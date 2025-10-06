Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 13:58
de Badea Violeta

Sorin Oprescu rămâne în libertate în Grecia. Ce se întâmplă cu cererea de extrădare UPDATE

ACTUALITATE
Sorin Oprescu rămâne în libertate în Grecia. Ce se întâmplă cu cererea de extrădare UPDATE
Sorin Oprescu. Sursa foto: Profimedia

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va apărea astăzi, 6 octombrie, în fața unui magistrat elen, care urmează să decidă dacă acesta va fi extrădat în România. După mai multe amânări și respingeri anterioare, situația s-ar putea schimba, în condițiile în care autoritățile române susțin că motivele care au împiedicat până acum predarea nu mai sunt valabile.

Sorin Oprescu rămâne sub control judiciar în Grecia

UPDATE luni, 6 octombrie, ora 13:56. Sorin Oprescu va rămâne sub control judiciar până la stabilirea unei noi ședințe de judecată, în cadrul căreia magistrații vor analiza cererea de extrădare.

Procedura ar putea dura câteva săptămâni. Chiar și în cazul unei decizii favorabile extrădării, fostul primar are dreptul să conteste hotărârea la Curtea Supremă din Atena.

Vezi și:
Sorin Oprescu, audiat luni în Grecia în perspectiva extrădării în România. Ce întrebare cheie îi va pune procurorul
De ce au acceptat autoritățile elene să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ce șanse are fostul primar să evite extrădarea: „Nu mai sunt portițe”

– Știre inițială –

Audierea lui Sorin Oprescu în fața magistratului grec are loc în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din România. Procedura poate merge în două direcții: fostul edil poate fi de acord cu extrădarea — caz în care procesul ar fi scurtat — sau poate contesta solicitarea, urmând ca judecătorul elen să se pronunțe după analizarea tuturor circumstanțelor. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că statul român a înaintat o cerere completă, solidă din punct de vedere juridic.

”Niciun demers al statului român nu se realizează plecând de la ipoteza că nu există șanse, ci pe o bază cât se poate de serioasă, pe baza unei evaluări făcute asupra cadrului juridic și pe baza unor elemente foarte concrete, care sunt diferite față de solicitarea anterioară respinsă de autoritățile din Grecia”, a spus oficialul.

Ce s-a schimbat față de prima cerere de extrădare

Prima solicitare de predare a lui Sorin Oprescu a fost respinsă de autoritățile din Grecia în urmă cu mai bine de un an, pe motiv că condițiile de detenție din România nu îndeplineau standardele europene. Între timp, însă, aceste condiții s-ar fi îmbunătățit, conform datelor transmise de Ministerul Justiției.

”Există două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, două hotărâri recente. Accentuez, pe cea din 2024, cazul Breian, care spune în esență că un mandat de arestare european, precum și o solicitare de predare pot să fie menținute, chiar dacă a existat o respingere anterioară, dacă condițiile, elementele au suferit o modificare”, a explicat Radu Marinescu, potrivit Digi 24.

El a precizat că România dispune acum de condiții de detenție similare altor state europene, iar autoritățile elene vor primi toate informațiile necesare pentru a evalua acest aspect.

Ce opțiuni are fostul primar al Capitalei

În baza procedurii mandatului european de arestare, Sorin Oprescu va fi prezentat întâi unui procuror, apoi unui judecător, care va decide dacă mandatul poate fi pus în aplicare.

”Persoana vizată poate fie să fie de acord și atunci se simplifică procedura, fie dacă se opune să invoce argumentele pe care le consideră oportune și judecătorul se pronunță având în vedere toate circumstanțele”, a precizat ministrul Justiției.

Decizia magistratului grec este așteptată în cursul zilei de azi, iar hotărârea ar putea deschide drumul către extrădarea lui Sorin Oprescu în România, unde acesta are de executat o pedeapsă cu închisoarea în urma unei condamnări definitive pentru corupție.

Revin ninsorile în România. Cod roșu și portocaliu de ploi, dar și cod galben de ninsoare. Harta județelor afectate
Recomandări
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde pot apărea probleme
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde pot apărea probleme
Transalpina rămâne închisă pe un sector de drum. Stratul de zăpadă este între 20-40 centimetri. Când s-ar putea redeschide circulația
Transalpina rămâne închisă pe un sector de drum. Stratul de zăpadă este între 20-40 centimetri. Când s-ar putea redeschide circulația
Lanțul de restaurante La Plăcinte intră în insolvență: o criză provocată de pandemie, inflație și lipsa lichidităților
Lanțul de restaurante La Plăcinte intră în insolvență: o criză provocată de pandemie, inflație și lipsa lichidităților
Moulin Rouge, cabaretul și amorul interzis în La Belle Epoque. Istoria celui mai extravagant local din lume
Moulin Rouge, cabaretul și amorul interzis în La Belle Epoque. Istoria celui mai extravagant local din lume
De ce nu mai pornește centrala termică și ce poți face înainte să chemi instalatorul. Cele mai comune erori
De ce nu mai pornește centrala termică și ce poți face înainte să chemi instalatorul. Cele mai comune erori
Legea „bunelor moravuri”, pregătită într-un stat din SUA, cere interzicerea filmelor și cărților pentru adulți, a VPN-urilor și a exprimării persoanelor trans, cu pedepse de până la 20 de ani de închisoare
Legea „bunelor moravuri”, pregătită într-un stat din SUA, cere interzicerea filmelor și cărților pentru adulți, a VPN-urilor și a exprimării persoanelor trans, cu pedepse de până la 20 de ani de închisoare
Chongqing, „orașul magic 8D” al Chinei: metroul trece prin blocuri, iar parterul începe la etajul 22
Chongqing, „orașul magic 8D” al Chinei: metroul trece prin blocuri, iar parterul începe la etajul 22
Revista presei
Adevarul
Țara europeană care face angajări în condiții avantajoase: aproape 300 de locuri de muncă disponibile, salarii medii de 8.000 de euro și cazare gratuită
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...