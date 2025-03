Sezonul premiilor cinematografice 2025: ce filme revin în prim-plan?

După un sezon de premiere cinematografice plin de surprize și momente memorabile, anul 2025 aduce în atenția publicului mai multe nume consacrate care revin pe marile ecrane cu producții ambițioase. Printre aceștia se numără Zoe Saldaña, Timothée Chalamet și Daniel Craig, fiecare având șanse să domine din nou conversațiile despre Oscaruri și alte distincții importante.

Avatar: Fire and Ash și provocările premiilor

Zoe Saldaña, proaspăt laureată a unui Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, își va pune trofeul la treabă promovând unul dintre cele mai mari blockbustere ale anului: Avatar: Fire and Ash. Aceasta este a treia parte a francizei Avatar, regizată de James Cameron, și o readuce pe actriță în rolul emblematic al prințesei Na’vi, Neytiri.

Deși este puțin probabil ca Saldaña să repete succesul la Oscaruri, câștigul anterior aduce prestigiu în plus francizei, care la ultima ediție a premiilor Academiei a obținut patru nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun film. Lansarea programată în luna decembrie ar putea fi un risc din punct de vedere al eligibilității premiilor, dar Cameron a demonstrat în trecut că știe cum să manevreze astfel de provocări. În plus, alegerea aceleiași date de lansare ca Titanic poate fi un semn de bun augur.

Timothée Chalamet și Jeremy Strong pregătesc reveniri notabile

Timothée Chalamet, care a fost un favorit tardiv pentru Oscar cu interpretarea sa din A Complete Unknown, revine în atenția publicului cu Marty Strong. Această producție marca A24, regizată de Josh Safdie, este un biopic atipic despre Marty Reisman, o figură excentrică din lumea tenisului de masă, asemănată cu Weird Al Yankovic. Performanța sa ar putea atrage din nou atenția criticilor și a Academiei.

Pe de altă parte, Jeremy Strong, după dezamăgirea suferită cu The Apprentice, ar putea reveni puternic în cursa pentru Oscar datorită rolului său în Deliver Me From Nowhere, o biografie a managerului lui Bruce Springsteen, Jon Landau. Performanțele anterioare ale lui Strong și subiectul filmului ar putea să-i asigure un loc în categoria celor mai buni actori în rol secundar.

Daniel Craig și noua provocare a lui Benoit Blanc

După o prezență discutabilă la Oscaruri, unde cariera sa de James Bond a fost omagiată într-un moment muzical ciudat, Daniel Craig își reia rolul de detectiv în Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Rian Johnson aduce din nou în prim-plan personajul lui Benoit Blanc, de această dată într-o anchetă desfășurată la Londra, descrisă de Netflix drept „cazul său cel mai periculos de până acum”.

Seria Knives Out a devenit deja un fenomen în categoria scenariilor originale, Rian Johnson fiind o prezență constantă la nominalizările pentru cel mai bun scenariu. Cu o distribuție care include nume precum Josh O’Connor, Josh Brolin și Glenn Close, noua peliculă promite să atragă atenția la festivalurile de toamnă, mai ales la Toronto, unde se va lansa probabil în premieră.

Ce alte producții merită atenție?

Pe lângă marile producții deja menționate, există și alte filme ce ar putea intra în atenția premiilor. Eleanor the Great, debutul regizoral al lui Scarlett Johansson, spune povestea unei femei în vârstă care se mută în New York și își face un prieten tânăr, iar June Squibb are șansa unei reveniri spectaculoase după prestația apreciată în comedia Thelma.

Un alt nume de urmărit este Yorgos Lanthimos, care continuă ritmul său incredibil de producție cu Bugonia, o adaptare SF a filmului coreean Save the Green Planet!. Având-o din nou pe Emma Stone în distribuție, filmul ar putea menține standardul înalt impus de regizor la premiile anterioare.

De asemenea, The Ballad of a Small Player, noul film al lui Edward Berger cu Colin Farrell și Tilda Swinton, ar putea fi una dintre marile atracții ale festivalurilor de toamnă, având toate ingredientele unui candidat serios la BAFTA și Oscaruri.

Sezonul cinematografic din 2025 se anunță plin de filme ambițioase și reveniri spectaculoase, iar marile premii vor fi cu siguranță influențate de aceste producții și de performanțele actorilor consacrați.