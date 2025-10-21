Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare (Surse)

Coaliţia de guvernare a stabilit, în cadrul şedinţei de marţi, ca alegerile locale parţiale să fie organizate pe 7 decembrie, potrivit unor surse politice citate de News.ro. Scrutinul se va desfăşura în mai multe localităţi din ţară, însă miza principală va fi competiţia pentru Primăria Municipiului Bucureşti, unde partidele din coaliţie se pregătesc pentru o confruntare cu miză majoră.

Bucureștenii, chemați la vot pe 7 decembrie

Cu o zi înainte, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţase că va propune colegilor din coaliţie ca alegerile să fie programate cât mai devreme posibil, ideal pe 30 noiembrie.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a confirmat intenţia Guvernului de a organiza alegerile pentru Capitală la finalul lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie, precizând că o decizie finală urma să fie luată în această săptămână.

În ceea ce priveşte solicitarea PSD ca fiecare partid din coaliţie să îşi desemneze propriul candidat, Bolojan a declarat că nu vede nicio dificultate în a respecta această condiţie, subliniind că partenerii de guvernare pot colabora în continuare, chiar dacă îşi vor susţine candidaţi separaţi în competiţia electorală.

Astfel, după consultările din coaliţie, data de 7 decembrie a fost agreată ca fiind cea mai potrivită pentru organizarea alegerilor locale parţiale, care vor aduce din nou urnele în prim-plan, la doar câteva luni după rundele electorale din vară.