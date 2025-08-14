Spunem sau nu „la mulți ani” pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului? Preotul Nicolae Mogage: „E un moment de bucurie”. Ce e bine să faci în această zi. EXCLUSIV

O dilemă care apare în fiecare an în jurul datei de 15 august este dacă ar trebui să spunem sau nu „la mulți ani” celor care își sărbătoresc ziua onomastică. Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători creștine, evidențiată cu cruce roșie în calendar. Preotul Nicolae Mogage, de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, explică adevărul și ce este recomandat să facem în această zi.

Spunem sau nu „la mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare

Ziua de 15 august are o semnificație aparte pentru creștinii ortodocși, fiind cea în care se comemorează trecerea la cele veșnice a Maicii Domnului. Conform învățăturilor bisericești, Fecioara nu a cunoscut moartea în sensul obișnuit, ci a „adormit” înainte de a fi ridicată cu trupul și sufletul la ceruri.

Sărbătoarea marchează legătura dintre oameni și divinitate și reprezintă un moment de bucurie. Însă, în ultimii ani, există o adevărată dispută în spațiul public, pornită de la întrebarea „spunem sau nu la mulți ani?”.

Mii de români își sărbătoresc onomastica, dar părerile sunt împărțite. Unii spun că, pentru că vorbim despre moarte, nu despre naștere, este bine să păstrăm urările pentru 8 septembrie, atunci când este prăznuită Nașterea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mică, așa cum este cunoscută în popor.

Părintele Nicolae Mogage, de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, a dezvăluit în exclusivitate pentru Playtech de ce putem și chiar este recomandat să spunem „la mulți ani” pe data de 15 august.

„Biserica recomandă cu tărie că da, pentru că din perspectiva Bisericii, întotdeauna momentul de cinstire a unui sfânt sau a unei persoane sfinte e momentul în care el se mută la cer. Ori, din perspectiva asta, în primul rând, pentru el, e un moment de bucurie, pentru că el se întâlnește cu Dumnezeu. În cazul Maicii Domnului, cu atât mai mult cu cât ea se întâlnește cu fiul ei, așa cum vedem și în icoană. Iar pentru noi credincioși, așa cum e prezentat în troparul sărbătorii, ea, deși se mută la cer, rămâne de partea noastră a credincioșilor. De asta, pentru noi, e un câștig faptul că ea se mută la cer, nu e o pierdere, nu e un moment de tristețe. E adevărat că în icoana Adormirii îi vedem pe apostoli cu lacrimi în ochi, pentru că e o despărțire de cineva drag, dar asta nu înseamnă că e un moment de tristețe propriu-zis sau profund”, a explicat preotul Nicolae Mogage.

„Oamenii nu înțeleg în mod creștin moarte”

Confuzia apare, explică preotul, și pentru că oamenii percep moartea ca pe o tragedie, ca un sfârșit definitiv. Totodată, ea depinde și de zona în care s-au născut sau și-au trăit tradițiile, pentru că, în funcție de regiune, obiceiurile pot fi diferite și modul în care se raportează la sărbători variază considerabil.

„Asta ține și de zonă. În diverse zone ale țării există, într-adevăr, obiceiuri de a se ura de Sfânta Marie Mică, de nașterea Maicii Domnului. Dar confuzia vine și din faptul că oamenii nu înțeleg în mod creștin moartea și o văd ca pe un moment de despărțire, de pierdere, pe când, pentru noi, momentul ăsta e un moment al întâlnirii cu Dumnezeu. De-aia sărbătoarea se numește Adormirea Maicii Domnului. Pentru că, pentru noi, momentul sfârșitului vieții nu e trecere în neființă, nu e nici măcar numit moarte, ci adormire. E o trecere de la o existență cu limite la o existență în care nu mai există aceste limite. De la o existență în care prezența lui Dumnezeu este ascunsă în spatele evenimentelor, la una în care te întâlnești cu Dumnezeu în mod deschis, direct și nemijlocit”, a completat părintele Nicolae Mogage.

Sfaturi pentru credincioși. Ce este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului

Astfel, nu este o greșeală să spunem „la mulți ani” pe 15 august. De asemenea, preotul a explicat că este bine să profităm de această zi a Adormirii Maicii Domnului pentru a ne dedica familiei, petrecând timp împreună și întărind legăturile dintre cei dragi.

„Primul lucru pe care trebuie să-l facă un credincios, mai ales că este o zi liberă, este să fie la biserică. Pentru că, la Liturghie, Sfânta Liturghie este momentul în care noi ne reîntâlnim cu Dumnezeu și reactualizăm toate evenimentele pe care le sărbătorim. Orice sărbătoare nu e o comemorare, ci o retrăire a acelor evenimente. De asta și Evanghelia, care se citește în general, are legătură cu sărbătoarea; predica este legată de sărbătoare. Și noi ne rugăm la fiecare Liturghie lui Dumnezeu și, când este sărbătorit un Sfânt, sau cum este mâine Adormirea Maicii Domnului, noi ne rugăm împreună cu Maica Domnului, Mântuitorului Hristos, pentru binele nostru, pentru creșterea noastră spirituală, pentru rezolvarea diverselor solicitări și nevoi pe care le avem. De asta, în primul rând, participarea la slujbă este modul în care un creștin își începe ziua de sărbătoare. Iar apoi, fiind o sărbătoare a Maicii Domnului, care este cea care ocrotește familia, este și o sărbătoare a familiei. Petrecem în familie, ieșim împreună”, a declarat părintele Nicolae Mogage.

De asemenea, deși este o zi liberă de la stat, o mini-vacanță pentru români, preotul recomandă să avem grijă la ce mâncăm, căci postul Sfintei Maria s-a încheiat, dar rămâne, în continuare, o zi de vineri.