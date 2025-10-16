Cine este Carmen Dan? Fostul ministru, primele declaraţii despre dosarul surorii sale: „Nu avem o relaţie”

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost audiată joi în dosarul în care sora sa este suspectată, alături de patroana unui salon de înfrumuseţare din Sectorul 2 al Capitalei, de înşelăciune în formă continuată, într-un prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, cele două ar fi vândut, timp de trei ani, locuinţe şi maşini de lux care nu le aparţineau, pretinzând că au influenţă în companii petroliere.

Majoritatea persoanelor păgubite ar fi medici stomatologi, care ar fi fost convinşi să plătească sume mari pentru bunuri inexistente. Înainte de a intra la audieri, Carmen Dan a declarat că a aflat „târziu” despre situaţia surorii sale şi despre faptul că aceasta ar fi folosit numele ei pentru a câştiga încrederea victimelor.

„Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? Nu avem o relaţie…”, a spus fostul ministru, precizând că nu era apropiată de sora sa şi că nu obişnuia să comunice frecvent cu aceasta.

Întrebată dacă a discutat cu sora sa după ce a aflat că s-ar fi folosit de numele și de funcția pe care ea a deținut-o în trecut, Carmen Dan a afirmat că a îndemnat-o să colaboreze cu anchetatorii.

„Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a declarat fostul ministru.

De asemenea, întrebată dacă obișnuia să vorbească des cu sora sa, Carmen Dan a răspuns scurt: „Nu! Nu eram apropiate.”

16 percheziţii în Bucureşti şi în alte judeţe

Potrivit Poliţiei Capitalei, joi dimineaţă au avut loc 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar penal de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform surselor judiciare, una dintre persoanele vizate este sora lui Carmen Dan, soţia unui angajat al Secretariatului General al Guvernului, iar cealaltă suspectă este proprietara unui salon de înfrumuseţare din Sectorul 2.

Anchetatorii susţin că, în perioada 2021–2024, cele două femei ar fi pretins că pot intermedia vânzarea unor imobile și autoturisme de lux aparținând unor companii mari, inclusiv din domeniul petrolier. În realitate, bunurile nu le aparțineau, iar banii încasați de la clienți nu au mai fost restituiți.

Prejudiciul total este estimat la aproximativ 1,3 milioane de euro, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Surse apropiate anchetei au mai precizat că, în afară de suspecte, au fost citați la audieri mai mulți martori, printre care Carmen Dan, soțul surorii acesteia (cumnatul fostului ministru), dar și omul de afaceri Cristi Borcea.

Cine este Carmen Dan?

Carmen Dan a condus Ministerul Afacerilor Interne între 2017 și 2019, în timpul guvernelor PSD. Ea a subliniat că nu are nicio legătură cu faptele investigate și că dorește că anchetă să clarifice pe deplin responsabilitatea fiecărei persoane implicate.

„Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a repetat fostul ministru, adăugând că nu comentează dosarul în curs.

Carmen Daniela Dan, născută în 1970 la Videle, a ocupat funcția de prefect al județului Teleorman între martie și octombrie 2016, fiind prima și singura femeie care a deținut acest post în județ. Înainte de a deveni prefect, ea a fost subprefect al Teleormanului.

Carmen Dan a demisionat din funcția de prefect pentru a candida la alegerile parlamentare din 2016, pe listele Partidului Social Democrat (PSD), unde a fost desemnată cap de listă la Senat.

Potrivit publicației Adevărul, între anii 2002 și 2012, Carmen Dan a lucrat în cadrul Consiliului Județean Teleorman, mai întâi ca consilier juridic, apoi ca director executiv, perioadă în care a colaborat îndeaproape cu Liviu Dragnea, președinte al Consiliului Județean la acea vreme.

Înainte de a intra în administrația județeană, Carmen Dan a avut o activitate profesională diversă. Timp de șase ani (1990–1996) a fost secretar la Școala Generală nr. 3 din Videle, apoi a lucrat în domeniul bancar, ca referent la Banca Agricolă și ulterior ca funcționar la Raiffeisen Bank, tot în orașul natal.

Ea a absolvit Liceul „Zoia Kosmodemianskaia” din București în 1989, iar mai târziu a urmat Facultatea de Drept la Universitatea Ecologică. Lucrarea de licență și-a susținut-o în anul 2000, la vârsta de 30 de ani, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.

La momentul prezentării oficiale a listei miniștrilor în guvernul pe care îl conducea, Liviu Dragnea a explicat alegerea sa pentru Ministerul Afacerilor Interne, afirmând: