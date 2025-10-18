Stagiile de cotizare se iau în calcul la pensie. Când este valabilă facultatea?

Sistemul public de pensii din România se bazează pe principiul contributivității, adică drepturile de pensie se acordă proporțional cu contribuțiile plătite de-a lungul vieții active. Totuși, nu toate perioadele luate în calcul la stabilirea pensiei presupun contribuții efective. Legea prevede mai multe tipuri de stagii de cotizare, iar unele perioade — cum este facultatea — pot fi recunoscute ca stagii asimilate.

Ce este stagiul de cotizare?

Stagiul de cotizare reprezintă perioada în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii, prin plata contribuției de asigurări sociale (CAS). Cu cât o persoană are un stagiu mai mare și venituri mai mari, cu atât pensia finală va fi mai ridicată.

În funcție de natura lor, perioadele care se iau în calcul pot fi de două tipuri:

Stagii de cotizare efective, adică perioadele în care s-au plătit contribuții (de exemplu, când persoana a fost angajată sau a avut o activitate independentă);

Stagii de cotizare asimilate, adică perioadele în care nu s-au plătit contribuții, dar legea le recunoaște ca vechime în muncă în scopul pensiei.

Ce perioade se consideră stagii de cotizare efective?

Sunt considerate stagii de cotizare efective următoarele:

Perioadele lucrate cu contract individual de muncă;

Perioadele în care persoana a desfășurat activități independente (PFA, întreprinderi individuale etc.) și a plătit contribuția la pensii;

Timpul în care s-au realizat venituri din drepturi de autor, activități profesionale sau funcții elective pentru care s-au datorat contribuții;

Perioadele de concediu medical, de maternitate sau pentru creșterea copilului, dacă s-au plătit contribuții.

Aceste perioade sunt dovedite prin adeverințe sau extrasul din registrul de evidență a contribuțiilor (REVISAL / CNPP).

Ce perioade sunt considerate stagii asimilate?

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede că anumite perioade, deși necontributive, sunt recunoscute ca stagii asimilate. Printre acestea se numără:

Perioadele în care persoana a urmat cursurile universitare de zi, după absolvirea liceului;

Serviciul militar obligatoriu sau pe bază de contract;

Perioadele de șomaj în care s-a primit indemnizație;

Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă, dacă nu au fost acoperite prin contribuții;

Perioadele în care persoana a beneficiat de pensia de invaliditate.

Facultatea se ia în calcul la pensie?

Da, facultatea se ia în calcul la pensie, dar numai dacă a fost urmată la zi și după absolvirea liceului. Această perioadă nu adaugă puncte de pensie, ci doar se consideră vechime asimilată, utilă pentru îndeplinirea stagiului minim de cotizare necesar obținerii pensiei pentru limită de vârstă.

Cu alte cuvinte, studiile universitare pot ajuta la completarea stagiului minim (15 ani în prezent), dar nu cresc valoarea efectivă a pensiei, deoarece nu s-au plătit contribuții în acea perioadă.

Cum se dovedește perioada studiilor?

Pentru ca anii de facultate să fie recunoscuți ca stagiu de cotizare asimilat, absolventul trebuie să prezinte diploma de licență sau o adeverință eliberată de universitate, care să ateste perioada exactă a studiilor urmate.

În concluzie, la stabilirea pensiei se iau în calcul atât perioadele de muncă efectivă, cât și cele asimilate, cum sunt studiile universitare de zi, armata sau șomajul. Facultatea contribuie, așadar, la vechimea totală recunoscută de stat, dar nu aduce un punctaj suplimentar la pensie, deoarece nu a existat o contribuție financiară efectivă în sistemul de asigurări sociale.