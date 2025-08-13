Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 14:04
de Diana Dumitrache

Cel mai sigur oraş din Europa a fost dezvăluit. Este o perlă a Adriaticii, iar centrul vechi este o minunăţie. Foto

NEWS - HP
Cel mai sigur oraş din Europa a fost dezvăluit. Este o perlă a Adriaticii, iar centrul vechi este o minunăţie. Foto
3imagini
Dubrovnik, perla Marii Adriatice (Sursa foto: Pixabay)

Un studiu realizat de turoperatorul Riviera Travel plasează Dubrovnik pe primul loc în clasamentul celor mai sigure orașe europene. Siguranța, spun autorii studiului, este un criteriu la fel de important ca atracțiile, clima sau bugetul atunci când alegem o destinație de vacanță.

Topul celor mai sigure orașe din Europa

Clasamentul celor mai sigure orașe din Europa se bazează pe evoluția ratei criminalității din ultimii cinci ani și pe nivelul actual al acesteia, rezultând un scor combinat – un număr mai mic indică un grad mai mare de siguranță. Experții subliniază că, deși aceste orașe sunt considerate foarte sigure, vizitatorii trebuie să rămână vigilenți atunci când călătoresc în locuri necunoscute, scrie Daily Mail.

Primele patru orașe în top:

Vezi și:
Croația, noua destinație în trend la români. Care sunt cele mai potrivite locuri de vizitat, atunci când mergi pentru prima dată în această țară

Dubrovnik (Croația). Scor 44,1. Inclus în Patrimoniul UNESCO, cu centru istoric bine conservat, iluminat stradal eficient și comunitate primitoare. Infracțiunile violente sunt rare, dar pot apărea furturi mărunte sau escrocherii turistice.

Tallinn (Estonia). Scor 55,8. Centru vechi medieval, servicii moderne, aplicații de transport cu opțiuni sigure pentru femei, criminalitate foarte scăzută.

Varşovia, un alt oraş sigur al Europei

Varşovia, un alt oraş sigur al Europei

Varșovia (Polonia) . Scor 60,2. Nivel scăzut al criminalității, infrastructură modernă, iluminat bun și prezență vizibilă a poliției.

Praga (Cehia). Scor 50,9. Oraș turistic sigur, cu supraveghere activă împotriva furturilor și frumusețe arhitecturală remarcabilă.

Dubrovnik, perla Adriaticii și comorile sale turistice

Situat pe coasta sudică a Croației, Dubrovnik este cunoscut drept „Perla Adriaticii” și este unul dintre cele mai frumoase orașe-port din Europa. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO, orașul îmbină peisajele spectaculoase ale Mării Adriatice cu o arhitectură medievală impecabil conservată.

Cel mai bun moment pentru a vizita Dubrovnik este primăvara sau începutul toamnei, când temperaturile sunt plăcute și orașul nu este aglomerat. În sezonul de vârf, intrarea pe zidurile orașului este mai scumpă și aglomerația poate fi mare, așa că este recomandat să mergi dimineața devreme.

Zidurile medievale ale orașului. Una dintre principalele atracții este plimbarea pe zidurile fortificate, lungi de aproximativ 2 kilometri, care înconjoară orașul vechi. De aici, turiștii au o panoramă superbă asupra acoperișurilor roșiatice, mării și insulelor din jur.

Dubrovnik, numit cel mai sigur oras european

Dubrovnik, numit cel mai sigur oras european

Stradun – inima orașului vechi. Strada principală, Stradun, este locul ideal pentru o plimbare relaxantă. Pavată cu piatră albă lustruită de pașii sutelor de ani de istorie, aici găsești cafenele, restaurante și magazine de suveniruri.

Fortul Lovrijenac. Ridicat pe o stâncă înaltă, la vest de oraș, Fortul Lovrijenac este o fortificație impresionantă ce oferă o priveliște spectaculoasă asupra zidurilor Dubrovnikului. Este adesea numit „Gibraltarul Dubrovnikului”.

Palatul Rectorului și Mănăstirea Franciscană. Palatul Rectorului, un amestec de stiluri gotic, renascentist și baroc, găzduiește astăzi un muzeu cu artefacte istorice. În timp ce Mănăstirea Franciscană este renumită pentru biblioteca sa veche și pentru una dintre cele mai vechi farmacii din lume, încă funcțională.

Plajele Dubrovnikului. Pentru relaxare, plaja Banje este cea mai cunoscută, oferind nisip fin, vedere spre orașul vechi și facilități moderne.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou