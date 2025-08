Ce a găsit DSP la spitalul din Spitalul Judeţean Satu Mare, după imaginile publicate de ministrul Sănătății. Ce s-a descoperit despre mâncarea primită de pacienți

Valul de reacții iscat în urma unor imagini publicate pe rețelele de socializare a readus în atenție condițiile din spitalele românești, stârnind dezbateri aprinse și neliniște în rândul pacienților. Fotografiile, prezentate ca fiind din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, au provocat controverse și au determinat intervenția autorităților sanitare, care au fost nevoite să verifice de urgență situația.

Discuții aprinse au cuprins mediul online și presa locală după ce, pe 4 august 2025, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat pe rețelele de socializare fotografii despre care a susținut că ar reprezenta hrana oferită pacienților la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Postarea sa a stârnit imediat indignare, întrucât aspectul alimentelor sugera condiții precare și un meniu lipsit de valoare nutrițională.

La scurt timp după apariția imaginilor, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare s-a autosesizat și a efectuat un control în dimineața zilei de marți, 5 august 2025. Inspectorii Serviciului Control în Sănătate Publică au verificat blocul alimentar al spitalului și au analizat meniul oferit pacienților.

Rezultatul a fost ferm: produsele alimentare prezentate în imaginile publicate nu provin din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Această concluzie a fost transmisă public printr-un raport oficial și a stat la baza poziției adoptate de conducerea unității medicale.

Reprezentanții spitalului au emis un comunicat în care resping categoric asocierea cu fotografiile apărute în spațiul public. Ei subliniază că nutriția pacienților este parte integrantă a actului medical, iar alimentele sunt atent verificate și preparate zilnic în condiții igienico-sanitare conforme.

„Dorim să subliniem că în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare nu se servesc ciuperci, indiferent de forma de preparare. Carnea de porc este servită exclusiv sub formă de tocănițe, iar carnea de pui este oferită la prânz sub formă de ciocănele, pulpe dezosate sau piept și, doar ocazional, seara, sub formă de tocăniță”, au precizat reprezentanții unității.