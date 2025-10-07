Strat de zăpadă de peste 40 de centimetri la Vârful Omu. Meteorologii avertizează: risc de avalanșe în zona montană

Deși ne aflăm abia la începutul lunii octombrie, în zona montană înaltă a României peisajul s-a transformat deja într-un tablou de iarnă autentică. Temperaturile scăzute și ninsorile abundente au adus un strat consistent de zăpadă pe crestele Carpaților, iar specialiștii avertizează că fenomenul va continua și în zilele următoare.

Avertizare de risc crescut de avalanșe în munții Făgăraș și Bucegi

Datele transmise de meteorologi arată că Vârful Omu este, în prezent, locul cu cea mai mare cantitate de zăpadă din țară, stratul ajungând la nu mai puțin de 41 de centimetri. Alte zone montane au fost și ele afectate, însă în măsură mai redusă — la Vârful Țarcu s-au măsurat 23 de centimetri, iar la Bâlea-Lac, 15 centimetri de zăpadă.

Potrivit Buletinului nivometeorologic emis de Centrul Regional Transilvania Sud din Sibiu, riscul de avalanșe este unul real în următoarele zile, mai ales în zonele aflate la peste 2.000 de metri altitudine. Meteorologii precizează că în masivele Făgăraș și Bucegi pot apărea avalanșe de mici și medii dimensiuni, în special din cauza caracterului instabil al stratului de zăpadă.

„La peste 2000 m: în masivele Făgăraş şi Bucegi, la peste 2000 m se întâlneşte un strat de zăpadă cu grosimi de 20-40 cm, umezit, peste care se va depune în următoarele zile un nou strat de zăpadă, local de 10-30 cm şi izolat mai mare de 30 cm în apropierea crestelor”, se arată în buletinul nivometeorologic.

Pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade, stratul de zăpadă rămâne umed și instabil, ceea ce sporește semnificativ riscul de alunecări sau acumulări masive în anumite văi. În plus, noul strat de ninsoare urmează să se depună peste crustele de gheață formate deja la suprafața stratului actual, un fenomen care poate genera condiții propice pentru declanșarea unor avalanșe spontane.

Zăpada umedă și instabilă, un pericol pentru drumeți

Conform specialiștilor, riscul va fi amplificat de supraîncărcările locale — adică de greutatea suplimentară adăugată de noul strat de zăpadă sau chiar de trecerea turiștilor prin zonele expuse. În buletin se precizează că „se vor semnala unele curgeri şi avalanşe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”.

Astfel, persoanele care intenționează să urce pe trasee montane în următoarele zile sunt sfătuite să fie extrem de prudente. Chiar și în absența unor avertizări codificate de vreme severă, starea zăpezii la altitudine poate deveni imprevizibilă și periculoasă, mai ales în apropierea crestelor unde vântul poate aduna mase mari de zăpadă într-un timp scurt.

Condiții meteo dificile și acumulări de zăpadă în creștere

Ninsoarea care s-a instalat la altitudini mari nu este doar un episod izolat, avertizează meteorologii. În următoarele zile, se așteaptă depunerea unui nou strat de zăpadă, estimat între 10 și 30 de centimetri, iar în unele zone expuse, cum ar fi crestele montane, grosimea ar putea depăși chiar și aceste valori.

Pe măsură ce temperaturile nocturne rămân negative, stratul de zăpadă tinde să înghețe la suprafață, formând cruste de gheață peste care se depune zăpada proaspătă. Această alternanță de îngheț și ninsoare creează condiții instabile, favorabile producerii avalanșelor, chiar și în zonele unde panta nu este foarte accentuată.

Pentru iubitorii muntelui, această perioadă marchează începutul sezonului de iarnă, dar și o perioadă în care vigilența trebuie sporită. Specialiștii atrag atenția că mersul pe trasee montane acoperite de zăpadă, mai ales fără echipament adecvat, poate deveni riscant chiar și pentru cei experimentați.