sustenabilitate a fost reprezentată de programul Re, care încuraja extinderea duratei de viață a device-urilor prin servicii gratuite de curățare și protecție.

Samsung, prezent în zona Orange, a oferit un spațiu de testare a noilor telefoane Galaxy Z Flip7 și Fold7, cu decoruri foto speciale și activări creative. Vizitatorii au putut să descopere direct inovațiile brandului, într-un context relaxat și prietenos, fără presiunea unui showroom clasic.

Experiențe care au depășit granița scenei

Summer Well 2025 nu a fost doar despre muzică, ci și despre relaxare și socializare. Orange Pop-up Cinema a proiectat seara filme sub cerul liber – de la producții Marvel precum Thunderbolts până la thrillere de acțiune în ultima seară.

Pentru cei care nu au putut ajunge la Buftea, transmisiunile live prin Orange TV Go au adus atmosfera festivalului oriunde, cu cadre din public și secvențe de pe scenă. Acest mix între experiența fizică și cea digitală a permis conectarea unei comunități mai mari la energia festivalului.

În plus, Safe Zone – o cabină interactivă dedicată conștientizării relației cu tehnologia – a oferit quiz-uri pe teme precum cyberbullying și echilibrul digital, cu premii simbolice și mesaje motivaționale pentru viața offline. Astfel, festivalul a reușit să transmită și un mesaj social, nu doar unul artistic sau tehnologic.

Atmosfera generală a fost una prietenoasă și energică, cu zone de food și relaxare gândite pentru a facilita interacțiunea între participanți. Fie că veneai pentru muzică, pentru experiențele digitale sau doar pentru vibe-ul de vară, Summer Well 2025 a oferit suficiente motive să pleci acasă cu amintiri de neuitat.

Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte ediția din acest an, ar fi: muzică de calitate, tehnologie de ultimă generație și o organizare care a pus confortul publicului pe primul loc. Summer Well 2025 a demonstrat din nou că poate fi mai mult decât un festival – poate fi un punct de întâlnire între arte, inovație și comunitate.