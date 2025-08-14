Cum va fi vremea de Sfânta Maria la mare şi la munte? ANM a emis noi coduri de caniculă pentru mai multe zone

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi două atenționări Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, valabile pentru zilele de joi și vineri (14 și 15 august), în intervalul orar 12:00 – 21:00, ce vizează o mare parte a teritoriului României.

Două zile de caniculă în mai multe regiuni ale țării, de Sfânta Maria

Potrivit meteorologilor, joi, 14 august, valul de căldură va afecta Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul și sudul Olteniei. În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar maximele vor varia între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în vestul țării.

Vineri, 15 august, chiar în ziua de Sfânta Maria, canicula și disconfortul termic ridicat se vor extinde și vor cuprinde Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul, centrul și sudul Munteniei. ITU va depăși pragul critic în regiunile vestice și nord-vestice, iar izolat și în zonele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi tot între 33 și 37°C, cu valori mai mari în vest și sud-vest.

Vremea în Constanța (litoralul românesc) pe data de 15 august, o zi importantă pentru sărbătoarea Sfânta Maria: se anunță o zi însorită, cu maxime în jur de 29 °C, iar media termică pe tot parcursul zilei va oscila între 25–28 °C. Cerul va fi clar și senin pe toată durata zilei, fără precipitații. ANM anunţa condiții favorabile pentru plajă, cu vânt moderat și confort termic ridicat, dar fără valuri de disconfort excesiv.

Cum va fi vremea la munte de Sfânta Maria

ANM anunţa că dimineața de 15 august începe răcoroasă, cu temperaturi între 16–18 °C, însă până la amiază, vremea se încălzește, ajungând la 23 °C pe la orele 9–10. După-amiaza, termometrele pot urca chiar spre 37 °C, creând condiții de caniculă montană — surprinzător de ridicate pentru altitudini înalte. Ferește-te de caniculă: chiar dacă ai ales muntele pentru răcoare, ziua de Sfânta Maria aduce un val neobișnuit de călduros și pentru zonele montane.

Seara, temperatura coboară progresiv la 24 °C, oferind un climat mai suportabil.

Recomandări utile:

Evită traseele extenuante în intervalul 12:00–17:00, când soarele e cel mai puternic.

Poartă haine lejere, cu mâneci lungi, protecție solară și pălărie — chiar și la munte, soarele poate fi periculos.

Hidratează-te constant: nu aștepta semnele de sete — bea apă din timp.

Alege pădurea sau zonele cu umbră pentru activități ușoare, picnic sau plimbare.

Monitorizează indicele temperatură-umezeală (ITU), care, deși mai scăzut la munte, poate crește disconfortul.

Vremea sâmbătă, 16 august

ANM precizează că sâmbătă, 16 august, valul de căldură și temperaturile deosebit de ridicate vor persista, în special în vestul, sud-vestul și local în centrul țării, menținându-se și disconfortul termic ridicat.

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție sporită categoriilor vulnerabile, precum copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice.