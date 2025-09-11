Studiu Nature: Valurile de căldură extreme pot fi legate direct de emisiile marilor producători de combustibili fosili

Un nou studiu publicat în revista științifică Nature aruncă o lumină clară asupra responsabilității pe care o poartă marile companii de energie pentru valurile de căldură care afectează planeta. Cercetarea arată că aproape un sfert dintre episoadele de căldură extremă înregistrate între anii 2000 și 2023 ar fi fost „practic imposibile” fără încălzirea globală produsă de activitatea umană. Și, mai mult decât atât, oamenii de știință reușesc acum să traseze un fir direct între aceste evenimente și emisiile unor companii concrete din domeniul combustibililor fosili și al cimentului.

Descoperirea are implicații majore atât pentru știință, cât și pentru justiție, oferind muniție suplimentară proceselor în care comunități sau administrații locale cer despăgubiri pentru pagubele provocate de schimbările climatice. „Nu pot atribui răspunderi legale, dar pot spune că fiecare dintre aceste ‘carbon majors’ contribuie la intensificarea valurilor de căldură”, a explicat Yann Quilcaille, autorul principal al studiului și cercetător la Institutul Federal de Tehnologie din Zürich.

Emisii istorice și companii identificate

Echipa de cercetare a analizat emisiile istorice de gaze cu efect de seră provenite de la 180 de entități, supranumite „carbon majors”. Lista include giganți ai energiei precum Saudi Aramco și Gazprom, dar și sectoare industriale precum producția de ciment și cărbune din țări ca India și China. Concluzia: aceste entități sunt responsabile pentru aproape 57% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Folosind modele climatice sofisticate, cercetătorii au comparat temperaturile globale într-un scenariu cu și fără emisiile umane. Rezultatul a fost alarmant: în cazul a 213 valuri de căldură analizate, peste 25% nu ar fi existat fără influența umană, iar în 53 de episoade probabilitatea apariției a crescut de peste 10.000 de ori din cauza emisiilor provenite direct de la aceste companii și industrii.

Karsten Haustein, climatolog la Universitatea din Leipzig, a subliniat că studiul „aduce atribuirea responsabilității la un nou nivel”, permițând o verigă clară între poluatori și consecințele climatice. Această abordare sistematică oferă un cadru științific solid pentru viitoare acțiuni legale împotriva marilor producători de combustibili fosili.

Posibile consecințe juridice și economice

Rezultatele vin într-un moment în care tot mai multe autorități locale și organizații de mediu încearcă să tragă la răspundere marile companii. În Oregon, SUA, un district a intentat deja un proces civil de 52 de miliarde de dolari împotriva unor giganți din domeniul combustibililor fosili, acuzându-i de contribuția la valul de căldură devastator din 2021. Noua cercetare oferă exact genul de dovezi științifice care pot sprijini astfel de acțiuni în instanță.

Christopher Callahan, specialist în sisteme terestre la Universitatea Indiana, a explicat că studiul „adaugă dovezi convingătoare” în legătura cauzală dintre emisiile unor poluatori individuali și evenimente climatice extreme. Totuși, decizia de a transforma aceste date în răspundere legală aparține instanțelor și factorilor politici.

Această perspectivă deschide discuții și despre responsabilitatea economică: companiile identificate ar putea fi obligate să contribuie la fonduri de despăgubire pentru comunitățile afectate de valuri de căldură, secete sau inundații, evenimente care provoacă pierderi materiale și pierderi de vieți omenești.

Studiul publicat în Nature nu este doar o analiză rece a datelor. Este și un semnal de alarmă pentru guvernele lumii. Dacă doar 180 de entități pot fi corelate cu mai bine de jumătate din emisiile globale, reglementările și politicile climatice trebuie să vizeze direct aceste surse majore.

Pentru tine, ca cetățean, concluziile cercetării sunt o invitație la responsabilitate. Deși deciziile finale se iau la nivel politic și economic, presiunea publică poate influența modul în care companiile și guvernele reacționează. Reducerea consumului de energie provenită din surse poluante, sprijinirea energiei regenerabile și implicarea în inițiative civice sunt pași concreți prin care fiecare poate contribui la limitarea efectelor încălzirii globale.

Pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți și valurile de căldură mai intense, legătura directă dintre poluatori și dezastrele climatice nu mai poate fi ignorată. Cercetarea de la Zürich arată că schimbările climatice nu sunt doar un rezultat vag al „activității umane” în ansamblu, ci pot fi atribuite unor surse specifice, oferind o bază științifică pentru acțiune și, poate, pentru justiție.