Daniel Craig ar putea juca în noul film „Cronicile din Narnia” de la Netflix

Netflix își pregătește următoarea mare producție, iar Daniel Craig ar putea face parte din distribuția noului film din seria Cronicile din Narnia. Regizoarea Greta Gerwig, cunoscută pentru succesul său cu Barbie, își propune să aducă o viziune fresh asupra poveștii fantastice inspirate din scrierile lui C.S. Lewis.

Surse din industrie spun că Netflix i-a făcut o ofertă lui Craig, dar nu este încă sigur dacă actorul va accepta rolul. De asemenea, identitatea personajului pe care l-ar putea interpreta rămâne un mister.

Încă din 2018, Netflix a anunțat planuri ambițioase pentru a transforma Cronicile din Narnia într-un nou univers cinematic. După câțiva ani de pregătiri, proiectul începe să prindă contur, iar Greta Gerwig a fost aleasă să regizeze prima peliculă din serie.

În prezent, producția se află în fază incipientă, dar se așteaptă ca filmările să înceapă mai târziu în acest an. Prima parte a seriei Netflix va beneficia de o lansare exclusivă în format IMAX timp de două săptămâni, înainte de a deveni disponibilă pe platformă, cu o dată de lansare estimată pentru Ziua Recunoștinței din 2026.

Pe lângă Daniel Craig, și artista Charli XCX este în negocieri pentru rolul Vrăjitoarei Albe, ceea ce sugerează că Netflix își dorește un cast modern și surprinzător pentru adaptarea Narnia.

Ce rol ar putea interpreta Daniel Craig?

Dacă acceptă oferta, Daniel Craig ar putea juca un personaj central din universul Narnia. Deși nu există confirmări oficiale, există câteva variante plauzibile:

Aslan – leul mistic care este simbolul suprem al binelui. Craig ar putea fi ales să ofere vocea și poate chiar motion capture pentru această figură legendară.

Regele Miraz – un tiran nemilos, antagonist în „Prințul Caspian”.

Profesorul Kirke – omul care îi găzduiește pe frații Pevensie și cunoaște misterele Narniei.

Orice rol i s-ar oferi, prezența lui Craig ar adăuga greutate și experiență actoricească unei francize fantasy deja iubite de fani.

O posibilă reuniune între Daniel Craig și Netflix

Dacă Daniel Craig se alătură distribuției, acest proiect ar marca o nouă colaborare între actor și Netflix. Craig este deja o figură iconică pe platformă datorită rolului său în Knives Out, unde îl interpretează pe detectivul excentric Benoit Blanc.

După succesul cu Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022), Craig va reveni anul acesta cu un nou film din serie, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Prin urmare, implicarea lui în Cronicile din Narnia ar consolida parteneriatul său cu Netflix și ar demonstra încă o dată versatilitatea sa actoricească.

Deși încă nu există detalii concrete despre rolul lui Daniel Craig în Cronicile din Narnia, prezența sa ar putea oferi o nouă dimensiune acestui univers fantasy. Cu Greta Gerwig la cârmă și un cast în formare, Netflix pare să pregătească o adaptare ambițioasă, menită să captiveze atât fanii seriei originale, cât și noile generații.

Dacă Netflix reușește să finalizeze înțelegerile cu Daniel Craig și Charli XCX, noul film Narnia ar putea deveni unul dintre cele mai așteptate blockbustere din 2026.