Soția lui Daniel David, ministrul Educației, este profesor universitar la Cluj. Cât câștigă lunar

În spatele uneia dintre cele mai inovatoare inițiative din domeniul sănătății emoționale pentru tineri se află Oana Alexandra David, soția ministrului educației, Daniel David. Profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Oana David a dezvoltat jocul video terapeutic REThink, proiect care îmbină psihologia cu tehnologia modernă și care a atras atenția la nivel național și internațional.

Parcursul profesional al Oanei David

Soția ministrului educației, născută Gavița, are 44 de ani și este de profesie psiholog. Și-a început activitatea la Universitatea Babeș-Bolyai în anul 2008, iar timp de șapte ani a lucrat ca asistent la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie. Ulterior, a devenit profesor asociat, iar din 2021 deține o poziție de profesor cu normă întreagă.

Formarea ei academică este impresionantă: după liceul pedagogic din Oradea, a urmat cursurile Facultății de Studii Socio-Umane din același oraș, apoi stagii de pregătire la instituții de prestigiu precum King’s College London, Albert Ellis Institute din New York și Harvard Medical School. În 2007 a obținut titlul de doctor în psihologie la Cluj-Napoca.

Venituri și activități academice

Contribuția sa la mediul universitar și de cercetare este recunoscută nu doar prin activitatea didactică, ci și prin proiectele coordonate. În 2024, Oana David a înregistrat venituri de peste 305.000 de lei, adică aproximativ 25.500 de lei pe lună, provenite din salariu, granturi și diverse activități academice. În aceeași perioadă, soțul său, Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai și actual ministru al educației, a avut un venit lunar de aproximativ 26.500 de lei.

Jocul terapeutic REThink

Unul dintre cele mai importante proiecte realizate de Oana David este REThink, un joc terapeutic destinat copiilor și adolescenților, disponibil pe Android, iOS și într-o variantă 3D. Jocul a fost creat în cadrul laboratorului DATA Lab și se bazează pe Terapia Rațional-Emotiv-Comportamentală (REBT), o formă de psihoterapie cognitiv-comportamentală.

„REThink este un joc terapeutic online, dezvoltat pe baza științei psihologice, care are ca scop susținerea sănătății emoționale a tinerilor. Acțiunile și componentele jocului se bazează pe Terapia Rațional-Emotiv-Comportamentală”, se arată pe platforma oficială a proiectului.

În joc apare chiar și ministrul educației, Daniel David, în calitate de personaj.

„Salut! În acest joc al vieții primul lucru de care vei avea nevoie este să cunoști mai bine oamenii și nevoile lor”, este mesajul acestuia din cadrul aplicației.

Impactul asupra sănătății emoționale

Oana David a explicat, într-un interviu pentru Reporter Medical, ce face ca acest joc să fie diferit de altele:

„A fost gândit ca joc video, dar nu cu scop de distracție, cum sunt jocurile obișnuite, ci cu scop terapeutic. (…) Este ca și o sesiune de terapie cu un psiholog, doar că e un alt mijloc. (…) E greu să menții atenția copilului de-a lungul unei sesiuni de psihoterapie. Aici e mai ușor, pentru că le place să se joace și pentru că sarcinile sunt atractive, interactive și foarte importante inclusiv pentru componenta de antrenare a abilităților în joc. Noi am măsurat în ce măsură îmbunătățirea scorurilor din joc reflectă îmbunătățirea abilităților în viața reală. Și am obținut corelații semnificative”.

Astfel, REThink nu doar că menține interesul copiilor, dar contribuie și la dezvoltarea competențelor emoționale pe termen lung, dovedind că tehnologia poate fi un sprijin real pentru psihoterapie.

Cine este ministrul Daniel David

Daniel David, soțul Oanei, este ministru al educației și cercetării din decembrie 2024, fiind susținut de PNL, deși nu este membru de partid. În vârstă de 52 de ani, a absolvit psihologia, a făcut studii doctorale la UBB și un program postdoctoral în SUA. Între 2000 și 2007 a locuit în New York, oraș pe care îl consideră a doua casă.

Pe site-ul său oficial, ministrul se autocaracterizează ca fiind un om ghidat de știință și sport, afirmând: