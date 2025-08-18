Stațiunea Băile Herculane, cândva perla Europei, a ajuns în paragină. O echipă de arhitecți tineri vrea să-i redea strălucirea de altădată

Stațiunea Băile Herculane, celebră în secolul al XIX-lea și frecventată odinioară de împărați pentru apele sale sulfuroase, a ajuns astăzi o umbră a ceea ce a fost. Corupția, privatizările netransparente și lipsa de investiții au transformat acest loc într-un simbol al degradării. Totuși, o mână de tineri arhitecți refuză să lase bijuteria istorică să moară și luptă pentru renașterea ei.

Băile Herculane, de la gloria imperială la uitare

Stațiunea, atestată încă din antichitate, a cunoscut gloria supremă în secolul al XIX-lea. În 1886 erau inaugurate băile imperiale Neptun, construite în timpul Imperiului Austro-Ungar, unde Franz Iosif I și împărăteasa Sissi se bucurau de tratamente termale și de eleganța complexului.

Astăzi, imaginea este cu totul alta. Fațadele clădirilor sunt dărăpănate, geamurile sparte lasă să se întrevadă interioare părăsite, iar zidurile sunt acoperite de graffiti, notează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Am fost uimită de frumuseţea locului şi în acelaşi timp şocată de starea în care se află”, povestește arhitecta Oana Chirilă, 31 de ani, care a descoperit orașul ”din întâmplare” în urmă cu opt ani și conduce acum o echipă de cinci voluntari.

Inițiative civice pentru patrimoniu

Declinul nu este un caz izolat. În România, peste 800 de monumente istorice se află într-o stare avansată de degradare, iar o treime dintre ele pun în pericol trecătorii, mai relatează sursa menționată.

Tranziția de la comunism la democrație, marcată de privatizări opace și conflicte juridice interminabile, a accelerat această prăbușire. La Herculane, situația este complicată și de litigiile dintre stat și proprietarii privați, care blochează accesul la fonduri publice și europene.

”Ne este frică că se surpă”, mărturisește Oana Chirilă, care se limitează la lucrări de consolidare, în așteptarea unor soluții definitive.

Cu toate acestea, eforturile voluntarilor nu sunt zadarnice. În ultimii ani, zona a început să prindă din nou viață: s-au renovat bazine, au apărut pavilioane de lemn, cabine de schimbat și o promenadă care atrage tot mai mulți vizitatori. Numărul turiștilor a crescut de la 90.000 în 2020 la 160.000 în 2024.

”Ar fi minunat ca acest complex să fie restaurat”

Restaurarea continuă și în prezent, cu ajutorul studenților la arhitectură, dar și al iubitorilor de patrimoniu care cred în renașterea locului.

”Ar fi minunat ca acest complex să fie restaurat aşa cum era acum sute de ani, bineînţeles păstrând influenţele austro-ungare şi să devină o perlă a Europei”, spune medicul Aura Zidarița.

Vizitatorii sunt deja cuceriți de farmecul aparte al stațiunii.

”Ai acest spa natural şi poţi să alternezi cu băi în apa proaspătă a râului”, spune Doina Blaga, care descrie experiența drept ”incredibilă”.

Deși recunoaște că eforturile sale sunt doar ”un pasament slab” pe o rană adâncă, Oana Chirilă rămâne optimistă.

”Herculane a căzut în decadenţă din cauza corupţiei, însă noi sperăm că mulţumită acţiunii cetăţenilor motivaţi se va vindeca”, afirmă ea.

