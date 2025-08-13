Cel mai sigur oraş din Europa a fost dezvăluit. Este o perlă a Adriaticii, iar centrul vechi este o minunăţie. Foto

Un studiu realizat de turoperatorul Riviera Travel plasează Dubrovnik pe primul loc în clasamentul celor mai sigure orașe europene. Siguranța, spun autorii studiului, este un criteriu la fel de important ca atracțiile, clima sau bugetul atunci când alegem o destinație de vacanță.

Topul celor mai sigure orașe din Europa

Clasamentul celor mai sigure orașe din Europa se bazează pe evoluția ratei criminalității din ultimii cinci ani și pe nivelul actual al acesteia, rezultând un scor combinat – un număr mai mic indică un grad mai mare de siguranță. Experții subliniază că, deși aceste orașe sunt considerate foarte sigure, vizitatorii trebuie să rămână vigilenți atunci când călătoresc în locuri necunoscute, scrie Daily Mail.

Primele patru orașe în top:

Dubrovnik (Croația). Scor 44,1. Inclus în Patrimoniul UNESCO, cu centru istoric bine conservat, iluminat stradal eficient și comunitate primitoare. Infracțiunile violente sunt rare, dar pot apărea furturi mărunte sau escrocherii turistice.

Tallinn (Estonia). Scor 55,8. Centru vechi medieval, servicii moderne, aplicații de transport cu opțiuni sigure pentru femei, criminalitate foarte scăzută.

Varșovia (Polonia) . Scor 60,2. Nivel scăzut al criminalității, infrastructură modernă, iluminat bun și prezență vizibilă a poliției.

Praga (Cehia). Scor 50,9. Oraș turistic sigur, cu supraveghere activă împotriva furturilor și frumusețe arhitecturală remarcabilă.

Dubrovnik, perla Adriaticii și comorile sale turistice

Situat pe coasta sudică a Croației, Dubrovnik este cunoscut drept „Perla Adriaticii” și este unul dintre cele mai frumoase orașe-port din Europa. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO, orașul îmbină peisajele spectaculoase ale Mării Adriatice cu o arhitectură medievală impecabil conservată.

Cel mai bun moment pentru a vizita Dubrovnik este primăvara sau începutul toamnei, când temperaturile sunt plăcute și orașul nu este aglomerat. În sezonul de vârf, intrarea pe zidurile orașului este mai scumpă și aglomerația poate fi mare, așa că este recomandat să mergi dimineața devreme.

Zidurile medievale ale orașului. Una dintre principalele atracții este plimbarea pe zidurile fortificate, lungi de aproximativ 2 kilometri, care înconjoară orașul vechi. De aici, turiștii au o panoramă superbă asupra acoperișurilor roșiatice, mării și insulelor din jur.

Stradun – inima orașului vechi. Strada principală, Stradun, este locul ideal pentru o plimbare relaxantă. Pavată cu piatră albă lustruită de pașii sutelor de ani de istorie, aici găsești cafenele, restaurante și magazine de suveniruri.

Fortul Lovrijenac. Ridicat pe o stâncă înaltă, la vest de oraș, Fortul Lovrijenac este o fortificație impresionantă ce oferă o priveliște spectaculoasă asupra zidurilor Dubrovnikului. Este adesea numit „Gibraltarul Dubrovnikului”.

Palatul Rectorului și Mănăstirea Franciscană. Palatul Rectorului, un amestec de stiluri gotic, renascentist și baroc, găzduiește astăzi un muzeu cu artefacte istorice. În timp ce Mănăstirea Franciscană este renumită pentru biblioteca sa veche și pentru una dintre cele mai vechi farmacii din lume, încă funcțională.

Plajele Dubrovnikului. Pentru relaxare, plaja Banje este cea mai cunoscută, oferind nisip fin, vedere spre orașul vechi și facilități moderne.