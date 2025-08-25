Codul Rutier 2025 – ce trebuie să faci când alt șofer semnalizează că schimbă banda. Regula de prioritate

Una dintre cele mai frecvente situații de trafic este schimbarea benzii de circulație. Mulți șoferi cred că simpla semnalizare le oferă automat prioritate, însă realitatea este alta. Codul Rutier 2025 stabilește clar cine are dreptul de trecere, ce obligații are cel care semnalizează și în ce cazuri se aplică regula priorității de dreapta sau regula fermoarului. Înțelegerea acestor nuanțe nu doar că te ferește de amenzi, dar te ajută să eviți accidentele care pornesc tocmai de la neacordarea de prioritate.

Semnalizarea este obligatorie, dar nu suficientă. Cel care vrea să intre pe o altă bandă trebuie să se asigure că nu pune în pericol circulația și să acorde prioritate celor care deja rulează pe banda respectivă. În lipsa acestei reguli, traficul s-ar transforma rapid într-un haos, pentru că fiecare ar considera că semnalul îi oferă drept exclusiv.

Prioritatea în intersecții și rolul semnalizării

Înainte de a înțelege cum se aplică regula pe benzi, trebuie clarificat ce înseamnă prioritatea în intersecții. Codul Rutier stabilește ordinea prin mai multe niveluri: semnalele polițistului, semnalele vehiculelor de intervenție, semaforul, semnalele acustice sau luminoase de la trecerile la nivel cu calea ferată, indicatoarele rutiere, marcajele, iar în lipsa acestora regula priorității de dreapta. Cu alte cuvinte, nu semnalizarea altui șofer contează prima, ci cadrul general al drumului și regulile aplicabile în acea intersecție.

Dacă ești pe un drum cu prioritate sau ai verde la semafor, alt șofer nu poate forța intrarea doar pentru că semnalizează. Totuși, tu ești obligat să circuli preventiv și să eviți un impact, chiar dacă în teorie aveai prioritate.

Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează?

Potrivit Art. 145 din Codul Rutier, șoferii au obligația să semnalizeze schimbarea direcției de deplasare cu cel puțin 50 de metri înainte în localitate și 100 de metri în afara localității. Această obligație nu le oferă însă prioritate automată. Manevra se poate face doar după ce cel care schimbă banda acordă prioritate vehiculelor care circulă deja pe banda respectivă. Practic, tu nu ești obligat să frânezi sau să încetinești doar pentru că cineva a dat semnal, dar ești obligat să permiți manevra dacă situația impune evitarea unui pericol.

Un caz aparte este regula fermoarului, adoptată în 2025 de Senat, dar care încă nu a intrat în vigoare pentru că mai așteaptă aprobarea Camerei Deputaților. Aceasta ar impune o alternanță de trecere atunci când una dintre benzi este blocată din cauza unui accident, a lucrărilor sau a îngustării carosabilului. Într-un astfel de scenariu, șoferii de pe banda liberă trebuie să permită alternativ intrarea vehiculelor de pe banda blocată, ceea ce ar fluidiza traficul și ar reduce tensiunile la volan.

Regula pe drumurile cu trei sau mai multe benzi

Situația se complică atunci când există trei sau mai multe benzi pe sens. Dacă doi șoferi, unul de pe banda 1 și altul de pe banda 3, vor să intre simultan pe banda 2, legea stabilește o regulă clară: prioritate are cel care vine din stânga. Astfel, șoferul de pe banda 3 are dreptul de trecere față de cel de pe banda 1, dar ambii trebuie să cedeze celor care circulă deja pe banda 2. Este o soluție care previne blocajele și accidentele cauzate de manevre simultane.

Această regulă se aplică strict pe drumurile publice cu minimum trei benzi pe sens, unde coordonarea și atenția sunt esențiale. În lipsa acestei prevederi, ar fi imposibil să stabilești cine are prioritate când două mașini încearcă aceeași mișcare în același timp.

Codul Rutier 2025 spune clar: semnalizarea este obligatorie, dar nu conferă prioritate. Cel care schimbă banda trebuie să acorde prioritate celor care circulă deja pe ea. Există însă situații speciale, cum este regula fermoarului, care urmează să fie implementată, și reglementările pentru drumurile cu trei benzi, unde prioritatea aparține celui care vine din stânga. Respectarea acestor reguli nu înseamnă doar evitarea unor sancțiuni, ci și un trafic mai sigur și mai fluid pentru toți participanții.