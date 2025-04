”Sfinxul suedez”, spioana de care s-a îndrăgostit Hitler. Legendara actriță Greta Garbo a ratat înmormântarea surorii sale și l-a părăsit pe John Gilbert chiar în ziua nunții lor

Pe 15 aprilie 2025 se împlinesc 35 de ani de la moartea legendarei actrițe Greta Garbo, una dintre cele mai mari staruri ale filmului mut, diva care le-a interpretat magistral, pe marile ecrane, pe Mata Hari și Anna Karenina. Supranumită Sfinxul Suedez, datorită frumuseții sale glaciare și a faptului că zâmbea extrem de rar, Greta Garbo a dus o viață tumultoasă, în special după ce a renunțat la cariera artistică și a acceptat să devină spion MI6 cu scopul de a-l elimina pe dictatorul german Adolf Hitler.

De la magazinul de haine din Stockholm la marile ecrane din Hollywood

Greta Lovisa Gustafsson, cunoscută lumii întregi sub numele de Greta Garbo, s-a născut la Stockholm, pe 18 septembrie 1905, într-o familie modestă de muncitori.

Fiind cea mai mică dintre cei trei copii ai lui Karl Alfred Gustafsson și Anna Lovisa Johansdotter, Greta a crescut într-un cartier sărăcăcios al capitalei suedeze, alături de frații ei, Sven și Alva.

La doar 15 ani, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Angajată ca vânzătoare într-un magazin de haine pentru fete, frumusețea ei neobișnuită a atras atenția managerilor, care au ales-o pentru a apărea în reclamele magazinului.

A fost primul pas spre celebritate. La scurt timp, în 1922, a debutat în filmul „Peter vagabondul”, iar un an mai târziu a primit o bursă integrală la Academia Regală de Teatru din Suedia.

Deși studiile au fost scurte, succesul a venit rapid. Regizorul Mauritz Stiller i-a oferit un rol important în „Saga lui Gösta Berling” (1924), o adaptare cinematografică după romanul lui Selma Lagerlöf. Pelicula a fost un succes internațional și i-a deschis Gretei ușile Hollywoodului.

Louis B. Mayer, mogulul de la MGM, i-a oferit un contract, iar în 1925 Garbo se muta în California, unde avea să cucerească lumea filmului.

Nu a fost lăsată să meargă la înmormântarea surorii sale

Primul ei film american, „The Torrent” (1926), a consacrat-o ca o vedetă de prim rang. Rolul Leonorei Moreno, o tânără modestă care ajunge o divă a operei, a pus în valoare atât talentul ei actoricesc, cât și eleganța care avea să o transforme într-un etalon al modei.

Rochia metalică din lamé pe care o purta în acest film a devenit un simbol al stilului Art Deco, iar ținutele sale sofisticate – pulovere din cașmir, pantaloni evazați, fuste cloșate și ochelari de soare misterioși – au influențat profund lumea modei.

Însă, dincolo de strălucirea reflectoarelor, viața Gretei Garbo era marcată de pierderi dureroase. În 1926, sora sa Alva a murit de cancer la doar 23 de ani, iar actrița nu a putut participa la înmormântare din cauza contractului cu MGM.

L-a părăsit pe actorul John Gilbert la altar, în ziua nunții lor

În același an, pe platourile de filmare ale peliculei „Flesh and the Devil”, începea o pasională relație cu actorul John Gilbert.

Cei doi păreau făcuți unul pentru celălalt, iar povestea lor de dragoste părea desprinsă din scenariile hollywoodiene. Nunta fusese planificată, invitațiile trimise, totul pregătit. Însă, în ziua căsătoriei, Greta s-a răzgândit brusc.

Fuga ei de la oficiul stării civile a devenit legendară – a dispărut în ultima clipă, refugiindu-se într-o toaletă de hotel sau într-o benzinărie, incapabilă să-și înfrunte frica de căsătorie. Gilbert a încercat de mai multe ori să o convingă să se căsătorească, dar actrița a refuzat constant.

La scurt timp, un alt apropiat al actriței, actorul Einar Hanson, a murit într-un accident de mașină, iar regizorul Mauritz Stiller, mentorul ei, a încetat din viață în 1928, după ce a fost concediat de MGM. Toate aceste tragedii au marcat profund sufletul artistei.

De la actriță idol la spion MI6: femeia care a vrut să-l ucidă pe Hitler

Pe lângă cariera cinematografică de excepție, Greta Garbo a avut și o latură misterioasă și curajoasă, necunoscută publicului larg timp de decenii. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, actrița a devenit agent secret al serviciului britanic de informații MI6.

În decembrie 1939, sub pretextul participării la filmul „The Thief of Baghdad”, producătorul Alexander Korda, în realitate agent MI6, i-a propus să se alăture unei misiuni delicate.

Scopul era supravegherea lui Axel Wenner-Gren, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și prieten apropiat al lui Hermann Göring, lider nazist și mâna dreaptă a lui Hitler. Greta nu doar că a acceptat misiunea, dar a devenit un veritabil curier secret între agenți britanici și Casa Regală a Suediei.

Cea mai îndrăzneață intenție a actriței a fost chiar asasinarea lui Adolf Hitler. „Dacă situația ar fi permis-o, m-aș fi dus la el și i-aș fi tras un glonț în cap. Eu eram singura persoană pe care nu ar fi suspectat-o”, i-a mărturisit ea prietenului său Sam Green.

Simpatia „Führerului” pentru Garbo era cunoscută: viziona în mod repetat filmul Camille (1936) și i-a trimis o scrisoare admirativă, la care actrița a fost pe punctul de a răspunde.

Cele mai cunoscute filme ale Gretei Garbo

În anii ’30, Greta Garbo era cel mai bine plătită actriță de la Hollywood. Filme precum „Mata Hari” (1931), „Grand Hotel” (1932), „Regina Christina” (1933) sau „Anna Karenina” (1935) au consacrat-o drept o legendă a cinematografiei. Se estima că producțiile cu Garbo generau până la 14% din veniturile MGM.

În 1941, după eșecul critic al filmului Two-Faced Woman, actrița a decis să ia o pauză. Însă pauza s-a transformat într-o retragere definitivă.

După război, Greta nu a mai reușit să se regăsească în noile cerințe ale industriei. A trăit într-o discreție absolută, evitând interviurile, aparițiile publice și contactul cu fanii.

Una dintre cele mai controversate actrițe din toate timpurile

Deși s-a retras din lumina reflectoarelor, Greta Garbo a rămas o figură emblematică în cultura secolului XX. În 1951 a devenit cetățean american, iar în 1954 a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră. A trăit în New York până la moartea sa, în 1990, dedicându-se grădinăritului și unei vieți tihnite, fără copii sau căsătorie.

Postum, moștenirea ei a fost onorată printr-o stea pe Walk of Fame și prin relansarea stilului ei iconic în modă. Case de modă precum Ferragamo și Giorgio Armani i-au adus un omagiu în colecțiile lor. În 2012, obiecte personale ale actriței au fost scoase la licitație în Beverly Hills, atrăgând colecționari din toată lumea.

Greta Garbo a fost mai mult decât o actriță – a fost o enigmă, o legendă a marelui ecran și, poate, cea mai elegantă spioană din istorie. Cu un amestec rar de rafinament, discreție și curaj, „Sfinxul suedez” a marcat ireversibil atât lumea filmului, cât și culisele istoriei secolului XX.