Ce nu ai voie să faci de Sfânta Maria Mare. Pe 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Sfânta Maria Mare. Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului, având o profundă semnificație spirituală, dar și o încărcătură bogată în tradiții și superstiții moștenite din vechime. Spre deosebire de alte comemorări, Adormirea Maicii Domnului nu este privită ca o pierdere, ci ca o trecere plină de lumină spre viața veșnică, fiind un prilej de bucurie, nu de doliu.

Semnificația Adormirii Maicii Domnului în credința creștină

Adormirea Maicii Domnului este, în esență, o comemorare a mutării la cer a Fecioarei Maria, mama Mântuitorului. Conform tradiției, Maica Domnului a mai trăit 11 ani după Înălțarea lui Iisus Hristos, timp în care a rămas în mijlocul apostolilor și a celor apropiați.

Potrivit legendelor bisericești, ea a fost înștiințată de un înger cu trei zile înainte că se va muta la Domnul, iar în loc de lacrimi și doliu, le-a cerut celor apropiați să primească vestea cu bucurie.

Această sărbătoare este privită ca un moment de înălțare spirituală, întrucât Maica Domnului nu a cunoscut stricăciunea trupului, fiind luată cu sufletul și trupul la cer.

De aceea, Adormirea Maicii Domnului este celebrată în chip de sărbătoare, nu de doliu, fiind considerată începutul vieții veșnice pentru cea care L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu.

Postul Sfintei Marii – o perioadă de curățare sufletească

Înainte de 15 august, credincioșii țin Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Marii. Acesta începe pe 1 august și durează două săptămâni, fiind un post strict, asemănător cu cel dinaintea Paștelui. Postul are rolul de a curăța sufletul și trupul, pregătindu-i pe credincioși pentru marea sărbătoare.

În această perioadă, creștinii se abțin de la carne, ouă și lactate, participă mai des la slujbele religioase, se roagă și caută să se împace cu semenii lor.

Acest post este considerat un moment de reflecție și apropiere de Dumnezeu, dar și o ocazie de a cere ajutorul Maicii Domnului în momentele grele ale vieții.

Ce nu ai voie să faci de Sfânta Maria Mare

Ca în cazul tuturor marilor sărbători religioase, Adormirea Maicii Domnului este însoțită de numeroase interdicții și superstiții populare, transmise din generație în generație. Aceste reguli nescrise au fost respectate cu strictețe mai ales în mediul rural, unde credințele străbune încă ghidează viața cotidiană.

În primul rând, nu se lucrează. Este interzisă munca fizică de orice fel: nu se coase, nu se spală haine, nu se muncește la câmp sau în gospodărie. Se crede că cei care nesocotesc această interdicție se pot îmbolnăvi sau pot atrage ghinionul asupra casei lor.

O altă interdicție importantă este legată de foc. Cu două zile înainte de Sfânta Maria Mare, se spune că nu este bine să se aprindă focul în sobă sau în curte, deoarece acest gest ar putea aduce boli sau chiar incendii.

Focul devine simbolic în această perioadă, reprezentând energia spirituală care trebuie canalizată spre rugăciune și reculegere, nu spre activități lumești.

De asemenea, se evită scăldatul în apele râurilor. Conform unei vechi superstiții, acestea ar fi „spurcate de cerbi” în această perioadă, iar îmbăierea ar putea atrage nenorociri. Tot din această zi nu se mai doarme pe prispă sau afară, semn că vara se apropie de sfârșit și natura începe să-și schimbe ritmul.

Tradiții și obiceiuri străvechi de Sfânta Maria Mare

Adormirea Maicii Domnului este și un moment de comuniune și dăruire. În numeroase sate din România, se organizează mese comunitare în curtea bisericii, la care participă întreaga comunitate, dar și oaspeți din alte localități.

Aceste întâlniri au rolul de a întări legăturile dintre oameni și de a reafirma credința în puterea colectivă a rugăciunii.

Un alt obicei des întâlnit este acela al împărțirii de struguri și prune din noua recoltă. Acestea sunt aduse la biserică pentru a fi sfințite și apoi împărțite „pentru sufletul morților”.

Prin acest gest, oamenii își arată respectul pentru cei plecați dintre noi și își exprimă speranța că aceștia se bucură de pace și lumină veșnică.

Tot acum, femeile credincioase obișnuiesc să tămâieze mormintele celor dragi, un act de curățare spirituală și legătură simbolică cu lumea de dincolo. În același timp, este momentul în care se culeg ultimele plante de leac, considerate a avea puteri tămăduitoare speciale dacă sunt sfințite și puse la icoane.

Ciobanii își coboară turmele de pe munte, marcând astfel sfârșitul verii și începutul pregătirilor pentru sezonul rece. Totodată, bărbații schimbă pălăria cu căciula, un gest ritualic ce simbolizează trecerea către o nouă etapă a anului agricol.

Superstiții populare legate de vreme și natură

Dincolo de interdicțiile și obiceiurile religioase, ziua de 15 august este însoțită și de o serie de credințe legate de fenomenele naturale.

Una dintre cele mai răspândite superstiții spune că dacă înfloresc trandafirii în jurul acestei date, toamna va fi lungă și blândă. O asemenea observație nu este lipsită de logică, întrucât oamenii din vechime își ghidau activitățile agricole după semnele naturii.

De asemenea, se crede că vremea din ziua Sfintei Marii este un indiciu pentru restul toamnei. Dacă este senin și cald, recoltele vor fi bogate, iar iarna va întârzia. În schimb, ploaia sau frigul în această zi pot prevesti o toamnă grea și un an agricol mai puțin prielnic.

Importanța spirituală și istorică a sărbătorii

Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare dedicată Fecioarei Maria, fiind atestată oficial din secolul al V-lea.

După Sinodul al IV-lea Ecumenic, care a stabilit dogma conform căreia Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu, cultul Maicii Domnului a cunoscut o dezvoltare accelerată. Sărbătoarea a fost extinsă și onorată cu fast în întreg spațiul creștin ortodox.

În România, această zi are și o dimensiune națională: este Ziua Marinei, întrucât Maica Domnului este considerată ocrotitoarea marinarilor.

În orașele-porturi sau în apropierea apelor, au loc parade navale, festivități și slujbe speciale dedicate celor care trăiesc pe mare.

Adormirea Maicii Domnului este mai mult decât o simplă sărbătoare religioasă. Este o zi încărcată de semnificații spirituale, de tradiții bine împământenite și de superstiții care reflectă relația strânsă a omului cu natura și divinitatea.

Respectarea acestor tradiții nu este doar un act de credință, ci și un mod de a păstra vie legătura cu strămoșii și valorile noastre autentice.

Pe 15 august 2025, creștinii din întreaga țară vor celebra din nou acest moment special, cu recunoștință, bucurie și speranță.

Fie că alegem să postim, să mergem la biserică, să participăm la masa comunitară sau să împărțim bucate pentru sufletul celor adormiți, tot ceea ce facem în această zi trebuie să reflecte respectul față de Maica Domnului și față de tot ceea ce ea simbolizează în credința noastră.