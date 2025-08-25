Ultima ora
25 aug. 2025 | 09:52
de Iulia Kelt

Site-urile uitate ale internetului anilor 2000: ce platforme nu mai cunosc tinerii din 2025

TEHNOLOGIE
Site-urile uitate ale internetului anilor 2000: ce platforme nu mai cunosc tinerii din 2025
Ce site-uri nu au legătură cu Generația Z, dar făceau furori la Mileniali / Foto: master1305

Internetul de astăzi este dominat de aplicații și rețele sociale precum TikTok, Instagram sau Google, însă în urmă cu două decenii peisajul online arăta cu totul diferit.

Platforme precum LimeWire, MSN Messenger, Habbo Hotel, Bebo, Ask Jeeves sau MySpace au făcut parte din viața de zi cu zi a generațiilor care au descoperit primele comunități virtuale. Astăzi, mulți tineri din Generația Z nu au auzit niciodată de ele.

LimeWire și MSN Messenger, începuturile socializării și muzicii digitale

Lansat în anul 2000 de Mark Gorton, LimeWire a devenit rapid una dintre cele mai populare platforme de partajare de fișiere audio. Utilizatorii puteau descărca și încărca melodii gratuit, însă site-ul era cunoscut și pentru riscul ridicat de viruși.

Studiile arătau că aproximativ 30% dintre fișierele descărcate erau infectate cu malware, ceea ce a dus la reputația sa de sursă periculoasă de conținut digital.

Presiunea din partea industriei muzicale a determinat închiderea oficială a platformei în 2010, dar amintirea ei rămâne vie pentru cei care au prins acea perioadă.

Tot la începutul anilor 2000, MSN Messenger devenea serviciul preferat pentru comunicare online. Creat de Microsoft, acesta permitea conversații prin text, apeluri audio și video, într-o interfață simplă, fără reclame sau funcții de monetizare.

În 2009, aplicația ajunsese la peste 330 de milioane de utilizatori activi lunar. Popularitatea sa a scăzut însă odată cu apariția WhatsApp și iMessage, fiind retrasă definitiv în 2014.

Rețele sociale dispărute: Habbo Hotel, Bebo, Ask Jeeves și MySpace

Habbo Hotel, lansat de compania finlandeză Sulake în anul 2000, propunea o lume virtuală în stil pixel-art, unde utilizatorii își creau avatare personalizate și socializau în camere virtuale.

Deși popularitatea sa a atins vârful în prima parte a anilor 2000, platforma există și astăzi, menținând o comunitate de nostalgici.

Un alt nume important al epocii a fost Bebo, apărut în 2005 și recunoscut pentru chestionarele sale interactive și celebra funcție „Top 16 prieteni”.

La apogeu, rețeaua avea circa 40 de milioane de utilizatori și a fost vândută către AOL pentru 850 de milioane de dolari în 2008. După doar câțiva ani, a fost depășită de Facebook și închisă în 2013.

Ask Jeeves, lansat în 1997, a reprezentat o formă incipientă de motor de căutare interactiv. Utilizatorii puteau introduce întrebări în limbaj natural, iar răspunsurile erau oferite de o combinație de conținut editorial și rezultate automatizate.

În 2006, site-ul a fost rebranduit sub numele Ask.com, dar a dispărut treptat din cauza dominanței Google.

Nu în ultimul rând, MySpace a fost una dintre primele rețele sociale globale. Apărută în 2003, platforma oferea posibilitatea personalizării profilurilor, publicării de muzică și afișării „Top 8 prieteni”.

La un moment dat, era locul preferat pentru artiști și adolescenți deopotrivă. Vândută în 2005 către News Corp pentru 580 de milioane de dolari, rețeaua a pierdut rapid teren în fața Facebook și a fost revândută câțiva ani mai târziu pentru doar 35 de milioane de dolari.

