Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 20:50
de Andrei Simion

Soluții ieftine pentru încălzirea casei iarna 2025: Metode eficiente care te ajută să plătești mai puțin la facturi

ACTUALITATE
Soluții ieftine pentru încălzirea casei iarna 2025: Metode eficiente care te ajută să plătești mai puțin la facturi
Metode ieftine de încălzire a locuinței / Foto: Colaj Playtech

Sezonul rece aduce mereu o întrebare importantă pentru proprietarii de locuințe: cum putem reduce costurile de încălzire fără a compromite confortul?

În contextul creșterii prețurilor la energie, mulți români caută metode alternative și eficiente pentru a-și încălzi casele la un cost cât mai redus.

În continuare, prezentăm cele mai accesibile soluții pentru iarna 2025, potrivite atât pentru locuințele de la oraș, cât și pentru cele de la țară.

Vezi și:
Poți vinde o casă dobândită prin uzucapiune? Ce spun specialiștii despre condițiile legale în 2025
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur

Încălzirea cu lemne, brichete și peleți

Cea mai răspândită metodă de încălzire în mediul rural rămâne soba clasică pe lemne. Este o variantă ieftină, mai ales pentru gospodăriile care pot procura lemnul local sau îl taie din propria livadă.

În ultimii ani, însă, tot mai multe persoane au trecut la brichete și peleți, materiale comprimate care oferă o ardere curată și constantă.

Deși sobele sau centralele pe peleți implică o investiție inițială mai mare, acestea devin rentabile pe termen lung datorită eficienței ridicate și a consumului redus.

Un avantaj suplimentar al acestor surse este disponibilitatea lor în magazinele locale și posibilitatea de a controla mai bine cantitatea de combustibil folosită.

În plus, brichetele din rumeguș sau deșeuri agricole reprezintă o opțiune ecologică, contribuind la valorificarea materialelor reciclabile.

Soluții moderne cu costuri reduse: pompe de căldură și panouri radiante

În mediul urban, unde accesul la gaze naturale este facil, centralele pe gaz în condensare rămân printre cele mai eficiente soluții, cu un randament de peste 90%.

Totuși, pentru cei care doresc să reducă dependența de gaz, pompele de căldură devin o alternativă din ce în ce mai populară. Modelele aer-aer sau aer-apă pot reduce consumul de energie electrică cu până la 50% față de un sistem clasic.

O altă opțiune practică sunt panourile radiante cu infraroșu, potrivite pentru apartamente mici sau spații de birou.

Acestea se montează ușor, nu necesită întreținere și oferă căldură localizată, ideală pentru perioadele de tranziție dintre anotimpuri.

Pentru gospodăriile care vor să combine eficiența cu sustenabilitatea, se recomandă instalarea unui sistem hibrid: panouri fotovoltaice pentru producerea energiei și o pompă de căldură pentru distribuția termică.

Deși investiția inițială este mai ridicată, costurile lunare scad considerabil, iar amortizarea se realizează în câțiva ani.

Pe scurt, alegerea celei mai ieftine soluții de încălzire depinde de resursele disponibile, suprafața locuinței și buget.

În 2025, combinația dintre metodele tradiționale și tehnologiile moderne oferă cele mai bune rezultate pentru un confort termic accesibil și durabil.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
De ce pun oamenii castane în dulap toamna: trucul simplu care te scapă de o problemă veche din casă
De ce pun oamenii castane în dulap toamna: trucul simplu care te scapă de o problemă veche din casă
Nicușor Dan, mesaj emoționant după Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
Nicușor Dan, mesaj emoționant după Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
Maia Sandu a publicat fotografii din culisele evenimentelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum au fost surprinși liderii ortodocșilor
Maia Sandu a publicat fotografii din culisele evenimentelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum au fost surprinși liderii ortodocșilor
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
Satul din România cu peste 100.000 de vizitatori anual: peisaje care par rupte din basme
Satul din România cu peste 100.000 de vizitatori anual: peisaje care par rupte din basme
Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect
Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect
A mers 2831 km cu un singur plin într-o Skoda diesel, iar asta reaprinde febra motoarelor pe motorină
A mers 2831 km cu un singur plin într-o Skoda diesel, iar asta reaprinde febra motoarelor pe motorină
Concedierea în 2025: ce drepturi au angajații și ce greșeli pot costa scump angajatorii
Concedierea în 2025: ce drepturi au angajații și ce greșeli pot costa scump angajatorii
Revista presei
Adevarul
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum a reușit să se salveze
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...