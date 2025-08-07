Ultima ora
Prevenția e hot: testare BTS și probe transportate cu drona la Summer Well
07 aug. 2025
de Ozana Mazilu

ȘTIINȚĂ
După prezența de impact de la Electric Castle, MedLife continuă campania națională dedicată sănătății sexuale și revine în mijlocul generației tinere, de data aceasta la Summer Well, între 8–10 august, pe Domeniul Știrbey din Buftea. Sub mesajul „Testează-te ca în 2025. #TestatEHot”, liderul în servicii medicale private transformă din nou festivalul într-un spațiu relaxat, în care testarea BTS, educația sexuală și dialogul deschis sunt încurajate.

În zona MedLife de la Summr Well, participanții vor putea beneficia gratuit de testări rapide pentru BTS-uri, sesiuni de informare cu medici buni și specialiști, activări interactive și resurse menite să susțină dialogul sincer și responsabil în jurul sănătății sexuale. Inițiativa face parte misiunea MedLife de susținere a sănătății sexuale și prevenției, și de a crea contexte relevante în care tinerii pot accesa informații medicale corecte și sprijin specializat. Astfel, în completarea testării, MedLife organizează sesiuni de informare și discuții deschise cu medici ginecologi și urologi, dar și psihoterapeuți, care vor discuta despre prejudecăți legate de BTS, metode moderne de prevenție, pașii de urmat în cazul unui rezultat pozitiv și importanța unei comunicări sănătoase în relațiile intime și multe altele.

Date care trag un semnal de alarmă

În România, 52% din tinerii între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat (studiu MedLife*), iar aproximativ 20% dintre tinerii români nu cunosc mai mult de 3 boli cu transmitere sexuală*. Rușinea este motivul pentru care tinerii evită discuțiile cu părinții despre experiențele periculoase trăite online (studiu Poliția Română**), iar 44% dintre ei nu se simt confortabil să discute cu un medic despre sănătatea sexuală și 18% nu au vorbit niciodată cu nimeni despre BTS*. Rușinea și teama de a fi judecați rămân printre principalele bariere în calea educației și prevenției și continuă să limiteze dialogul, inclusiv între copii și părinți.

Foto: Medlife

„Prin această inițiativă, MedLife nu oferă doar un serviciu medical, ci creează un spațiu în care educația, tehnologia și prevenția se îmbină într-un dialog autentic despre sănătate. Ne dorim ca tinerii să înțeleagă grija pentru propria sănătate ca pe un act de responsabilitate și încredere în sine. Misiunea noastră este să fim un partener relevant pentru noua generație, oferindu-le instrumente moderne și accesibile care susțin deschiderea și integrarea firească a unor teme esențiale pentru echilibrul lor fizic și emoțional.”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, Director de Comunicare MedLife.

O experiență medicală modernă

MedLife își propune să contribuie la schimbarea acestor statistici, să normalizeze dialogul despre sănătatea sexuală și să încurajeze grija pentru sine ca formă de responsabilitate personală.

Liderul pieței de servicii medicale private din România oferă o experiență medicală interactivă, educativă și complet adaptată generației tinere. Campania „Testează-te ca în 2025. #TestatEHot”, susține prevenția și sănătatea sexuală în rândul tinerilor prin testare gratuită pentru bolile cu transmitere sexuală, într-un cadru relaxat și lipsit de stigmat. Testarea se face în limita kiturilor disponibile, iar pachetul standard include analiza a 7 patogeni frecvenți, precum Chlamydia și Gonoreea.

O componentă de inovație o aduce transportul probelor biologice cu ajutorul dronelor, direct către laboratoarele MedLife – o premieră pentru festival – care asigură un timp de procesare mai rapid și rezultate în 24 de ore.

Discount național pentru testele BTS, valabil până la 31 august

Pentru cei care nu reușesc să se testeze la festival, MedLife oferă și o reducere de 20% pentru pachetul de teste BTS „Testat e Hot” în toate clinicile și punctele de recoltare, în baza biletului sau brățării de festival, valabilă până la 31 august. În plus, este disponibil și un pachet extins, care include și testele pentru HIV și Sifilis, cu același discount.

Prin prezența sa la Summer Well, MedLife continuă misiunea de susținere a sănătății sexuale și prevenției, într-un mod accesibil, empatic și relevant pentru noile generații care au nevoie să crească într-un climat lipsit de rușine și judecată, unde educația și grija pentru sine sunt încurajate, nu pedepsite.

Studiul Path, comandat de MedLife, a fost realizat în 2024 pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, cu acces la internet, din panelul Daedalus Online.

Poliția Română – STUDIU PRIVIND SIGURANȚA ÎN MEDIUL ONLINE A COPIILOR

Articol sustinut de Medlife

