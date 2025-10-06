Sorin Oprescu rămâne în libertate în Grecia. Ce se întâmplă cu cererea de extrădare UPDATE

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va apărea astăzi, 6 octombrie, în fața unui magistrat elen, care urmează să decidă dacă acesta va fi extrădat în România. După mai multe amânări și respingeri anterioare, situația s-ar putea schimba, în condițiile în care autoritățile române susțin că motivele care au împiedicat până acum predarea nu mai sunt valabile.

Sorin Oprescu rămâne sub control judiciar în Grecia

UPDATE luni, 6 octombrie, ora 13:56. Sorin Oprescu va rămâne sub control judiciar până la stabilirea unei noi ședințe de judecată, în cadrul căreia magistrații vor analiza cererea de extrădare.

Procedura ar putea dura câteva săptămâni. Chiar și în cazul unei decizii favorabile extrădării, fostul primar are dreptul să conteste hotărârea la Curtea Supremă din Atena.

– Știre inițială –

Audierea lui Sorin Oprescu în fața magistratului grec are loc în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din România. Procedura poate merge în două direcții: fostul edil poate fi de acord cu extrădarea — caz în care procesul ar fi scurtat — sau poate contesta solicitarea, urmând ca judecătorul elen să se pronunțe după analizarea tuturor circumstanțelor. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că statul român a înaintat o cerere completă, solidă din punct de vedere juridic.

”Niciun demers al statului român nu se realizează plecând de la ipoteza că nu există șanse, ci pe o bază cât se poate de serioasă, pe baza unei evaluări făcute asupra cadrului juridic și pe baza unor elemente foarte concrete, care sunt diferite față de solicitarea anterioară respinsă de autoritățile din Grecia”, a spus oficialul.

Ce s-a schimbat față de prima cerere de extrădare

Prima solicitare de predare a lui Sorin Oprescu a fost respinsă de autoritățile din Grecia în urmă cu mai bine de un an, pe motiv că condițiile de detenție din România nu îndeplineau standardele europene. Între timp, însă, aceste condiții s-ar fi îmbunătățit, conform datelor transmise de Ministerul Justiției.

”Există două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, două hotărâri recente. Accentuez, pe cea din 2024, cazul Breian, care spune în esență că un mandat de arestare european, precum și o solicitare de predare pot să fie menținute, chiar dacă a existat o respingere anterioară, dacă condițiile, elementele au suferit o modificare”, a explicat Radu Marinescu, potrivit Digi 24.

El a precizat că România dispune acum de condiții de detenție similare altor state europene, iar autoritățile elene vor primi toate informațiile necesare pentru a evalua acest aspect.

Ce opțiuni are fostul primar al Capitalei

În baza procedurii mandatului european de arestare, Sorin Oprescu va fi prezentat întâi unui procuror, apoi unui judecător, care va decide dacă mandatul poate fi pus în aplicare.

”Persoana vizată poate fie să fie de acord și atunci se simplifică procedura, fie dacă se opune să invoce argumentele pe care le consideră oportune și judecătorul se pronunță având în vedere toate circumstanțele”, a precizat ministrul Justiției.

Decizia magistratului grec este așteptată în cursul zilei de azi, iar hotărârea ar putea deschide drumul către extrădarea lui Sorin Oprescu în România, unde acesta are de executat o pedeapsă cu închisoarea în urma unei condamnări definitive pentru corupție.