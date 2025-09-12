Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 15:34
de Iulia Kelt

Studiu European – Mașinile hibride ar putea polua de până la cinci ori mai mult decât se credea

AUTO
Mașinile hibride ar putea polua mai mult / Foto: Colaj Playtech (AI)

Mașinile hibride plug-in (PHEV) au fost considerate o alegere „verde” pentru șoferii care vor autonomie electrică și siguranța unui motor pe combustie, însă un studiu recent european arată că realitatea ar putea fi mult diferită.

Conform datelor Agenției Europene pentru Mediu (EEA), emisiile reale ale acestor mașini pot fi de până la cinci ori mai mari decât cifrele oficiale raportate de producători, scrie The Truth About Cars.

Discrepanțe între laborator și realitatea din teren

Analiza EEA s-a bazat pe peste 127.000 de contoare de consum montate direct pe vehicule în 2023. Rezultatele au arătat că emisiile reale medii ale mașinilor hibride au fost de 139 grame CO2 per kilometru, mult peste estimarea WLTP de doar 28 grame CO2/km.

Diferențele între testele standardizate și performanța din viața reală nu sunt surprinzătoare, deoarece procedurile WLTP și alte metode similare se realizează în condiții de laborator. Aceste condiții oferă consistență și facilitează testarea, dar nu reflectă exact modul în care mașinile sunt folosite pe șosea.

Experții europeni cer ajustarea standardelor și a metodologiilor de măsurare a emisiilor, pentru că multe vehicule nu respectă efectiv limitele impuse.

În plus, mașinile hibride sunt adesea folosite fără a fi conectate la priză așa cum ar trebui. Când bateria se epuizează, motorul pe combustie trebuie să transporte greutatea bateriei și a componentelor electrice, ceea ce crește consumul de combustibil și emisiile de CO2.

Ce implicații există pentru șoferii de mașini hibride

Rezultatele ridică întrebări importante atât pentru șoferi, cât și pentru factorii de decizie. Mulți consumatori aleg mașinile hibride crezând că reduc impactul asupra mediului, dar datele reale sugerează că avantajele ecologice sunt limitate dacă vehiculele nu sunt folosite corect.

În contextul tranziției către mobilitatea electrică, studiul evidențiază necesitatea informării corecte a utilizatorilor și ajustarea politicilor publice privind emisiile.

Autoritățile europene ar putea solicita standarde mai realiste pentru testele de laborator, iar producătorii ar trebui să dezvolte sisteme care să încurajeze șoferii să utilizeze modul electric cât mai des posibil.

Astfel, în timp ce mașinile hibride rămân o soluție intermediară între vehiculele complet electrice și cele tradiționale, datele recente subliniază că nu toate mașinile hibride plug-in sunt la fel de „eco” cum par pe hârtie.

