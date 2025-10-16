Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de poliție. Cristi Borcea, prima declaraţie după ce a aflat că va fi audiat în dosar

O anchetă complexă a Poliției Capitalei scoate la iveală un posibil mecanism de înșelăciune cu ramificații neașteptate. Printre persoanele implicate se numără sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, dar și numele omului de afaceri Cristi Borcea apare în dosar. Cazul vizează o serie de tranzacții fictive cu locuințe și autoturisme de lux, care ar fi adus un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro.

O rețea de înșelăciune care promitea „afaceri” avantajoase

Potrivit anchetatorilor, două femei, în vârstă de 51 și respectiv 46 de ani, ar fi pus la punct un mecanism prin care ar fi convins mai multe persoane să le dea sume mari de bani în schimbul unor bunuri care, în realitate, nu le aparțineau. Cele două s-ar fi prezentat ca persoane cu funcții importante în companii din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere, susținând că pot intermedia vânzarea unor locuințe și autoturisme „la prețuri sub valoarea pieței”.

Printre victimele înșelăciunii s-ar număra inclusiv medici stomatologi. Prejudiciul total estimat până acum depășește 1.300.000 de euro. Polițiștii au efectuat, în această dimineață, 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, pentru a strânge probe și a ridica documente relevante.

Simona Stan, sora lui Carmen Dan, acuzată că s-a folosit de numele fostei ministre

Conform surselor judiciare, una dintre suspecte este Simona Stan, sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan. Ea este acuzată că s-ar fi folosit de numele surorii sale pentru a câștiga încrederea victimelor, dar și de presupusa sa relație de prietenie cu omul de afaceri Cristi Borcea, fost finanțator al clubului Dinamo.

Simona Stan, împreună cu cealaltă femeie implicată, Mariana Popa, ar fi pretins că are putere de decizie în companii importante, precum OMV Petrom SA și Transpeco SA, administrată de Cristi Borcea și Dragoș Gâdoiu. Ele ar fi convins șase persoane să cumpere apartamente și mașini de lux, pentru care au încasat banii fără a livra bunurile promise.

Sumele obținute ar fi variat între 36.800 și 372.000 de euro, iar în unele cazuri ar fi fost implicate autoturisme de lux, precum Mercedes G Class sau Audi Q5, conform surselor G4Media.

Carmen Dan, audiată ca martor

Fosta ministră a fost chemată la audieri în calitate de martor, după ce s-a stabilit că sora ei i-a folosit numele în relațiile cu victimele. Carmen Dan a ajuns devreme la sediul Poliției și a oferit o scurtă declarație:

„Nu știam. Am aflat târziu. Nu știam, nu avem o relație apropiată. Când am aflat, am trimis-o către organele de cercetare. Nu eram apropiate”, a spus fostul ministru de Interne.

Anchetatorii vor să stabilească dacă aceasta avea cunoștință de activitățile surorii sale și în ce măsură a fost implicată.

Cristi Borcea, reacție după ce a fost menționat în dosar

Numele omului de afaceri Cristi Borcea a apărut în anchetă după ce suspectele ar fi pretins că acționează în numele unor firme administrate de el. Fostul acționar al clubului Dinamo a reacționat ferm după apariția informațiilor, declarând pentru Gazeta Sporturilor:

„Nu am nicio treabă! Nu le cunosc pe cele două. Nu le-am văzut niciodată. Au vorbit în numele unei societăți de ale mele. Eu sunt implicat în 10 firme. Dacă au vorbit în numele meu sau al societății mele… să răspundă în fața legii! Fiecare să plătească pentru faptele pe care le face. Eu nu am primit nicio cerere să mă prezint la audieri.”

Deocamdată, Borcea va fi audiat ca martor, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregului lanț de persoane implicate.

Ancheta se extinde. Prejudiciu de peste un milion de euro

Potrivit Poliției Capitalei, cercetările au început în august 2024, după ce mai multe persoane au reclamat că au fost înșelate la achiziția unor locuințe și autoturisme. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, bani și alte probe care urmează să fie analizate.

„În urma cercetărilor a reieșit faptul că, pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Ambele femei urmează să fie audiate la Secția 8 de Poliție din București.