Stuart revine în universul The Big Bang Theory cu un nou spinoff: „Stuart Fails to Save the Universe”

Fanii The Big Bang Theory primesc o veste surprinzătoare: Stuart Bloom, vânzătorul de benzi desenate interpretat de Kevin Sussman, va fi personajul principal al unui nou spinoff intitulat „Stuart Fails to Save the Universe”. Serialul se află în dezvoltare și, deși nu a primit încă undă verde oficială, titlul sugerează că Stuart va rămâne în rolul său clasic de outsider cu ghinion, dar acum într-un univers propriu.

Produs de Chuck Lorre Productions, în colaborare cu Warner Bros. Television, acest nou proiect păstrează tradiția Big Bang Theory de a-și denumi spin-off-urile după personajele principale. Astfel, după succesul Young Sheldon și viitorul Georgie & Mandy’s First Marriage, Stuart devine protagonistul unei povești care promite umor și eșecuri… la scară cosmică.

Cine se întoarce în noul spinoff?

Deși încă nu a fost confirmată distribuția finală, mai mulți actori din The Big Bang Theory sunt așteptați să revină:

Kevin Sussman (Stuart Bloom) – protagonistul serialului, vânzătorul de benzi desenate care rareori are noroc în viață.

– protagonistul serialului, vânzătorul de benzi desenate care rareori are noroc în viață. Lauren Lapkus (Denise) – iubita lui Stuart și una dintre puținele persoane care îl înțeleg cu adevărat.

– iubita lui Stuart și una dintre puținele persoane care îl înțeleg cu adevărat. Brian Posehn (Bert Kibbler) – geologul ciudat și prieten ocazional al grupului.

– geologul ciudat și prieten ocazional al grupului. John Ross Bowie (Barry Kripke) – fizicianul cu un defect de vorbire distinctiv, cunoscut pentru rivalitatea sa cu Sheldon.

Aceștia au semnat contracte de așteptare (holding deals) cu Warner Bros. Television, ceea ce înseamnă că sunt pregătiți să se alăture distribuției oficiale dacă serialul va fi aprobat.

Ce știm despre poveste?

Deși detaliile despre scenariu sunt limitate, titlul „Stuart Fails to Save the Universe” sugerează că Stuart va avea parte de provocări epice… pe care probabil nu le va depăși cu succes. În The Big Bang Theory, Stuart a fost mereu personajul care nu reușea să se integreze pe deplin în grup, rămânând adesea la marginea cercului de prieteni.

Faptul că titlul serialului face referire la „Univers” este interesant, având în vedere că „The Big Bang Theory” a fost denumit după teoria care explică originea universului. Acest detaliu tematic sugerează că noul serial ar putea aduce o perspectivă comică asupra destinului lui Stuart, fie că este vorba despre magazinul său de benzi desenate, fie despre încercările sale de a-și găsi locul în lume.

Un pariu riscant sau o surpriză plăcută?

Deși Stuart a fost un personaj îndrăgit, mulți fani sunt sceptici cu privire la succesul unui spinoff centrat pe el. În The Big Bang Theory, umorul său provenea în mare parte din statutul de „underdog”—un personaj care nu câștigă niciodată și care e mai mult un comic relief decât un protagonist clasic.

Totuși, Young Sheldon a demonstrat că universul Big Bang poate genera povești de succes chiar și cu personaje care nu păreau destinate să fie în centrul atenției. Rămâne de văzut dacă Stuart poate duce în spate un întreg serial sau dacă, așa cum sugerează titlul, va eșua din nou… de această dată, la o scară mai mare ca niciodată.

Până când Warner Bros. va decide soarta acestui proiect, fanii pot doar să spere că Stuart va avea, în sfârșit, un moment de glorie—chiar dacă va fi unul marcat de eșec comic.