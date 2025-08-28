Situația care încurcă mulți șoferi. Cum procedezi corect când pietonul pășește pe trecere, dar pe sensul opus

Mulți șoferi întâmpină o adevărată dilemă atunci când un pieton începe traversarea de pe sensul opus al drumului. Unii se grăbesc să frâneze, alții își continuă deplasarea, fără a ști cu exactitate ce spune legea. Codul Rutier 2025 clarifică această situație și arată cine trebuie să oprească și cine are dreptul de a-și continua deplasarea.

Ce obligații au pietonii la traversare

Regulile de circulație nu vizează doar conducătorii auto, ci și pietonii care se angajează în traversarea străzii.

”Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic”, se arată în Art. 72 (3) din OUG nr. 195/2002.

Prin urmare, pietonul nu are voie să pășească pe trecere fără să se asigure că toate vehiculele au oprit. Totodată, Art. 167 interzice traversarea atunci când se apropie un vehicul cu regim prioritar, deplasarea printre autobuze sau oprirea inutilă pe zebră. În plus, legea este clară:

”Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor…”, se arată în Art. 72 (4).

Ce prevede Codul Rutier pentru șoferi

Șoferii trebuie să acorde prioritate pietonilor aflați pe trecere atunci când semaforul le permite traversarea sau atunci când traversează regulamentar. Însă, legea face o distincție clară:

”Constituie contravenţie şi se sancţionează […] neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, AFLAȚI PE SENSUL DE DEPLASARE A AUTOVEHICULULUI […]”, prevede Art. 101 (3-e).

Așadar, dacă pietonul pășește pe trecere, dar din sensul opus de circulație, șoferul nu are obligația să oprească imediat. El trebuie însă să fie atent și să îi cedeze trecerea atunci când acesta ajunge aproape de axul drumului.

Amenzi și sancțiuni pentru neacordarea priorității

Există și excepții importante. Pe străzile cu sens unic, șoferii trebuie să oprească indiferent din ce direcție vine pietonul. În cazul trecerilor cu scuar, dacă acesta așteaptă să continue traversarea, conducătorii auto sunt obligați să-i permită trecerea.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni severe. Șoferii care nu acordă prioritate riscă între 6 și 8 puncte de amendă, adică peste 1.600 de lei, precum și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

