Primele imagini de la reținerea lui Sorin Oprescu lângă aeroportul din Salonic. Anunțul făcut de Poliție

După ani de proceduri judiciare și amânări, numele lui Sorin Oprescu revine în prim-planul atenției publice. Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru fapte de corupție, a fost reținut de autoritățile elene în apropierea aeroportului din Salonic, în urma unei acțiuni comune între polițiștii români și cei greci. Momentul reținerii a fost surprins de martori și a fost confirmat oficial de Poliția Capitalei.

Fostul edil al Bucureștiului, localizat în urma unei acțiuni comune România–Grecia

Pe numele lui Sorin Oprescu exista un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul București la 13 mai 2022, după condamnarea sa definitivă la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de 4 octombrie 2025, a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia”, potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei

Autoritățile române au precizat că „la momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea națională și internațională”, iar cooperarea internațională a dus în cele din urmă la localizarea lui.

Arestat și eliberat în 2022, după refuzul Greciei de a-l extrăda

Sorin Oprescu fusese deja reținut o dată în Grecia, la data de 17 mai 2022, însă atunci Curtea de Apel din Atena a refuzat predarea sa către autoritățile române. În urma plății unei cauțiuni de 5.000 de euro, fostul primar general al Capitalei a fost eliberat la 31 mai 2022.

După acea decizie, procedurile legale pentru aducerea sa în România au fost reluate.

„Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate”, a transmis Poliția Capitalei, menționând că activitățile de localizare au fost realizate de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Acțiunea care a dus la reținerea lui Sorin Oprescu a fost coordonată direct de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, împreună cu omologii eleni.

Cum a fost surprins momentul reținerii lângă aeroport

Martorii au relatat că fostul primar a fost condus de autorități către un autoturism cu numere de București, înainte de a fi escortat de polițiștii greci. Autoturismul a fost ulterior verificat cu ajutorul unui câine specializat în detectarea obiectelor suspecte. Deocamdată, autoritățile elene nu au emis un comunicat oficial privind circumstanțele exacte ale reținerii.

Poliția Română a confirmat însă că „pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române”.

Condamnarea și acuzațiile din dosarul de corupție

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv pe 13 mai 2022 pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Potrivit anchetei, în 2015, fostul edil ar fi primit 25.000 de euro de la Bogdan Popa, fostul șef al Administrației Cimitirelor. Suma ar fi provenit din fapte de corupție derulate printr-o rețea formată în jurul Primăriei Capitalei.

Grupul ar fi avut ca scop săvârșirea de infracțiuni de corupție, respectiv dare și luare de mită, folosind sume provenite din bugetul municipiului București. La finalul anului 2013, gruparea ar fi fost condusă chiar de Sorin Oprescu, care ulterior a fost pus sub acuzare și trimis în judecată.

În fața instanței elene, Oprescu a susținut că a fost condamnat în urma unui denunț politic și a acuzat justiția română că s-ar fi aflat într-o „euforie” a trimiterii în judecată a foștilor demnitari.

Oprescu, încă beneficiar al pensiei speciale

Deși condamnat definitiv, Sorin Oprescu continuă să încaseze lunar mii de euro de la statul român, în baza pensiei sale speciale de fost senator. Începând cu 1 iulie 2023, el și-a adăugat aproximativ 500 de euro la pensia de 3.000 de euro, după ce a câștigat procesul pentru repunerea în plată a acestor beneficii.

Sursă video: Știrile Media