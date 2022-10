Actrița născută în România, adorată de , americani, nemți și austrieci: a fost dublura lui Marlene Dietrich și a fost numită „a doua Greta Garbo”

Cu toate că la noi în țară, numele ei este mai puțin cunoscut, Tala Birell a reușit să-i impresioneze pe pasionații de cinematografie din țări ca Germania, Austria, dar și Statele Unite ale Americii.

Tara Birell s-a născut în România, însă curând și-a dat seama că locul ei este pe marele ecran, dar și pe scenele de teatru, astfel că a făcut tot i-a stat în putință pentru a-și atinge visul. De reușit, a reușit chiar mai mult decât, probabil, a sperat – însă asta nu vom ști niciodată. A fost dublura lui Marlene Dietrich și, mai târziu, a căpătat numele de „a doua Greta Garbo”.

Tala Birell: drumul spre Hollywood a început din România

Având o frumusețe ieșită din comun, actrița care și-a început drumul vieții în România, Tala Birell, a reușit să impresioneze o lume întreagă, cu toate că numele ei le este, din păcate, străin românilor.

Pe numele său real Natalie Bierl, Tala Birell se năștea în București, în anul 1907, tatăl său fiind de origine germană (un afacerist bavarez pe nume Karl Bierl), iar mama sa, sa se numea Stefanie von Schaydakowska și era din Galicia.

A știut încă de la început că vrea să se facă actriță, așadar, în timpul Primului Război Mondial a studiat la o școală privată din Berlin, ca mai apoi să obțină o scurtă apariție într-un film care, evident, i-a deschis ușa spre cinematografia de la Viena. Ulterior, a reușit să devină dublura lui Marlene Dietrich în filmele nemțești, una dintre cele mai apreciate actrițe ale acelor vremuri.

Ulterior, viața a purtat-o în Marea Britanie, unde a jucat în Cape Forlon (varianta germană).

„A doua Greta Garbo”

Mai târziu, în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, Tala Birell ajunge la Hollywood și reușește să se remarce chiar și acolo, deopotrivă publicul, cât și criticii, considerând-o extrem de talentată și din cale afară de frumoasă.

Atât de frumoasă încât, la un moment dat, a fost numită „a doua Greta Garbo”. Privind fotografiile actriței, este lesne de înțeles de ce a fost asemănată cu legenda suedeză a filmelor din Epoca de Aur a Hollywood-ului.

Se poate spune că Tala Birell este melanjul perfect între două artiste care nu s-au „avut niciodată la inimă”, Marlene Dietrich și Greta Garbo. Aceste amănunt este aproape ironic, în contextul dat.

Cât despre cariera sa cinematografică din Statele Unite ale Americii, merită menționat faptul că a reușit perfomanța de a apărea pe scenă în My Dear Children (Dragii Mei Copii), la teatrul Belasco, de pe Broadway, din New York.

În 1953 avea ocazia să joace în episodul intitulat Red Sharf (Eșarfa Roșie) a cunoscutului serial de televiziune Orient Express, din 1953, după un scenariu inspirat din cartea cu același nume scrisă de Agatha Christie.

După cum deja ți-ai dat seama, dorul de familie avea să o aducă înapoi în Germania, iar asta se întâmpla în anul 1948.

Așadar, se mutat împreună cu mama sa la Munchen, unde continuă, totuși, să apară în diverse piese de teatru. Mai mult, ea obișnuia să susțină spectacole pentru unitățile militare americane cantonate în Germania.

Din nefericire, Tala Birell nu a avut o viață lungă. Câțiva ani mai târziu, o boală cumplită avea s-o motiveze să-și pună cariera pe planul doi, pentru a-și îngriji sănătatea. Acest lucru se întâmpla în anul 1957.

Un an mai tâziu, în data de 17 februarie 1958, actrița născută în România pierdea lupta cu cancerul și murea la vârsta de 51 se ani.

Ea este înmormântată în mica localitate Marquartstein, din Bavaria, alături de familia sa.

Referințe cinematografice suplimentare: Flash Gordon (1955), Homicide for Three (1948), Till We Meet Again (1944), The Monster Maker (1944), The Song of Bernadette (1944), Seven Miles from Alcatraz (1942), Jungle Queen (1945), Women in the Night (1948), The Purple Heart (1944), Isle of Forgotten Sins (1943) sau Mrs. Parkington (1944).