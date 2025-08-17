Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025
Alexandru Puiu

Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere

Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
Codul Rutier 2025 - sancțiuni suplimentare

Un nou proiect legislativ pregătit de Guvernul României ar putea schimba radical modul în care sunt tratate amenzile de circulație neplătite. Dacă până acum, recuperarea sumelor datorate se făcea prin proceduri administrative sau în instanță, noile prevederi introduc o sancțiune mult mai severă: suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de până la doi ani.

Amenzile neplătite, o problemă majoră pentru administrațiile locale

Potrivit actualei legislații, șoferii care nu își achită amenzile rutiere nu riscă suspendarea permisului, iar recuperarea datoriilor este de competența administrației locale. În practică, aceste sume sunt adesea achitate abia odată cu plata impozitelor sau, în unele cazuri, nu sunt plătite deloc. Dacă în termen de cinci ani autoritățile nu inițiază procedura de executare silită, amenzile se prescriu.

Ministerul Dezvoltării consideră că acest sistem este ineficient și contribuie la pierderi semnificative pentru bugetele locale. Prin urmare, propune introducerea unei măsuri drastice: suspendarea dreptului de a conduce pentru șoferii care nu își achită amenzile în termen de 90 de zile lucrătoare.

Cum va funcționa noua sancțiune

Proiectul de lege prevede că titularii permiselor eliberate de autoritățile române își vor pierde dreptul de a conduce pe drumurile publice dacă nu își achită amenda într-un termen de aproximativ patru luni. Suspendarea se aplică pentru maximum doi ani, dar poate înceta mai devreme dacă șoferul face dovada plății.

Procedura include trimiterea unei somații de către organul fiscal local în termen de 15 zile lucrătoare de la luarea în evidență a obligației de plată. În această somație se va menționa clar data și ora de la care șoferul își pierde dreptul de a conduce, oferindu-i acestuia timp să își rezolve situația înainte de aplicarea măsurii.

Dacă datoria este stinsă, dreptul de a conduce este redobândit la ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare de la confirmarea plății de către autorități. În caz contrar, sancțiunea rămâne valabilă până la împlinirea termenului maxim de doi ani.

Dezbatere publică înainte de adoptare

Documentul legislativ se află în prezent în dezbatere publică și poate fi modificat în urma sugestiilor transmise de cetățeni, instituții sau organizații până la data de 17 august 2025. Autoritățile speră ca noile reguli să determine o creștere semnificativă a gradului de colectare a amenzilor și, implicit, o creștere a veniturilor administrațiilor locale.

Dacă va fi adoptată, măsura va transforma complet modul în care șoferii tratează obligațiile de plată către stat, introducând o legătură directă între comportamentul financiar și dreptul de a conduce.

