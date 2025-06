Spaceballs revine: Mel Brooks și Josh Gad resuscitează parodia supremă în 2027

Mel Brooks nu a terminat cu glumele intergalactice: legendarul regizor, scenarist și actor se întoarce în costumul său de aur ca Yogurt în “Spaceballs 2”, o continuare a parodiei cult din 1987. Studiourile Amazon MGM au confirmat că filmul va avea premiera în cinematografe în 2027, iar la cârmă se va afla regizorul Josh Greenbaum, cunoscut pentru documentarul “Will & Harper”.

Anunțul vine într-un moment în care nostalgia anilor ’80 și umorul autoreflexiv sunt la mare căutare în peisajul cinematografic. Iar Mel Brooks, acum în vârstă de 98 de ani, demonstrează că forța umorului lui – sau, în acest caz, Schwartz-ul – e mai vie ca niciodată.

Pentru cine a crescut cu filmele lui Mel Brooks, vestea e un mic miracol cinematografic. Legendarul cineast — un veritabil EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) — revine în rolul savantului auriu Yogurt, maestrul Schwartz-ului, într-o continuare ce promite să aducă același umor absurd, meta și autoironic care a consacrat primul film.

Brooks nu este doar actor în proiectul din 2027, ci și producător, semn că implicarea sa este serioasă. Tot el a regizat, scris și jucat în “Spaceballs” (1987), în care făcea mișto de “Star Wars”, “Alien” și toată cultura SF a epocii. Noul film este descris de Amazon MGM ca un „non-prequel non-reboot sequel part two, dar cu elemente de reboot”, în stilul inconfundabil al lui Brooks.

Deși detaliile despre poveste sunt ținute la secret, e clar că umorul specific lui Mel Brooks va fi din nou în prim-plan, susținut de un scenariu semnat de Benji Samit și Dan Hernandez, care au mai colaborat la filme ca Pokémon Detective Pikachu, Addams Family 2 și Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Josh Gad preia ștafeta și deschide calea unei noi generații de fani

În centrul acțiunii se va afla Josh Gad, cunoscut publicului larg ca vocea lui Olaf din Frozen, dar și ca actor de comedie cu priză la public. Gad nu doar joacă în film, ci este și co-scenarist și producător, alături de nume grele precum Brian Grazer și Jeb Brody, din partea Imagine Entertainment.

Gad pare o alegere perfectă pentru a duce mai departe moștenirea umorului Brooks-ian: are timing de Broadway (a debutat cu succes în The Book of Mormon), carismă de desen animat (prin Olaf) și fler de producător (lucrează la un biopic cu Chris Farley). E o mișcare care combină umorul generației vechi cu gusturile și sensibilitățile publicului actual.

Regia lui Josh Greenbaum promite o viziune modernă, dar fidelă spiritului original. Greenbaum este cunoscut pentru abilitatea sa de a naviga între comedie și sinceritate, ceea ce ar putea aduce filmului un plus de echilibru între parodie și omagiu.

Ce știm și ce nu știm (încă) despre Spaceballs 2

Chiar dacă detaliile despre poveste sunt încă secrete, un lucru e sigur: Spaceballs 2 nu va fi un simplu reboot. În schimb, pare a fi o combinație de continuare și reinventare, într-o lume cinematografică în care astfel de proiecte devin tot mai frecvente. Titlul încă nu a fost confirmat oficial, dar gluma metatextuală lansată de producători arată clar intenția de a păstra absurdul viu și în 2027.

Distribuția completă nu a fost anunțată, dar speculațiile sunt în floare. Vor reveni Bill Pullman (Lone Star) sau Daphne Zuniga (Princess Vespa)? Va apărea o versiune actualizată a lui Lord Dark Helmet? Vom vedea noi tehnologii care satirizează streaming-ul, CGI-ul sau TikTok-ul? Orice e posibil, mai ales când Mel Brooks este implicat.

Un lucru este însă cert: Amazon MGM mizează pe nostalgie, umor autoreflexiv și un nou val de fani SF. Lansarea în cinematografe este programată pentru 2027, dar promovarea va începe, probabil, mult mai devreme – cu glume virale, trailere pline de meta-comentarii și, cel mai probabil, câteva referințe directe la “Star Wars: Acolyte”, “Dune: Part Three” și alte blockbustere contemporane.

Concluzie: Schwartz-ul lovește din nou

Întoarcerea lui Mel Brooks în „Spaceballs 2” e un eveniment major pentru fanii comediei clasice, dar și o oportunitate excelentă pentru noile generații să descopere farmecul parodiilor inteligente. Cu Josh Gad în rol principal, o echipă de scenariști talentați și o promisiune clară de respect față de original, filmul se conturează ca un omagiu plin de glume, referințe și… Schwartz.

Dacă ai râs în copilărie la „Spaceballs” sau vrei să vezi cum arată o parodie cu suflet într-o eră dominată de francize ultra-serioase, pune deja pe radarul tău anul 2027. „Spaceballs 2” e pe drum – și gluma continuă!